Joschi Haunsperger`s OMKO und die Satelliten in seiner Umlaufbahn

Das Universum der Onlinemarketer ist ein weites Feld. Es reicht von der Galaxie des Affiliatemarketings über die große Straße der Onlinekurse und Herstellung von Online-Produkten.

Ein junger heller Fixstern hat sich in diesem Universum inzwischen etabliert: der OMKO, der Onlinemarketing-Kongress in Ingolstadt. Er ist einfach nicht mehr zu übersehen. Joschi Haunsperger, der Veranstalter, ist darüber hinaus auch unglaublich rührig und engagiert, das Event ins rechte Licht zu rücken.

Joschi Haunsperger lässt den OMKO leuchten …

Mit viel Mut und Zuversicht hat er vor 4 Jahren den Onlinemarketing-Kongress ins Leben gerufen. Viele gute Redner nach Ingolstadt geholt und damit dieses Treffen zusätzlich aufgewertet. Die Rechnung ging auf, der Kongress war ausverkauft.

In Ingolstadt ist die Atmosphäre fast familiär. Zumindest sagen dies die Teilnehmer. Sie kennen sich untereinander schon von anderen Events und freuen sich auf regen Austausch miteinander. Doch es ist nicht nur der Kontakt zu anderen Besuchern, es ist auch die fantastische Möglichkeit, direkt mit den Speakern zu sprechen. Mit den Menschen, die Erfolg im Onlinemarketing bereits leben.

Sie sprechen darüber, wie sie das geschafft haben, welche Marketing-Kniffe sie für die Teilnehmer parat haben oder worauf sie beim E-Mail-Marketing achten sollten. Über diese und noch viele weitere Themen wird hier zwei Tage lang geredet, diskutiert und gelernt. Das Wichtigste aber, es werden Kontakte geknüpft und Visitenkarten ausgetauscht.

Neue Geschäftsverbindungen entstehen und daraus ergeben sich wiederum lukrative Joint-Ventures, die so nie entstanden wären. Dies ist inzwischen auf seinem OMKO-Fixstern schon öfter vorgekommen. Wie Herr Haunsperger mit strahlenden Augen berichtet.

Und Joschi Haunsperger wird auch nicht müde, immer wieder zu betonen, wie wichtig solche Kongresse sind zum Aufbau von Kontakten und Geschäftsmöglichkeiten.

Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken ist seine Devise. So lange bis der Arzt kommt. Und alle Drähte glühen.

Die Satelliten um den OMKO sind der Onlinemarketing-Tag und das Onlinemarketing-Oktoberfest

Diese beiden Begleiterscheinungen des OMKO am Onlinemarketing-Firmament leuchten nur einen Tag. Dafür aber auch mit großer Strahlkraft. Denn es kommen ExpertInnen zu Wort, die langjährige Erfahrungen vorweisen können in ihrem speziellen Berufsfeld.

Der Onlinemarketing-Tag fand in diesem Jahr bereits im Mai statt. Sieben Vorträge aus unterschiedlichen Sparten zeigten den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie sie Ihr Online-Business ausbauen und verbessern können. Ganz egal, ob im Bereich Social Media, Amazon, Coaching, Stimme oder Affiliatemarketing, es gab hochinteressante Tipps oder Toolempfehlungen.

Das Onlinemarketing-Oktoberfest leuchtet nun die Zielgerade zum OMKO aus. Wie es denn auch der Name schon vermuten lässt, ist das Datum dem Münchner Oktoberfest angenähert. Diese Veranstaltung fand am 28. September statt, ca. 6 Wochen vor dem OMKO 2019.

Die Anziehungskraft der Gestirne …

So zieht Joschi Haunsperger mit seinen Onlinemarketing-Veranstaltungen Gäste aus dem gesamten D-A-CH-Bereich nach Ingolstadt. Eine Stadt, die neben dem OMKO auch noch viel Sehenswertes aufzuwarten hat. Altes und Moderne vereinen sich hier in einer wunderbaren Symbiose.

Wie wir wissen, steht ein Fixstern ja nicht starr am Firmament. Es erscheint nur so. In Wirklichkeit bewegt er sich sehr wohl. So ist zwar der Herbst immer die Veranstaltungszeit für den OMKO, aber nicht immer zum selben Zeitpunkt und auch nicht immer am selben Ort.

In diesem Jahr findet der OMKO wieder im Oldtimer-Hotel statt, einem wirklich sehenswerten und exklusiven Ambiente. Datum ist der 7. und 8. November 2020. Bei so einem Event kann es draußen ruhig ungemütlich und kalt sein. Den Teilnehmern wird sicher warm ums Herz bei so viel Input, Tipps und tollen Gesprächen mit Gleichgesinnten.

Mehr über den OMKO gibt es unter: https://omko.biz

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OMKO, der Onlinemarketingkongress

Herr Joschi Haunsperger

Am Bachl 30

85049 Ingolstadt

Deutschland

fon ..: 0841 13348096

web ..: http://omko.biz

email : igigant@gmx.de

Der OMKO, der Onlinemarketingkongress (http://omko.biz) ist das Branchenevent 2019 aus dem deutschsprachigen Raum. Die Top-Größen aus dem Business live erleben.

Das darfst Du keinesfalls versäumen!

Der Onlinemarketing Kongress als TOP-Event der Branche geht in sein viertes Jahr.

Am 7. und 8. November 2020 treffen sich die Experten der Online Marketing Szene wieder in Ingolstadt. Erleben Sie dieses *No Pitch Event der Sonderklasse* live in einmaligem Ambiente!

