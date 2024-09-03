Abcourt meldet Ergebnisse für das erste Quartal zum 30. September 2025 und beauftragt Red Cloud Securities mit der Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen

Rouyn-Noranda, Kanada, 27. November 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) gibt seine Ergebnisse für das erste Quartal zum 30. September 2025 bekannt. Alle Geldwerte in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben. Der Zwischenabschluss und der Lagebericht (MD&A) sind auf SEDAR+ verfügbar.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse

(In Dollar) Drei Monate zum 30. September

2025 2024

Umsatzerlöse – –

Umsatzkosten 5.009.786 –

Verlust aus dem Bergbaubetrieb (5.009.786) –

Verwaltungsaufwand 1.416.858 775.757

Pflege und Instandhaltung 29.288 887.433

Explorationsaufwendungen 250.068 501.160

Finanzierungsaufwendungen 967.143 136.415

Nettoverlust und Gesamtverlust (7.519.605) (1.839.901)

Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert(0,01) (0,00)

(In Dollar) 30. September 2025 30. Juni 2025

Barmittel 594.357 2.578.587

Gesamtvermögen 31.811.592 21.408.153

Langfristige Verbindlichkeiten 28.029.185 14.175.891

Eigenkapital (5.488.044) (599.534)

Working Capital (nicht IFRS-konforme Kennzahl)* 1.288.412 2.952.725

* Das Working Capital ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl, für die es keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS gibt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Nicht IFRS-konforme Kennzahl.

– Während des Quartals nahm Abcourt die Erschließung des Bergbaubetriebs bei Sleeping Giant auf. Mehrere Aufwendungen standen im Zusammenhang mit der Erschließung von Strecken und der Sanierung bereits erschlossener Strecken, um Zugang zu den geplanten Produktionsstrossen zu erhalten, sowie der Wartung von Installationen und Gerätschaften und der Einstellung von Mitarbeitern.

– Abcourt hat mit der Beschickung des Kreislaufs der Aufbereitungsanlage mit Gold begonnen.

– An der Oberfläche errichtete Abcourt im Laufe des Quartals die Phase 1 des Schlafcamps und der Küche; sie wurden am 2. September in Betrieb genommen. In Vorbereitung auf den Winter und den neuen Aufzug, der in Zelle 2A für den Sommer 2026 geplant ist, führte Abcourt auch Bauarbeiten in der Abraumanlage durch.

Nicht IFRS-konforme Kennzahlen

In dieser Pressemitteilung ist das Working Capital als Leistungskennzahl angegeben, die keine Leistungskennzahl gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) darstellt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl Investoren eine bessere Möglichkeit bietet, die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Nicht IFRS-konforme Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS. Daher sind solche Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Diese Daten sind möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen vorgelegten Daten vergleichbar. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten zusammen mit anderen Daten betrachtet werden, die gemäß den IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen ermittelt das Working Capital wie folgt: Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Beauftragung von Red Cloud Securities Inc. zur Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV) hat das Unternehmen die Firma Red Cloud Securities Inc. (RCSI) mit der Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Statuten der TSXV beauftragt. RCSI wird mit Aktien des Unternehmens handeln, um einen angemessenen Markt aufrechtzuerhalten sowie die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern. Die Vereinbarung sieht keine Leistungsklauseln vor und RCSI wird keine Aktien oder Optionen als Gegenleistung erhalten.

Herr Chad Williams, ein Direktor des Unternehmens, ist ein bedeutender Aktionär der Muttergesellschaft von RCSI und steht daher in einem Nahverhältnis zu RCSI. Herr Williams hat keine Kontrolle oder Einfluss auf das Tagesgeschäft von RCSI und hat sich insbesondere aus dieser Angelegenheit und der Erbringung dieser Dienstleistungen zurückgezogen. Die Bestimmungen der Beauftragung von RCSI (einschließlich der gemäß der Vereinbarung zahlbaren Gebühren) wurden nach üblichen Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und RCSI festgelegt, sind angemessen und entsprechen den gängigen Praktiken. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hält oder kontrolliert RCSI 14.000 Stammaktien des Unternehmens sowie 9.891.805 Wertpapiere, die in Stammaktien umgewandelt werden können. RCSI hat ihren Sitz in der 120 Adelaide Street West, Suite 1400, Toronto, Ontario M5H 1T1.

Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten von Quebec, Kanada. Abcourt ist zu 100 % Eigentümer der Mine und Aufbereitungsanlage Sleeping Giant sowie des Konzessionsgebiets Flordin, auf das sich die Erschließungsaktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, würden, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Abcourt lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l’Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

Kanada

email : phamelin@abcourt.com

Pressekontakt:

Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l’Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

email : phamelin@abcourt.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computer- und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH zertifizierte Datenträgervernichtung Tschechische Regierung genehmigt Zuschuss von bis zu 360 Millionen Euro