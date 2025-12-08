TV-Werbung für Friseursalons: Mit Addressable TV gezielt neue Kundschaft gewinnen und sichtbar werden.

Bischweier, 8. Dezember 2025 – Friseursalons stehen im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Neukundschaft vor neuen Herausforderungen. Durch die fortschreitende Digitalisierung ergeben sich zugleich neue Chancen, die eigene Sichtbarkeit gezielt und effizient zu steigern. Ein innovativer Ansatz in der Standort Kundenansprache ist die Addressable-TV-Werbung, die von der Online-Marketing & SEO Agentur Internetdienste Burkart in Kooperation mit RTL AdAlliance speziell auf die Anforderungen der Friseurbranche zugeschnitten wurde.

TV-Werbung neu gedacht: Addressable TV für Friseurbetriebe

Addressable TV eröffnet Friseursalons erstmals die Möglichkeit, Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer im unmittelbaren Einzugsgebiet gezielt anzusprechen. Diese digitale Werbeform kombiniert die Reichweite des klassischen Fernsehens mit moderner Zielgruppenaussteuerung auf Basis von Postleitzahlen oder spezifisch im Standort-Umkreis – optimal bis zu 30 km rund um den Salon. Die Platzierung erfolgt nach Zielgruppe und Sendezeit, wobei sowohl saisonale Highlights wie Weihnachten als auch umsatzschwächere Monate strategisch als Kampagnenzeitpunkt genutzt werden können.

Aktuelle Studien: Lineares Fernsehen bleibt relevant für Friseurunternehmen

Die Mediennutzung in Deutschland zeigt, dass insbesondere die Altersgruppen zwischen 30 und 50 Jahren sowie die Generation 50 Plus weiterhin eine hohe Affinität zum linearen Fernsehen besitzen. Während jüngere Zielgruppen zunehmend auf Streaming-Dienste setzen, bleibt TV-Werbung für Friseursalons eine besonders effiziente Methode, um entscheidungsstarke, zahlungskräftige und lokal engagierte Kundinnen und Kunden zu erreichen. Die aktuellen Erhebungen bestätigen, dass rund 86 % der deutschen Haushalte nach wie vor regelmäßig klassisches Fernsehen nutzen – ein wertvoller Kanal für die Kundenansprache.

Wirtschaftlichkeit und Flexibilität: TV-Präsenz auch mit kleinen Budgets

Ein häufiges Missverständnis ist, dass klassische TV-Werbung ausschließlich großen Marken vorbehalten sei. Durch Addressable TV sinken die Einstiegshürden jedoch deutlich: Bereits ab rund 1.000 EUR für ca. 14.700 Einblendungen können Friseurunternehmen zielgerichtete Kampagnen schalten und ihre Angebote prominent platzieren – flexibel auf die eigenen Bedürfnisse und das Werbebudget zugeschnitten. Damit schaffen auch kleine und mittelständische Salons einen starken Auftritt mit planbarer Reichweite im Einzugsgebiet.

Praxisnutzen für Friseursalons:

* Gezielte Aussteuerung: Adressgenaue Ansprache potenzieller Kundschaft im Einzugsgebiet über präzise zugeschnittene TV-Werbebanner.

* Imagegewinn: Wirkungsvoller Transfer der Salonmarke in ein hochwertiges TV-Umfeld.

* Effektive Neukundengewinnung: Erreichen Sie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger genau dort, wo sie ihre Informations- und Kaufentscheidungen treffen.

* Saisonale Steuerung: Kampagnenplanung orientiert an umsatzstarken oder strategisch wichtigen Zeitfenstern.

* Nachhaltige Kundenbindung: Stärkung von Stammkundschaft und Dienstleistungen durch kontinuierliche Präsenz.

Fachberatung und Umsetzung aus einer Hand

Die Online-Marketing & SEO Agentur Internetdienste Burkart steuert gemeinsam mit RTL AdAlliance den gesamten Prozess von der ersten Beratung über die Mediaplanung bis zur Buchung und Auswertung der Kampagne. Die friseurspezifische Expertise und die Integration neuester digitaler Werbetechnologien garantieren eine effektive und messbare Umsetzung. Der Erfolg ihrer Addressable-TV-Kampagnen können über Anfragen am Telefon und Steigerung der Klickrate auf die Homepage nachvollzogen und optimiert werden.

Stimme aus der Branche

Armin Burkart, Gründer und ausgezeichneter Digital-Experte, betont:

„Addressable TV bietet Friseursalons und anderen Branchen erstmals den Zugang zu professioneller TV-Werbung zu überschaubaren Kosten. Die gezielte Ansprache regionaler Zielgruppen ermöglicht effiziente Neukundengewinnung und nachhaltige Umsatzsteigerung, ohne Streuverluste.“

