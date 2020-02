Tischler Handbuch, Fachbuch Sammlung für Azubis, Tischler oder Lehrer.

Ein wichtiger Insider Tipp für alle Tischler Handwerk Begeisterte…

Tischler und Schreiner Fachbuch als PDF. Seine Bedeutung für die Praxis ergibt sich aus den vielen Arbeitsanleitungen, den erklärenden Abbildungen, den ausführlichen Beschreibungen der Holzverbindungen und anderer Technologien der handwerklichen Holzverarbeitung. Das Handbuch richtet sich überwiegend an Schreiner (Tischler), allerdings ebenso an Architekten sowohl Lehrer und Liebhaber des Holzhandwerks.

Wer zum Bsp. bei Google folgendes in die Suchmaschine eingibt: Tischler Handwerk Fachbuch, Lehrbuch-Sammlung als PDF+CD, wird schnell in diesem Fachbereich fündig werden.

Der fachgerechte Umgang mit dem ökologisch bedeutsamen Werkstoff Holz steht im Zentrum des Buches. Es verhilft zum perfekten Bewußtsein von Holzeigenschaften und -werkstoffen sowohl deren Verarbeitung in der Praxis.

Die vollends überarbeitete 2 Auflage bekommen Sie aktuell während: http://fachbuchsammlungen.de Berücksichtigt unterdessen sämtliche momentanen Maßstäben und Vorschriften. Neu sind die Kapitel Sitzmöbel, Tische, Einbauküchen, Montage- und Befestigungstechnik, Messebau, Service im Handwerk und didaktisch-methodische Instruktionen. Ein Lernfeldkompass und projektorientierte Aufgaben leichter machen das Lehren und Lernen mit diesem Fachbuch.

Sehr empfehlenswertes Berufsschullehrbuch für Tischler/Schreiner und Holzmechaniker

Versuche, Beispiele, Aufgaben und Abbildungen vereinfachen das Verstehen der komplizierten Materie Holzeigenschaften und Holzwerkstoffe. Essentielle Regeln und Sachverhalte sind in einprägsamen Merksätzen zusammengefaßt. Unzählige Aufgaben am Schluß der Abschnitte beistehen, das Gelernte zu überprüfen, zu bewachen und zu festigen. Mit neuem Layout, dem Einsatz von Farben und einem großzügigen Format wird dem Buch ein ein schülergerechtes Look gegeben.

