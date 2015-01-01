sanibel erhält erneut den PLUS X AWARD als Fachhandelsmarke des Jahres 2025 / 2026

Qualität und Design mit Garantie

Seit über vier Jahrzehnten steht sanibel für modernes Bad-Design, innovative Komponenten und hochwertige Accessoires. Nun wurde die Marke beim renommierten „PLUS X AWARD“, dem weltweit größten Innovationspreis für Markenqualität, erneut mit dem Titel „Fachhandelsmarke des Jahres 2025/2026“ ausgezeichnet. Diese Anerkennung bestätigt die starke Position von sanibel im Fach- und Großhandel sowie das Vertrauen von Handwerkern und Endkunden gleichermaßen.

Die unabhängige Jury des PLUS X AWARDS würdigt mit dieser Ehrung zum wiederholten Mal die langjährige Spitzenposition von sanibel im Bereich Bad und Sanitär. Besonders hervorgehoben wird die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Fachgroßhändlern und Handwerkern. Die Marke überzeugt durch exzellente Produktqualität, ein durchgängiges Sortiment, verkaufsfördernde Materialien, ein nachhaltiges Verpackungskonzept und den klaren Fokus auf Mehrwerte für ihre Partner.

sanibel zählt seit über 40 Jahren zu den führenden Marken im Verbund der GSH, einem Zusammenschluss von 25 mittelständischen Großhandelsunternehmen. Die Marke steht für höchste Qualität, modernes Design und innovative Funktionalität, die Badezimmer in individuelle Wohlfühlräume verwandeln. Kunden profitieren von der „5 Jahre sanibel Garantie“ sowie einer 10-jährigen Ersatzteilverfügbarkeit – ein Service, der den hohen Ansprüchen von Endverbrauchern, Fachhandel, Installateuren, Planern und Architekten gerecht wird.

Vielfältiges Sortiment für jeden Bedarf

Mit vier Badserien und zwei ergänzenden Produktlinien bietet sanibel eine breite Palette, die auf unterschiedliche Kundenwünsche zugeschnitten ist. Die Serie sanibel 1001 richtet sich an preisbewusste Käufer und überzeugt durch langlebige Qualität und Funktionalität. Die sanibel 3001 Linie besticht durch perfekt aufeinander abgestimmte, komfortable Produkte. Die sanibel 5001 Serie setzt auf modernes, ästhetisches Design und umfasst Badmöbel, Keramik, Armaturen und Accessoires. Die Linie sanibel CARE bietet barrierefreie und generationengerechte Lösungen, die besonders Familien und Senioren ansprechen. Ergänzt wird das Portfolio durch sanibel SELECT, eine flexible Produktreihe aus Badmöbeln, Spiegelschränken, Heizkörpern und Dusch-WCs, die sich mit allen Serien kombinieren lässt. Für den Fachhandel stellt sanibel PRO alle wichtigen Artikel des täglichen Bedarfs bereit – vom Montagezubehör bis zu Ersatzteilen.

Starke Präsenz und zuverlässige Versorgung

In über 200 Badausstellungen in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden können Kunden das Markenversprechen „MEHR BAD. MEHR FREUDE. FÜR ALLE.“ persönlich erleben und sich umfassend beraten lassen. sanibel überzeugt durch hohe Verfügbarkeit aller Produkte, was eine zügige Realisierung von Projekten ermöglicht.

„Wir sind stolz, diese bedeutende Auszeichnung erneut erhalten zu haben, die unsere kontinuierlichen Verbesserungen in Qualität und Kundennähe würdigt“, erklärt Herr Kuhmann aus der Geschäftsleitung der GSH. „Sie motiviert uns, auch zukünftig innovative und nachhaltige Lösungen im Bad- und Sanitärbereich anzubieten.“

Weitere Informationen zu sanibel und den ausgezeichneten Produkten finden Sie unter https://www.sanibel.de/.

– Zur sanibel Badwelt: https://www.sanibel.de/

– Zum Plus X Award: https://plusxaward.de/



Über sanibel:

sanibel zählt zu den führenden Marken der GSH mit Sitz in Greven. Die GSH vereint 25 eigenständige Großhandelsunternehmen aus dem Sanitär- und Heizungsbereich und betreibt mehr als 470 Standorte deutschlandweit sowie international. Die von sanibel angebotenen Sanitär- und Badprodukte werden von namhaften Markenherstellern gefertigt und zeichnen sich durch höchste Qualität und Langlebigkeit aus.

