Frau Susan Jaskulski wird erste Lebenshelferin in Waren (Müritz) – SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Team

Susan Jaskulski ist unsere neue Lebenshelferin in Waren (Müritz). Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Waren (Müritz), 25.09.2024. Deutschlandweit engagiert sich die SeniorenLebenshilfe für eine würdevolle und effektive Unterstützung von Senioren in ihrem eigenen Zuhause. Nun startet Susan Jaskulski als erste Lebenshelferin am neuen Standort in Malchin und Umgebung. Sie setzt sich dafür ein, dass ältere Menschen im Alter trotz ihrer Herausforderungen und Einschränkungen selbstbestimmt ihren Alltag und ihre Freizeit gestalten können und kompetente und empathische Hilfe aus einer Hand bekommen.

Die SeniorenLebenshilfe schließt die Versorgungslücke und unterstützt vorpflegerisch

Bereits vor einer eventuellen Pflegebedürftigkeit benötigen ältere Menschen zuverlässige Hilfestellungen im Alltag. Aufgaben wie der Haushalt, das Einkaufen, Postangelegenheiten und die Organisation von Terminen werden für Senioren oftmals herausfordernd und müssen dennoch erledigt werden. Nicht immer haben sie die Unterstützung durch die Familie oder Bekannte zur Verfügung oder sie schämen sich, ihr nahes Umfeld regelmäßig um Hilfe bitten zu müssen.

Damit auch Senioren mit Würde ihren Alltag in ihren eigenen vier Wänden leben können, hat vor über 10 Jahren das Ehepaar Carola und Benjamin Braun die SeniorenLebenshilfe ins Leben gerufen. In ganz Deutschland helfen Lebenshelferinnen und Lebenshelfer Senioren auf liebevolle und bedürfnisorientierte Weise. Manchmal entwickeln sich daraus sogar langjährige Freundschaften. Die wertschätzende Zusammenarbeit gibt auch den Angehörigen ein beruhigendes Gefühl, da sie ihre Liebsten in guten Händen wissen.

Unterstützung im Haushalt, Einkaufshilfe, Fahrdienst und gemeinsame Freizeit

Lebenshelferinnen und Lebenshelfer unterstützen oft ihre Senioren im Haushalt. Sie räumen für sie auf, putzen und versorgen Haustiere und Zimmerpflanzen. Auch handwerkliche Tätigkeiten können Senioren an ihre Lebenshelfer abgeben. Beim Einkaufen steht den älteren Menschen ein flexibler Fahrdienst und eine entspannte Begleitung an ihrer Seite zur Verfügung.

In der Zusammenarbeit mit den Lebenshelferinnen und Lebenshelfern dürfen Senioren auch eine erfüllende Freizeit genießen. Sie machen gemeinsame Ausflüge, besuchen Konzerte und verabreden sich mit der Familie oder Freunden. Manchmal verreisen Senioren sogar mit ihren Lebenshelferinnen oder genießen einfach ausgiebige Spaziergänge in der Natur.

Für eine so aktive Zusammenarbeit braucht es Vertrauen und die richtige Chemie untereinander. Deshalb lernt die interessierte Seniorin oder der interessierte Senior seinen Lebenshelfer vorab ganz unverbindlich kennen und entscheidet im Anschluss in Ruhe, ob ein solches Miteinander vorstellbar ist.

Frau Susan Jaskulski wird erste Lebenshelferin von Malchin bis Waren (Müritz)

Die jahrelange Berufserfahrung in der Krankenpflege mit psychiatrischen Patienten sowie ihre privaten Erlebnisse bei der Unterstützung von hilfesuchenden Angehörigen ließen Frau Susan Jaskulski zur Expertin im Bereich Seniorenbegleitung werden. Sie sammelte im engen Kontakt mit den ihr Anvertrauten, aber auch als Führungspersönlichkeit im Pflegebereich wertvolle Erfahrungen – für ein offenes und respektvolles Miteinander in ihrer Tätigkeit als Seniorenhelferin.

Da sie als Qualitätsmanagerin auch administrativ geschult ist und gern ihre eigenen Vorstellungen in ihre Arbeit einbringt, startete Frau Jaskulski 2024 als erste Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe ihre Selbstständigkeit in und um Malchin. In ihrer Arbeit findet sie für ihre Seniorinnen und Senioren ausreichend Zeit, hat stets ein offenes Ohr für sie und entlastet sie im Alltag.

Mehr Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe wurde vor über 10 Jahre von dem Ehepaar Carola und Benjamin Braun gegründet, um deutschlandweit Senioren zu unterstützen. Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer haben es sich zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen lange Zeit ein eigenständiges Leben zu Hause zu ermöglichen. Träger der SeniorenLebenshilfe ist die Salanje GmbH mit Zentrale in Berlin.

Alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer arbeiten im Rahmen einer Selbstständigkeit von ihrem Wohnort aus. Da sie ihre Termine selbst planen, haben die Helfenden mehr Raum, um sich auf die Bedürfnisse ihrer Senioren einzulassen und dadurch mit ihnen ein viel entspannteres Miteinander zu leben. Weitere Lebenshelferinnen und Lebenshelfer werden deutschlandweit gesucht – Interessenten können sich gern an die Berliner Zentrale wenden.

Kontakt

Susan Jaskulski

Warener Straße 11

17139 Malchin

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

