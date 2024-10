Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen neuen Standort: Elsa Ortlieb wird erste Lebenshelferin in Höxter

Elsa Ortlieb ist unsere neue Lebenshelferin in Höxter. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Höxter, 17.10.2024. Die SeniorenLebenshilfe hat es sich zur Kernaufgabe gemacht, älteren Menschen bis ins hohe Lebensalter ein eigenständiges Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen. Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer in ganz Deutschland unterstützen Senioren in ihren individuellen Herausforderungen im Alltag und bieten ihnen einen achtsamen Partner an ihrer Seite. Frau Elsa Ortlieb vertritt nun als erste Lebenshelferin in Höxter die SeniorenLebenshilfe.

Die SeniorenLebenshilfe hilft bereits vor einer Pflegebedürftigkeit

Pflegebedürftige werden in Deutschland unterstützt: Die Dienstleistungen der Pflegekassen umfassen unter anderem die Körperpflege und die Ausgabe notwendiger Medikamente. Oft benötigen Senioren allerdings mehr Unterstützung im Alltag, als die Pflegedienste leisten können – oder wenn gar keine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Gerade für recht selbstständige Senioren ist ein wenig Hilfe im Haushalt, beim Einkaufen, aber auch für gewünschte Freizeitaktivitäten von großer Bedeutung.

Nicht immer stehen ihnen Nachbarn oder Angehörige zur Verfügung, um zu helfen oder um für ihre Alltagsherausforderungen ein offenes Ohr zu haben. Dann werden verschiedene externe Versorger engagiert, auf die sich die Senioren immer wieder neu einstellen müssen – und die selten gut aufeinander abgestimmt sind.

Das Ehepaar Carola und Benjamin Braun gründete daher 2012 die SeniorenLebenshilfe, um älteren Menschen schon vorpflegerisch eine Hilfe aus einer Hand bieten zu können. Die beauftragten Lebenshelferinnen und Lebenshelfer arbeiten deutschlandweit als zuverlässige Haushaltshilfen, Einkaufspartner, Fahrdienste und liebevolle Freizeitbegleiter. Sie kümmern sich um Sekretariatsarbeiten und helfen in allen Lebenslagen. Für ältere Menschen und ihre Angehörigen ist diese wertvolle Stütze oft nicht mehr wegzudenken.

Unterstützungsangebote für ältere Menschen durch die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe bietet neben der vielseitigen Hilfe im Haushalt für Senioren auch eine zuverlässige Einkaufsbegleitung an – oder einfach eine Begleitung beim Einkaufen. Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer übernehmen Büroarbeiten oder herausfordernde Gespräche mit Behörden und Dienstleistern. Auch außer Haus steht den älteren Menschen eine vertrauenswürdige Stütze zur Verfügung, sodass die Seniorin oder der Senior sich auf der Straße sicher bewegen kann.

Auch die gemeinsame Freizeitgestaltung wird von Senioren sehr geschätzt. Ob es sich um einen ruhigen Spaziergang durch den Park handelt, einen Stadtbummel oder auch einen Besuch bei Freunden, die Begleitung richtet sich ganz nach den Vorstellungen der Senioren.

Dank des vielfältigen Angebots der SeniorenLebenshilfe und des empathischen Vorgehens der Lebenshelferinnen und Lebenshelfer entsteht oft ein vertrautes Miteinander – das nicht selten zu einer langjährigen Freundschaft führt.

Elsa Ortlieb startet als erste Lebenshelferin in Höxter

Nach der Schulzeit probierte sich Elsa Ortlieb vielseitig auf dem Arbeitsmarkt aus und führte unter anderem selbstständig ihr eigenes Geschäft. Sie machte die unterschiedlichsten Erfahrungen im Kontakt mit Kunden und lernte vielerlei Menschentypen und deren Lebenslagen kennen. Sowohl im Beauty-und Wellness- Bereich als auch im Verkauf bemerkte sie, wie erfüllend es ist, sich empathisch und verständnisvoll auf Hilfesuchende einzulassen und für sie so da zu sein, wie diese es wirklich brauchen.

Der intensive Wunsch zu helfen brachte Frau Ortlieb schlussendlich in das Unterstützer- Team der SeniorenLebenshilfe. Als selbstständige Lebenshelferin engagiert sie sich in Vechta für ältere Menschen, die eigenständig zu Hause leben. Die Seniorinnen und Senioren profitieren von Frau Ortliebs langjährigen Erfahrungen in der Kundenbetreuung, ihrer kreativen Ader sowie ihrem Talent, sich auf ihr Gegenüber einfühlsam einzustellen.

Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen. Alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sind Franchisenehmer und arbeiten auf selbstständiger Basis mit Senioren zusammen. Die SeniorenLebenshilfe wird von der Salanje GmbH geführt, die älteren Menschen Unterstützungsangebote macht, damit diese lange Zeit in ihrem eigenen Zuhause eigenständig leben können.

Die Lebenshelferinnen betreuen ihre Kunden von ihrem Wohnort aus. Dies ermöglicht kurze Anfahrtswege zu den Senioren und eine dauerhafte Zusammenarbeit. Damit die Qualität der Seniorenhilfe gesichert ist, werden die Lebenshelfer vom Unternehmen intensiv ausgebildet und erhalten Schulungen, die sie bereit für den Seniorenalltag und die individuellen Bedürfnisse älterer Menschen machen.

In Deutschland werden weiterhin viele Helferinnen und Helfer für Senioren gesucht. Daher ist jeder Interessierte, der sich eine wertschätzende Arbeit mit älteren Menschen im Rahmen einer Selbstständigkeit vorstellen kann, herzlich willkommen. Alle wichtigen Informationen für angehende Lebenshelfer erhalten Interessenten über die Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe.

Kontakt

Elsa Ortlieb

Am Fahlenberg 33

34385 Bad Karlshafen

