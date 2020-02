Pilates and Friends Portal erfolgreich in Deutschland mit über 800 Videos

Pilates and Friends ist das größte und erfolgreichste deutschsprachige Lernportal, wenn es um Pilates geht.

Das ist eine Erfolgsgeschichte: Pilates and Friends ist das größte und erfolgreichste deutschsprachige Lernportal, wenn es um Pilates geht. Die Gründer Kerstin Bredehorn und Ingo Rieck haben es sich auf die Fahne geschrieben, Menschen zu Hause oder unterwegs mit den besten Trainern und Trainingsinhalten zusammen zu bringen. Und das wann und so oft die Kunden es wollen.

Das Repertoire ist ungemein breit gefächert und besticht durch einzigartige Workouts:

Pilates Studiogeräte, Pilates Kleingeräte, Mattentraining, Barre Workout, Myofascial Release, Übungsdetails und vieles mehr – dort findet man einfach alles.

Die Trainingseinheiten gehen von 10 Minuten bis über eine Stunde.

Einfach, echt und lebensnah wird praktiziert- die Kunden danken es

Alles, sowohl die Trainings-Plattform wie auch die Informationen zu Pilates und Friends sind bequem abrufbar – hier ist das neueste Vorstellungsvideo der Mitbegründerin Kerstin Bredehorn

https://www.pilatesandfriends.info/trainer/kerstin-bredehorn

Auch Anfänger können mit den einfach gehaltenen Pilates-Übungen ihre Beweglichkeit nach und nach steigern. Viele Übungseinheiten werden mit wohltuenden Dehnungen beendet.

Pilates-Übungen helfen nicht nur das körperliche, sondern auch das mentale Gleichgewicht zu verbessern.

Das Online Portal Pilates and Friends entspricht den Bedürfnissen des gesundheits- und körperbewußten Kunden von heute. Hier gibt es eine ständig wachsende Zahl von Pilates Videos der besten Trainer im deutschsprachigen Raum und dieses zum preisgünstigen Abo ohne Vertragsbindung. Hier gibt es weitere Informationen dazu:

https://www.pilatesandfriends.com/pilates



