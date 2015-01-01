comfort by sanibel erhält wiederholt PLUS X AWARD

„Fachhandelsmarke des Jahres 2025/2026“

Beim diesjährigen „PLUS X AWARD“, dem weltweit größten Innovationspreis für Markenqualität, konnte comfort by sanibel den Titel „Fachhandelsmarke des Jahres 2025/2026“ erneut erfolgreich für sich gewinnen.

Der erneut durch eine unabhängige Jury des „PLUS X AWARDS“ verliehene Titel „Fachhandelsmarke des Jahres 2025/2026“ unterstreicht die anhaltende Spitzenstellung von comfort by sanibel im Bereich der Haustechnik. Er bestätigt die erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie die hohe Zufriedenheit der Fachhandwerker hinsichtlich Qualität und Service der comfort by sanibel Produkte. Zudem überzeugten die Jury die umfassenden und perfekt aufbereiteten Unterlagen, die vielfältigen Förder- und Schulungsprogramme sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktlinien.

Zuverlässig. Komfortabel. Sorgenfrei.

comfort by sanibel zählt seit vielen Jahren zu den führenden Marken innerhalb der GSH, einem Verbund von 25 Großhandelsunternehmen im Bereich Haustechnik. Fachhändler, Handwerker, Planer, Architekten sowie Endkunden schätzen die modernen Systemkomponenten, die den höchsten Anforderungen an eine professionelle Installation gerecht werden. Die Produkte von comfort by sanibel zeichnen sich durch ihre langlebige Qualität aus und gewährleisten höchsten Komfort – sowohl während der Montage als auch im täglichen Einsatz.

Innovation und Zuverlässigkeit in der Haustechnik

Das Produktsortiment von comfort by sanibel deckt sämtliche Bereiche der Haustechnik ab – von Wasser und Gas bis hin zu Wärme und Luft. Dank perfekt aufeinander abgestimmter Systemkomponenten bieten die Produkte eine hohe Planungssicherheit, sind wartungsarm und überzeugen durch ihre Effizienz. Zu den neuesten Innovationen zählen das Flächenheizungssystem comfort-ROLL, das für eine gleichbleibende Wärme- und Kühlleistung sorgt, das thermische Solarsystem mit hochwertigen Kollektoren und Zubehör sowie eine fortschrittliche Rohrdämmung, die aktiv zur Energieeinsparung beiträgt. Besonders hervorzuheben ist das System comfort-PRESS, das mit einem hörbaren Leckageschutz ausgestattet ist und so zusätzliche Sicherheit bietet. Alle Produkte und Details sind übersichtlich im neuen comfort Gesamtkatalog auf über 370 Seiten zusammengestellt.

Für alle comfort by sanibel Produkte gilt eine 5-jährige Gewährleistung, sofern die Montage von konzessionierten Fachhandwerkern durchgeführt wird. Für das Rohrinstallationssystem comfort-PRESS wird sogar eine Systemgarantie von 10 Jahren gewährt, die bei entsprechender Registrierung auf 20 Jahre verlängert werden kann. Ersatzteile sind darüber hinaus für mindestens 10 Jahre verfügbar, was eine langfristige Versorgung sicherstellt.

Umfassender Support für unsere Partner

comfort by sanibel unterstützt Fachhandwerker, Architekten, Planer und Bauherren umfassend und zuverlässig. Ein besonderer Vorteil ist die hohe Verfügbarkeit aller Produkte im Lager, die eine schnelle und flexible Planung ermöglicht. Zusätzlich stellt comfort by sanibel stets aktuelle Informationen zu Förderprogrammen bereit – beispielsweise von KfW, BAFA, Bund, Ländern, Kommunen und Versorgern. Über die Website kann ein einfacher Fördermittel-Check durchgeführt werden, der verschiedene Fördermöglichkeiten transparent aufzeigt.

Darüber hinaus erhalten Partner umfassende technische Unterlagen, Produktfotos, Maßzeichnungen sowie vorgefertigte Ausschreibungstexte, die eine effiziente und präzise Projektplanung unterstützen.

An mehr als 470 Standorten in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden können Kunden sich persönlich vom Motto von comfort by sanibel überzeugen: „Mit Sicherheit comfort – heute, morgen, in der Zukunft.“

Weitere Informationen:

– Zu comfort by sanibel: https://comfort-by-sanibel.de

– Zum PLUS X AWARD: https://plusxaward.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Studio BE GmbH & Co. KG / Agentur für visuelle Kommunikation

Herr Tobias Beuning

Bövemannstraße 1

48268 Greven

Deutschland

fon ..: +49-(0)2571-963-0

web ..: https://www.studio-be.de

email : t.beuning@studio-be.de

Über comfort by sanibel:

comfort by sanibel ist die gemeinsame Marke von 25 Großhandelsunternehmen im Bereich Haustechnik mit insgesamt 470 Standorten in Deutschland und darüber hinaus. Das Sortiment umfasst alle wesentlichen Bereiche der Haustechnik – Wasser, Gas, Wärme und Luft. Dabei liegt der Schwerpunkt auf hochwertigen, wartungsarmen und effizienten Komponenten, die sich durch ihre einfache Installation und Bedienung auszeichnen. Die Produkte von comfort by sanibel sind optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit. Die Herstellung erfolgt durch renommierte Markenlieferanten.

