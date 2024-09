Franziska Heubeck wird erste Lebenshelferin in König Wusterhausen – SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Angebot

Franziska Heubeck ist unsere neue Lebenshelferin in Königs Wusterhausen. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und weiteren täglichen Aufgaben.

Königs Wusterhausen, 03.09.2024. Deutschlandweit bietet die SeniorenLebenshilfe ihr Unterstützungsangebot für Seniorinnen und Senioren an. Nun startet Franziska Heubeck in Königs Wusterhausen als Lebenshelferin und trägt so dazu bei, dass ältere Menschen trotzt ihrer Herausforderungen und Einschränkungen im Alter selbstbestimmt und würdevoll in ihrem eigenen Zuhause leben können.

Die SeniorenLebenshilfe unterstützt vorpflegerisch: Die Versorgungslücke wird geschlossen

Nicht jedem Senior in Deutschland ist ein Pflegedienst zugänglich. Außerdem wirkt bereits vor einer eventuellen Pflegebedürftigkeit eine adäquate und zuverlässige Hilfe im Alltag für Seniorinnen und Senioren entlastend. Gewöhnliche Alltagsaufgaben werden für ältere Menschen oftmals immer herausfordernder und machen sich dennoch nicht von allein. Gelegentlich entsteht bei den Hilfesuchenden ein schlechtes Gewissen, wenn sie immer wieder ihre Bekannten und Verwandten um Unterstützung beim Einkaufen, Putzen oder Fahren zu den Arztterminen bitten müssen.

Damit Senioren würdevoll ihre benötigte und gewünschte Hilfe erhalten können, hat vor über 10 Jahren das Ehepaar Carola und Benjamin Braun die SeniorenLebenshilfe gegründet. Deutschlandweit gehen Lebenshelferinnen und Lebenshelfer Senioren empathisch und. bedürfnisorientiert zur Hand und bauen vertrauensvolle Beziehungen zu ihnen auf, aus denen sich oft sogar Freundschaften entwickeln. Diese Arbeit bereichert nicht nur den Seniorenalltag, auch die Angehörigen haben dank des Betreuungsservice ein beruhigendes Gefühl, da sie Ihre Lieben in guten Händen wissen.

Hausarbeit, Bürotätigkeiten, Einkäufe, Fahrdienst und Freizeitgestaltung

Lebenshelferinnen und Lebenshelfer übernehmen vielfältige Aufgaben. Sie helfen zuerst einmal den Senioren in ihrem Haushalt. Das Aufräumen, Putzen und Waschen sowie die Versorgung der Haustiere und Zimmerpflanzen darf nach eigenem Ermessen an die tatkräftigen Hände der Lebenshelferinnen und Lebenshelfer abgegeben werden. Die Senioren erfahren Entlastung in der Kommunikation mit Ämtern sowie beim Tragen ihrer schweren Einkaufstaschen. Sie genießen ihren persönlichen Fahrdienst mit dem Auto und haben eine Stütze an ihrer Seite, wenn sie für Termine und Verabredungen das Haus verlassen wollen.

In der Zusammenarbeit mit der SeniorenLebenshilfe bleibt auch eine erfüllende Freizeitgestaltung nicht auf der Strecke. Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer machen gewünschte Ausflüge und Reisen mit ihren Senioren, begleiten sie bei Spieleabenden oder helfen ihnen, ihre Hobbys so lange wie möglich auszuüben. Damit für dieses aktive und würdevolle Miteinander die Chemie stimmt, lernen sich Lebenshelfer und Seniorin oder Senior vorab entspannt und unverbindlich kennen.

Franziska Heubeck wird erste Lebenshelferin in Königs Wusterhausen

In einem Schulpraktikum ging Franziska Heubeck erstmals auf Tuchfühlung mit der Pflege und Fürsorge älterer Menschen. Viele Jahre hatte sie sich als gelernte Erzieherin im Bereich Kita und Krippe engagiert und außerdem in einer Leitungsposition soziale Teams motiviert und werteorientiert begleitet. Der Zusammenhalt von Menschen ist ihr sowohl beruflich als auch privat besonders wichtig. Daher liegt es ihr am Herzen, neben ihrem erfüllenden Beruf auch ihre Familienzeit flexibel gestalten und genießen zu können.

Der Wunsch, sich beruflich noch einmal neu zu orientieren, um mehr persönliche Freiräume und Zufriedenheit zu spüren, bringt sie nun in das Team der SeniorenLebenshilfe. Die Arbeit gibt ihr die Möglichkeit, sich jedem einzelnen Senior mit genügend Zeit und Zuwendung zu widmen. Als erste Lebenshelferin in Königs Wusterhausen schafft sie für Senioren ein vertrauensvolles und verbundenes Miteinander, achtet auf wertschätzende Kommunikation und lässt ihre Leidenschaft für Bauprojekte, Reisen und Klaviermusik inspirierend in ihre Arbeit einfließen.

Hinter der SeniorenLebenshilfe steht die Salanje GmbH

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH und wurde vor über 10 Jahren von dem Ehepaar Carola und Benjamin Braun gegründet. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, deutschlandweit Senioren eine vielseitige und flexible Unterstützung aus einer Hand an die Seite zu stellen – für ein langes, eigenständiges Leben im eigenen Zuhause.

Die Lebenshelfer arbeiten auf selbstständiger Basis mit dem Unternehmen zusammen und unterstützen Senioren von ihrem Wohnort aus, was kurze Fahrtwege und flexibles Reagieren in besonderen Situationen ermöglicht. Da die Helferinnen und Helfer nach ihren eigenen Vorstellungen ihr Arbeitsumfeld organisieren und viel mehr Raum haben, sich auf die Wünsche und Anliegen ihrer Senioren einzustellen, schafft das ein zufriedenes und entspanntes Miteinander für alle Beteiligten.

In Deutschland werden viele Lebenshelfer gebraucht. Jeder, der sich für solch eine wertvolle und selbstbestimmte Tätigkeit interessiert, kann sich gern in der Berliner Zentrale von dem familiären Team der SeniorenLebenshilfe informieren lassen.

Kontakt

Franziska Heubeck

Hauptstraße 51

15754 Heidesee

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

PECURIA gewinnt emida als weiteren Partner für bevorzugtes Belegungsrecht Eine neue Trendsportart kommt jetzt nach Deutschland