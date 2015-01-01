-
Computer- und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH zertifizierte Datenträgervernichtung
Zuverlässige Computer- und PC Entsorgung in Essen – ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung und verantwortungsbewusste Ressourcenverwertung.
Die Anforderungen an den Datenschutz und die umweltgerechte Entsorgung von IT-Altgeräten steigen stetig – für Unternehmen und Behörden gleichermaßen. ProCoReX Europe GmbH bietet mit der Computer- und PC Entsorgung in Essen eine Lösung, die konsequente zertifizierte Datenträgervernichtung und nachhaltige Prozesse verbindet.
Im Zentrum des Serviceangebots steht die konsequente Sicherung vertraulicher Daten durch eine zertifizierte Datenträgervernichtung in Essen: Sämtliche Festplatten, SSDs sowie andere Speichermedien werden nach DIN 66399 vernichtet und der gesamte Ablauf transparent protokolliert. So gehen Betriebe kein Risiko ein, wenn es um die Einhaltung von DSGVO und weiteren regulatorischen Vorgaben geht.
Umweltschutz wird bei ProCoReX Europe GmbH umfassend gelebt. Nicht nur Datensicherheit, auch die ressourcenschonende Behandlung aller Altgeräte ist Teil der Verantwortung. Wiederverwertbare Wertstoffe fließen in den Produktionskreislauf zurück, Schadstoffe werden konsequent ausgesteuert und umweltgerecht entsorgt. Die Computer- und PC Entsorgung in Essen erfolgt termingerecht, individuell abgestimmt und mit persönlicher Kundenbetreuung.
Mit zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltiger Wertschöpfung steht ProCoReX Europe GmbH für eine IT-Entsorgung, die Unternehmen, Umwelt und Datenschutz gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-essen.html
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
email : info@procorex.de
Computer- und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH zertifizierte Datenträgervernichtung
