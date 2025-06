Fokus auf Sicherheit – ProCoReX Europe GmbH stellt zertifizierte Vernichtung von Datenträgern vor

ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN-Norm 66399 in mehreren europäischen Ländern – für höchste Datensicherheit!

Die ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe in der Datensicherheit und präsentiert ihre umfassenden Dienstleistungen zur zertifizierten Datenträgervernichtung. In einer zunehmend digitalen Welt, in der Datenlecks und Cyberkriminalität stetig zunehmen, ist es unerlässlich, sensible Informationen zu schützen. Die ProCoReX Europe GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Luxemburg dabei zu unterstützen, ihre Daten sicher zu entsorgen.

Mit der zertifizierten Festplattenvernichtung nach DIN-Norm 66399 H-5 gewährleistet ProCoReX, dass alle Datenträger gemäß höchsten Sicherheitsstandards vernichtet werden. Die DIN-Norm 66399 legt genaue Anforderungen an die Datenträgervernichtung fest und ist ein entscheidendes Kriterium für die Gewährleistung von Datenschutz und -sicherheit. Die Expertise des Unternehmens beinhaltet die Durchführung von Vernichtungsprozessen, die sowohl offline als auch online durchgeführt werden können.

Darüber hinaus bietet ProCoReX maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen jeder Größe. Ob kleine Betriebe oder große Konzerne – die Dienstleistungen sind skalierbar und können an die speziellen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Der gesamte Prozess ist transparent: Kunden erhalten Zertifikate über die durchgeführte Vernichtung, wodurch eine lückenlose Dokumentation gewährleistet wird. Auf diese Weise können Unternehmen sicher sein, dass ihre Daten unverzüglich und sicher vernichtet wurden.

Ein weiterer Vorteil der Dienstleistungen von ProCoReX ist die umweltgerechte Entsorgung der Materialien. Das Unternehmen arbeitet mit zertifizierten Partnern zusammen, um eine nachhaltige und ressourcenschonende Verarbeitung der Materialien zu garantieren. Das Engagement für die Umwelt versteht ProCoReX nicht nur als Verpflichtung, sondern als Teil ihrer Unternehmensphilosophie.

In einer Welt, in der Daten über alles entscheiden, ist es unerlässlich, auf einen verlässlichen Partner wie die ProCoReX Europe GmbH zu setzen. Die Kombination aus modernster Technik, zertifizierter Expertise und einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit setzt neue Standards in der zertifizierten Festplattenvernichtung und zertifizierten Datenträgervernichtung.

Für weitere Informationen über die Dienstleistungen der ProCoReX Europe GmbH und um ein unverbindliches Angebot zu erhalten, besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt. Schutz Ihrer Daten ist unser oberstes Gebot.

