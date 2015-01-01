  • Computer- und PC Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH setzt Maßstäbe bei der Datenträgervernichtung

    ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen aller Branchen in Frankfurt eine Computer- und PC Entsorung mit umfassend zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltigen Prozessen.

    Sichere Computer- und PC Entsorgung in Frankfurt ist heute unverzichtbar, wenn Unternehmen ihren Datenschutz wirklich ernst nehmen. Die ProCoReX Europe GmbH hat sich darauf spezialisiert, für Geschäftskundinnen und Geschäftskunden die komplette Abwicklung von Alt-IT zu übernehmen – von der Abholung bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Frankfurt. Im Mittelpunkt stehen bei ProCoReX nicht nur rechtssichere Prozesse, sondern auch eine umweltbewusste und effiziente Wertstofftrennung.
    Jeder Schritt der Computer- und PC Entsorgung in Frankfurt bei ProCoReX beginnt mit einer individuellen Risikoanalyse. Anschließend erfolgt die geschützte Sammlung und der sichere Transport der alten IT-Komponenten. Besonders sensibel behandelt ProCoReX alle Speichermedien: Dank zertifizierter Datenträgervernichtung in Frankfurt gemäß DIN 66399 wird garantiert, dass sensible Daten unwiederbringlich gelöscht werden. Nach Abschluss erhalten Kundinnen und Kunden immer ein rechtsverbindliches Vernichtungszertifikat – ein wichtiger Nachweis für jedes Audit.
    Umweltaspekte bleiben dabei im Fokus. Nach der Computer- und PC Entsorgung in Frankfurt sorgt ProCoReX Europe GmbH für ein nachhaltiges Recycling aller verwertbaren Materialien. wichtige Komponenten werden optimal zurückgeführt, Schadstoffe fachgerecht entsorgt – alles lückenlos dokumentiert und transparent kommuniziert.
    Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Unternehmen in Frankfurt eine professionelle Computer- und PC Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung, auf die sie sich voll verlassen können. So werden Datenschutz, Compliance und Umweltverantwortung glaubwürdig vereint.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-frankfurt-html.html
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

