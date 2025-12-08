Melanie Reimann wird erste Lebenshelferin in Ottersweier – SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Betreuungsangebot

Melanie Reimann ist unsere neue Lebenshelferin in Ottersweier. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Ottersweier, 08.12.2025. Deutschlandweit unterstützen Lebenshelfer:innen ältere Menschen in ihrem Alltag. Nun startet auch Frau Melanie Reimann als Teil des Teams der SeniorenLebenshilfe im Landkreis Rastatt. Sie bemüht sich darum, dass Senior:innen trotz ihrer Einschränkungen bis ins hohe Alter selbstbestimmt und erfüllt im eigenen Zuhause leben können und die Hilfe bekommen, die sie wirklich brauchen und sich wünschen.

Die Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe helfen schon vor der Pflegebedürftigkeit

Senior:innen benötigen oft weitaus mehr Unterstützung im Alltag, als diverse Dienstleistungen der Pflegekassen gewährleisten können. Schon vor der Pflegebedürftigkeit wird eine helfende Hand im Haushalt, beim Einkaufen oder auch für die Freizeitgestaltung der älteren Menschen gebraucht. Nicht immer können die Familie oder Nachbarn zur Stelle sein und den Senior:innen unter die Arme greifen. Externe Dienstleister werden daher alternativ angefragt, allerdings sind diese selten aufeinander abgestimmt und stellen sich kaum auf die individuellen Herausforderungen und Bedürfnisse der älteren Menschen ein.

Das Ehepaar Carola und Benjamin Braun riefen aufgrund dieser Versorgungslücke vor mehr als zehn Jahren die SeniorenLebenshilfe ins Leben. Seitdem bieten deutschlandweit Lebenshelfer:innen eine vielseitige und wertschätzende vorpflegerische Betreuung aus einer Hand an. Sie entlasten ältere Menschen und ihre Angehörigen kompetent und empathisch und sind in allen Lebenslagen für sie da.

Haushaltshilfe und vieles mehr: die Angebote der Lebenshelfer:innen

Die Zusammenarbeit mit der SeniorenLebenshilfe beginnt gewöhnlich mit Tätigkeiten, die den Haushalt betreffen: Putzen, Wäschewaschen, Aufräumen, Kochen und das Versorgen der Zimmerpflanzen. Auch eine Einkaufshilfe wird gern von Senior:innen angefragt, beliebt ist auch der persönliche Fahrdienst. Die geschultenSeniorenhelfer:innen haben einen aufmerksamen Blick, wenn es um das Wohlergehen der älteren Menschen geht, und sie sind jederzeit tatkräftig zur Stelle. Lebenshelfer:innen begleiten zum Arzt, kümmern sich um Büroarbeiten, richten Familienfeste aus, gestalten mit den Senior:innen ihre Wohnung um oder fahren mit ihnen in die Oper. Vor allem haben sie stets ein offenes Ohr für sie und sind auch menschlich für sie da.

Mit der Zeit lernen die Seniorenhelfer:innen die ihnen Anvertrauten immer mehr kennen und können sich so noch besser auf sie und ihre Bedürfnisse einstellen. Diese umfassende Seniorenunterstützung aus einer Hand schätzen auch Angehörige sehr. Zwischen Lebenshelfer:innen und ihren Senior:innen entstehen sehr vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen auf Augenhöhe, die sich oft zu langjährigen Freundschaften entwickeln.

Melanie Reimann arbeitet als Seniorenhelferin der SeniorenLebenshilfe in Ottersweier

Das Talent, wertschätzend und vertrauensvoll mit Menschen zu kommunizieren, kam Frau Reimann aus Ottersweier bereits in ihrem ersten Beruf als Friseurin sehr zugute. Sie wollte nicht nur zuverlässige und zufriedenstellende Dienstleistungen für anbieten, sondern ihren Kund:innen das Gefühl von echtem Gesehen- und Gehörtwerden schenken. Besonders erfüllend empfindet die verheiratete Mutter zweier Kinder Gelegenheiten, Senior:innen in ihrem herausfordernden Alltag eine kraftspendende und haltgebende Stütze zu sein.

Da Melanie Reimann als Familienmensch viel Wert auf Flexibilität und Balance in ihrem Leben legt, war sie auf der Suche nach einer beruflichen Tätigkeit, in der sie einerseits an echter Lebensqualität von Senior:innen spürbar beteiligt ist und zugleich Inhalt und Zeitmanagement ihrer Arbeit selbst bestimmt.

Somit fand sie 2025 in das Helferteam der SeniorenLebenshilfe und greift als selbstständige Lebenshelferin in Otterweier und benachbarten Ortschaften ihren Senior:innen stützend unter die Arme. Sie berät in wichtigen Belangen, stellt sich flexibel auf die Überraschungen des Seniorenalltags ein und erprobt kreative Freizeitaktivitäten, die Lebensfreude und Verbundenheit hervorbringen.

Mehr als nur die SeniorenLebenshilfe: die Salanje GmbH setzt sich für Senioren ein

Der Träger hinter der SeniorenLebenshilfe ist die Salanje GmbH. Die Eheleute Carola und Benjamin Braun gründeten ihr Unternehmen, um Unterstützungsprojekte für ältere Menschen anbieten zu können. Ein familiäres Berliner Team des Unternehmens kümmert sich liebevoll um Lebenshelfer:innen, Senior:innen und ihre Angehörigen.

Die Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe sind selbstständige Franchisenehmer, die in unmittelbarer Näher ihrer Senior:innen leben und somit schnell zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden. Sie sind geschult in wichtigen Seniorenthemen, haben viel Erfahrung in der Seniorenbetreuung und achten besonders auf Würde und Wohlergehen. Auch Angehörige erfahren eine Entlastung im Alltag durch diesen vielseitigen, vor allem aber auch persönlichen Seniorenservice aus einer Hand.

Hunderte Lebenshelfer:innen gehören bereits zum Team der SeniorenLebenshilfe, doch noch immer werden etliche Helfende an allen Standorten in Deutschland gebraucht. Wer sich eine Selbstständigkeit als Lebenshelfer:in vorstellen kann, ist herzlich im Team der SeniorenLebenshilfe willkommen und erhält alle wichtigen Informationen zu dieser wertstiftenden Tätigkeit in der Berliner Zentrale des Unternehmens.

Kontakt

Melanie Reimann

Jahnstraße 1

77833 Ottersweier

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

