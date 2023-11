Eine neue Lebenshelferin macht das Angebot der SeniorenLebenshilfe zukünftig für Senioren in München noch zugä

Sophie Münzer ist unsere neue Lebenshelferin in München. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Seit 2012 sorgt die SeniorenLebenshilfe für mehr Lebensqualität im Alter

Carola Braun ist die Gründerin und Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe. Das

2012 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in Berlin. Von dort aus werden die

im gesamten Bundesgebiet tätigen Lebenshelfer in allen Bereichen unterstützt und

koordiniert. Die Lebenshelfer sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig. Bei ihrer

täglichen Arbeit spielt neben der Unterstützung im Alltag auch der soziale Aspekt eine

wichtige Rolle. Gemeinsam unternommene Freizeitaktivitäten und interessante

Gespräche sorgen für ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Lebenshelfern und

ihren Senioren.

Individuell abgestimmte Leistungen praktischer und sozialer Art

Die von den Lebenshelferninnen durchgeführten Tätigkeiten werden in Absprache mit

diesen bzw. ihren Angehörigen übernommen. Auf diese Weise erhalten die älteren

Menschen genau die Unterstützung, die sie benötigen. Lebenshelfer helfen im Haushalt,

sie putzen die Wohnung, waschen die Wäsche und kümmern sich um den Einkauf. Auch

zu Arztterminen oder Besuchen bei Bekannten begleiten sie ihre Senioren. Jeder

Lebenshelfer verfügt über einen Pkw, sodass die nötigen Wege schnell und bequem

zurückgelegt werden können. Die Lebenshelfer haben zudem jederzeit ein offenes Ohr

für die ihnen anvertrauten Senioren und sorgen für eine abwechslungsreiche

Freizeitgestaltung. Je nach individuellen Interessen werden Spaziergänge

unternommen, kulturelle Veranstaltungen besucht oder Gesellschaftsspiele gespielt.

Sophie Münzer ist zukünftig als Lebenshelferin in München tätig

Die gebürtige Münchnerin hat nach ihrem Abschluss der Mittelschule eine Ausbildung

zur Verkäuferin und Einzelhandelskauffrau erfolgreich absolviert. Dieser Beruf fühlte sich

eher zweckdienlich an, denn Frau Münzer hat so viel zu geben. Sie stellte fest, dass sie

mehr helfen und ihr potenzial in die soziale Richtung entwickeln möchte. Als

Lebenshelferin hat sie nun genau diesen Weg eingeschlagen und möchte mit ihrer

Tätigkeit Seniorinnen und Senioren ein zufriedenes Leben in ihrer gewohnten

Umgebung ermöglichen. Da man sich auch immer um sich selbst am Besten kümmern

sollte, geht Sophie Münzer gerne tanzen, ist mit dem Fahrrad unterwegs und genießt die

Natur, entspannt beim Musik Hören oder beim Lesen.

Weitere Informationen zum Angebot der SeniorenLebenshilfe

Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe finden Sie online

unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer München. Dort stellt sich auch die

neue Lebenshelferin Sophie Münzer ausführlich vor. Die SeniorenLebenshilfe ist eine

eingetragene Marke der Salanje GmbH. Carola Braun und ihre Familie, die sie bei ihrer

Arbeit tatkräftig unterstützt, ist stets darum bemüht, das Team der LebenshelferINNEN

noch weiter zu vergrößern. Denn es werden noch mehr engagierte Lebenshelfer

gebraucht, um das Angebot der SeniorenLebenshilfe allen interessierten älteren

Menschen zugänglich zu machen. Wenn Sie sich für diese Tätigkeit interessieren, dann

werden Sie für nähere Informationen ebenfalls online fündig.

