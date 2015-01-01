-
Computer- und PC Entsorgung in Osnabrück – ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung
Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Firmen eine umweltbewusste Computer- und PC Entsorgung in Osnabrück inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und vollständiger Prozessdokumentation.
Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen bei der ProCoReX Europe GmbH Hand in Hand. Unternehmen und Institutionen, die Wert auf rechtssichere Computer- und PC Entsorgung in Osnabrück legen, profitieren von lückenlos dokumentierten Prozessen, kombiniert mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Osnabrück. Schon bei der ersten Beratung wird großen Wert auf Details gelegt: Jede Entsorgung beginnt mit einer individuellen Risiko- und Bestandsaufnahme.
Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Osnabrück erfolgt konsequent nach DIN 66399 und umfasst sämtliche Datenträger, ob Festplatten oder mobile Speicher. Neben der technischen Sicherheit sorgt die ProCoReX Europe GmbH auch für ressourcenschonendes Recycling und umweltgerechte Behandlung von Schadstoffen. Das hilft Unternehmen nicht nur ihre ökologischen Ziele zu erfüllen, sondern auch Compliance-Anforderungen in Audits sicher nachzuweisen.
Das Thema Computer- und PC Entsorgung in Osnabrück wird bei ProCoReX als Prozess begleitet: Von regelmäßigen Abholterminen, über geschulte Fachkräfte, bis hin zu einem rechtsgültigen Vernichtungszertifikat. Unternehmen gewinnen dadurch Zeit, Transparenz und höchste Sicherheit – von der Datenvernichtung bis zur Rohstoffrückführung.
ProCoReX Europe GmbH vereint mit der Computer- und PC Entsorgung in Osnabrück innovative Dienstleistungen und zertifizierte Datenträgervernichtung zu einer nachhaltigen und effizienten Lösung für die digitale Unternehmenszukunft.
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
