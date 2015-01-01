Computer und PC Entsorgung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH bietet sichere IT-Entsorgung

ProCoReX Europe GmbH steht in Berlin für Computer und PC Entsorgung inklusive zertifizier-ter Datenträgervernichtung – rechtskonform, nachhaltig und maximal sicher für Unternehmen jeder Größe.

Computer- und PC Entsorgung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH gewährleistet IT-Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung auf höchstem Sicherheitsniveau

In Zeiten umfassender Digitalisierung ist der verantwortungsvolle Umgang mit ausgedienten IT-Systemen ein zentrales Thema für Unternehmen, Behörden und Institutionen jeder Größe. Die ProCoReX Europe GmbH etabliert sich in diesem Bereich als zuverlässiger Partner für die siche-re Computer- und PC Entsorgung in Berlin – stets mit Fokus auf zertifizierte Datenträgervernich-tung und Einhaltung aktueller Datenschutzvorgaben.

Nicht selten befinden sich auf alten Festplatten, SSDs oder Servern sensible Unternehmensdaten, Projektdokumentationen und personenbezogene Informationen. Die unsachgemäße Vernichtung dieser Komponenten birgt enorme Risiken – von Reputationsverlust bis hin zu immensen Haf-tungsansprüchen. Mit der zertifizierten Datenträgervernichtung in Berlin durch ProCoReX Euro-pe GmbH gehen Auftraggeber kein Risiko ein: Jeder Datenträger wird streng nach DIN 66399 in gesicherten Prozessen physisch zerstört und die unwiderrufliche Vernichtung durch ein offiziel-les, rechtlich anerkanntes Zertifikat bestätigt.

Im Rahmen der Computer- und PC Entsorgung in Berlin sorgt das erfahrene ProCoReX-Team nicht nur für maximale Datensicherheit, sondern überzeugt auch durch nachhaltiges Wertstoff-management. Fachgerecht demontierte Altgeräte werden umweltschonend recycelt, Rohstoffe zurückgewonnen und Schadstoffe rechtskonform entsorgt. Damit leisten Unternehmen, die auf die Computer- und PC Entsorgung in Berlin mit ProCoReX setzen, einen wichtigen Beitrag zu Ressourcenschonung und ökologischem Unternehmenshandeln.

Das kundenorientierte Servicekonzept von ProCoReX Europe GmbH umfasst eine individuelle Beratung, transparente Prozessdokumentation, flexible Terminvereinbarungen und persönliche Ansprechpartner während des gesamten Projekts. Für alle Fragen rund um Computer- und PC Entsorgung in Berlin und zertifizierte Datenträgervernichtung steht ProCoReX als Trusted Part-ner bereit – für nachhaltigen Unternehmenserfolg, umfassende Datensicherheit und ein vertrau-enswürdiges IT-Management in einer digitalen Zukunft.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-berlin.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

