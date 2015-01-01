Computer- und PC Entsorgung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung an

Mit ProCoReX Europe GmbH wird die Computer- und PC Entsorgung in Lübeck zum Komplettpaket – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung, nachhaltigem Recycling und umfassender Nachweissicherheit.

Die ProCoReX Europe GmbH macht die Computer- und PC Entsorgung in Lübeck zum transparenten Angebot: Unternehmen jeder Größe erhalten einen rundum rechtssicheren und planbaren Prozess, bei dem insbesondere die zertifizierte Datenträgervernichtung in Lübeck nach DIN 66399 im Zentrum steht.

Jede Computer- und PC Entsorgung in Lübeck beginnt mit einer persönlichen Beratung durch ProCoReX. Die Abholung von Altgeräten erfolgt flexibel und bedarfsgerecht, unabhängig davon, ob es sich um Einzelarbeitsplätze oder komplette IT-Flotten handelt. Unverzichtbar ist die zertifizierte Datenträgervernichtung in Lübeck: Sämtliche Festplatten, SSDs und sonstige Speichermedien werden physisch zerstört und der gesamte Ablauf wird lückenlos dokumentiert und mit einem offiziellen Zertifikat bestätigt.

Doch ProCoReX denkt weiter: Nach der Computer- und PC Entsorgung in Lübeck werden Wertstoffe dem Recycling zugeführt, Schadstoffe normgerecht ausgesteuert. Unternehmen in Lübeck profitieren somit doppelt – von maximalem Datenschutz und von einem aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Mit diesem Anspruch an Service, Dokumentation und ökologischen Mehrwert hat ProCoReX Europe GmbH die Computer- und PC Entsorgung in Lübeck auf ein neues Level gehoben und erfüllt alle Anforderungen moderner und verantwortungsbewusster Unternehmensführung.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-luebeck.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

