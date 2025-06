ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Elektroschrott Entsorgung in München

Sichere und nachhaltige Elektroschrott Entsorgung in München mit ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenvernichtung und umweltgerechtes Recycling für Unternehmen.

Die ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in München eine professionelle Lösung für die Elektroschrott Entsorgung in München an, die höchste Sicherheitsstandards mit nachhaltigem Umweltschutz vereint. Das Unternehmen stellt sicher, dass alle elektronischen Altgeräte gemäß der DIN 66399 und den Anforderungen der DSGVO vernichtet und recycelt werden.

Elektroschrott enthält neben sensiblen Daten auch wertvolle Rohstoffe, deren Rückgewinnung durch fachgerechtes Recycling einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet. ProCoReX Europe GmbH garantiert die Vernichtung von Datenträgern nach den Sicherheitsstufen H-3 bis H-5, um eine unwiderrufliche Löschung aller Daten sicherzustellen. Damit schützt das Unternehmen seine Kundinnen und Kunden vor Datenmissbrauch und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Das Dienstleistungsangebot umfasst die Abholung der Elektroschrott-Geräte direkt beim Kunden in München, die zertifizierte Vernichtung der Datenträger sowie die umweltgerechte Verwertung der Materialien. Die ProCoReX Europe GmbH verzichtet auf versteckte Anfahrtskosten und bietet eine transparente Preisgestaltung.

„Unsere Dienstleistung zur Elektroschrott Entsorgung in München verbindet Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit“, betont die Geschäftsführung. „Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre IT-Altgeräte fachgerecht zu entsorgen und gleichzeitig die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.“

Die ProCoReX Europe GmbH richtet sich an Unternehmen, Behörden und Organisationen, die eine professionelle und gesetzeskonforme IT-Entsorgung benötigen. Die Kombination aus zertifizierter Datenvernichtung und nachhaltigem Recycling macht das Unternehmen zum vertrauenswürdigen Partner für die sichere Entsorgung von Elektroschrott.

Interessierte Unternehmen können sich für eine individuelle Beratung und ein maßgeschneidertes Angebot direkt an ProCoReX Europe GmbH wenden. Das Unternehmen steht für höchste Vernichtungssicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-muenchen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

