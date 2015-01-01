Computer- und PC Entsorgung in Münster: ProCoReX Europe GmbH bietet die sichere Datenträgervernichtung

Vertrauen Sie auf ProCoReX Europe GmbH – Ihr Partner für effiziente Computer- und PC Entsorgung in Münster mit moderner, zertifizierter Datenträgervernichtung.

Die sichere Computer- und PC Entsorgung in Münster bildet das Rückgrat eines modernen und verlässlichen Datenschutzkonzepts für Unternehmen jeder Größe. Die ProCoReX Europe GmbH ist in Münster Ihr Garant für einen durchgängig zertifizierten Service – beginnend bei der fachgerechten Abholung ausgedienter Hardware über die strukturierte Erfassung, bis hin zur professionellen und umfassend dokumentierten Datenträgervernichtung in Münster. Alle Datenträger werden bei ProCoReX gemäß den strengen Vorgaben der DIN 66399 vernichtet, sodass ein Datenmissbrauch effektiv ausgeschlossen wird. Dies schafft ein hohes Maß an Vertrauensschutz für sensible Unternehmensinformationen.

Im Rahmen der Computer- und PC Entsorgung in Münster legt ProCoReX Europe GmbH besonderen Wert auf eine lückenlose und nachvollziehbare Prozessdokumentation. Nach jeder erfolgten Datenträgervernichtung in Münster erhalten Unternehmen ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat, das maximale Sicherheit gegenüber Prüfungen, interner Revision und Aufsichtsbehörden bietet. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf einem ressourcenschonenden Umgang mit anfallenden IT-Altgeräten: Nach Abschluss der zertifizierten Datenträgervernichtung in Münster werden diese dem modernen Recycling zugeführt. Dadurch werden wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen, während Schadstoffe umweltgerecht behandelt werden – ein bewusster Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Mit flexiblen Zeitfenstern, individueller Betreuung und kompromissloser Professionalität setzt ProCoReX neue Maßstäbe in der Computer- und PC Entsorgung in Münster. Unternehmen profitieren von einer effizienten, gesetzeskonformen Abwicklung, zertifizierten Prozessen sowie nachhaltigen Lösungen – für einen zukunftsfähigen, sicheren IT-Kreislauf.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

