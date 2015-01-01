sanibel – Relaunch der Badserie sanibel 5001

Mehr Lifestyle für alle – zeitlos und ansprechend.

Seit 1982 verkörpert sanibel modernes Bad-Design, kombiniert mit innovativen Bad-Komponenten und erstklassigen Accessoires. Die Marke sanibel steht für Qualität und zeitgemäßen Komfort, die jedes Badezimmer in eine Wohlfühloase verwandeln.

Zukunftsweisender Relaunch von sanibel 5001

Im August 2025 startet die umfassende Einführung der neuen 5001er Produktlinie – ein Meilenstein, der frischen Wind in das Sortiment bringt. Dies wird auch im neuen sanibel Gesamtkatalog transportiert – das neue Design wurde ruhig, harmonisch und zeitlos für die Zukunft gestaltet.

Unter dem Motto „MEHR BAD. MEHR STYLE. FÜR ALLE.“ richtet sich die Serie sanibel 5001 jetzt noch stärker an ein trendbewusstes Publikum – mit Produkten, die Komfort, Flexibilität und modernes Design vereinen. So entsteht ein Badezimmererlebnis, das sich individuell an jede Lebenssituation anpasst und dabei höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Mit neuer Bildsprache, modernen Modellen und frischem Look präsentiert sich die Marke sanibel jetzt noch lebendiger. Die architekturbetonten Bäder setzen stilvolle Akzente und verbinden Design mit Funktionalität.

Klares und puristisches Design der neuen Armaturenlinie sanibel 5001 A25.

Die neuen sanibel 5001 Armaturen bestechen durch ihren schwebenden Hebel und den natürlichen Schwallauslauf, die zusammen für ein elegantes und angenehmes Bediengefühl sorgen. Mit einer Ausladung von 125 mm bieten sie viel Freiraum und Komfort am Waschplatz. Der filigrane Armaturenkörper aus hochwertigem Messing überzeugt durch seine robuste Qualität und die angegossene Rosette, die das Design harmonisch abrundet. Die Hebelbefestigung erfolgt von hinten, was eine klare Optik gewährleistet. Zudem ist die Armatur sowohl ohne als auch mit Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur erhältlich und passt sich so flexibel den individuellen Bedürfnissen an.

Die Serie sanibel 5001 umfasst Waschtischarmaturen, Aufsatzarmaturen, Wandarmaturen und freistehende Wannenarmaturen – jeweils in den eleganten Ausführungen Chrom und Schwarz erhältlich. So bietet sie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Badezimmer.

sanibel 5001: Designstarke Badmöbel und Waschtische mit pflegeleichter sanClean-Beschichtung

Die moderne Struktur mit der horizontalen Riffeloptik der Fronten verleiht dem Badmöbelprogramm sanibel 5001 A25 eine zeitgemäße und stilvolle Note. Das prägende Lang- Oval als handschmeichelnder Eingriff (Griffmulde) verbindet Design und Funktion auf besondere Weise.

Die asymmetrische Frontaufteilung der Waschtisch-Unterschränke sorgt für eine optimale Stauraumnutzung am Waschplatz. Im Lieferumfang ist eine praktische Inneneinteilung enthalten, die den Siphonausschnitt geschickt nutzt und eine durchdachte Organisation des Stauraums ermöglicht. Ein Schattenkragen zwischen Waschtisch und Unterschrank hebt die hochwertige Keramik hervor und verleiht dem Ensemble eine elegante, schwebende Optik. Die ovale Griffmulde setzt sich im Design der Waschtisch-Keramiken sanibel 5001 fort, und schafft so eine fließende, harmonische Einheit. Als besonderes Designmerkmal wurde auf das Überlaufloch bewusst verzichtet, um den cleanen Look zu unterstreichen. Eine neue verdeckte Ablauftechnik macht dies möglich.

Die sanClean-Beschichtung der Waschtische sorgt für langjährigen Schutz der Keramikoberflächen. Ihre glatte, dichte und äußerst widerstandsfähige Oberfläche weist Schmutz und Wasserflecken dank eines Perleffekts effektiv ab – so bleibt die Keramik besonders sauber und pflegeleicht.

Das Wand-Tiefspülklosett überzeugt mit spülrandlosem Design und einem abnehmbaren WC-Sitz, der mit komfortabler Absenkautomatik ausgestattet ist. Dank der neuen Wirbelspültechnologie SANFLUSH und der sanClean-Beschichtung bietet es eine besonders hygienische und leicht zu reinigende Oberfläche.

Das Sortiment der Badmöbel sanibel 5001 A25 bietet zehn verschiedene Frontfarben sowie zwei strukturierte Frontfarben mit moderner horizontaler Riffeloptik in den Dekoren Eiche Urban und Eiche Baumwolle – für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Der Spiegelschrank ergänzt das neue Design durch einen umlaufenden LED-Lichtrahmen und praktische Funktionen, wie beispielsweise einen integrierten USB-C-Anschluss, und vereint so Ästhetik mit modernem Komfort.

Das neue sanibel 5001 Farbkonzept

Drei Farbkonzepte bieten vielfältige Möglichkeiten, das Badmöbelprogramm individuell an verschiedene Badezimmergestaltungen anzupassen. Warme Dekore schaffen eine gemütliche und einladende Atmosphäre, während sanfte Töne für Ruhe und Entspannung sorgen. Coole Farbvarianten verleihen dem Raum eine moderne und frische Note.

Weitere Informationen unter: https://www.sanibel.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Studio BE GmbH & Co. KG / Agentur für visuelle Kommunikation

Herr Tobias Beuning

Bövemannstraße 1

48268 Greven

Deutschland

fon ..: +49-(0)2571-963-0

web ..: https://www.studio-be.de

email : t.beuning@studio-be.de

Über sanibel:

sanibel gehört zu den führenden Marken der GSH mit Sitz in Greven. Die GSH besteht aus 23 eigenständigen Großhandelsunternehmen im Sanitär- und Heizungsbereich und verfügt über mehr als 450 Standorte deutschlandweit und darüber hinaus. Die von sanibel angebotenen Sanitär- und Badprodukte werden von renommierten Markenlieferanten produziert und stehen für höchste Qualität und Langlebigkeit. sanibel bietet vielfältige Badlösungen: von preisbewusster Qualität (sanibel 1001) über komfortable Ausstattung (sanibel 3001) bis zu modernem Design (sanibel 5001). sanibel CARE steht für barrierefreie Bäder, sanibel SELECT für flexible Möbel und Accessoires, und sanibel PRO unterstützt Fachhandwerker mit Montagezubehör. So wird jedes Bad zum Wohlfühlort.

