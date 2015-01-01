Neun Red Dot Awards für Projekte der Peter Schmidt Group

Gleich neunmal ist die Peter Schmidt Group beim Red Dot Award 2025 erfolgreich. Neben acht Auszeichnungen – unter anderem für E.ON, Weleda und Bechtle – gibt es einen Best of the Best für The Revived.

Der Red Dot Award Communication Design zählt zu den renommiertesten Designwettbewerben der Welt – mit hoher Bekanntheit über die Agenturbranche hinaus: Auch in der Industrie sowie bei Endkundinnen und Endkunden werden die Auszeichnungen der international besetzten Fachjury als Anerkennung gestalterischer Exzellenz geschätzt. Mit acht Red Dot Awards und einem „Red Dot Best of the Best“ erzielt die Peter Schmidt Group in der diesjährigen Ausgabe des Wettbewerbs ihr bislang bestes Ergebnis.

Herausragend dabei: Die Awareness- und Aktivierungs-Kampagne „The Revived“, die die Peter Schmidt Group gemeinsam mit den Partneragenturen von TEAMBBDO realisierte. Pünktlich zum Start der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris erweckte diese mit Hilfe Künstlicher Intelligenz im Krieg gefallene ukrainische Sportler digital wieder zum Leben. Die reichweitenstarke Medienberichterstattung motivierte Menschen auf der ganzen Welt zum Spenden. Die Kampagne wurde in enger Abstimmung mit den betroffenen Familien realisiert und besticht nicht nur durch die Qualität der technischen Umsetzung und ihr Storytelling, sondern zugleich durch bildstarke physische Objekte und ein subtiles Branding mit Referenzen an die ukrainische Kultur. Gründe genug für die Jury des Red Dot, „The Revived“ mit einem „Best of the Best“ auszuzeichnen: als Arbeit, die in ihrer Kategorie Maßstäbe setzt.

„Auch mit Künstlicher Intelligenz ist Kreation nur gut, wenn sie eine bewegende Idee hat – und The Revived hat 2024 als eine der ersten KI-Kampagnen Maßstäbe gesetzt“, so Lukas Cottrell, CEO der Peter Schmidt Group. „Entscheidend für den Erfolg der Kampagne ist nicht allein der Einsatz wegweisender technischer Tools, sondern ein Team von Gestaltern, die leidenschaftlich an ihrer Vision arbeiten.“

E.ON und Weleda: Ikonische Marken für die Zukunft erfolgreich machen

Vier Red Dots gibt es zudem für Branding-Projekte der Peter Schmidt Group: die neuen Markenauftritte für das Energieunternehmens E.ON, das IT-Systemhaus Bechtle, die Fahrradmarke Pegasus und die Naturkosmetik von Weleda. Letztere entschied sich erstmals in der über 100-jährigen Firmengeschichte für eine Überarbeitung des ikonischen Logoschriftzugs – dass sie sich dabei für die Peter Schmidt Group als Agenturpartner entschied, ist für Lukas Cottrell kein Zufall: „Wie kaum eine andere Agentur verstehen wir es, ikonische Marken in die Zukunft zu führen. Es ist unser Anspruch, über Jahrzehnte aufgebaute Markenwerte mit Respekt zu behandeln, zu verdichten und dadurch für die Zukunft zu stärken. Davon erzählen alle ausgezeichneten Projekte – aber ganz besonders natürlich Weleda: Die Schrift von Rudolf Steiner weiterzuentwickeln ist eine Aufgabe, die man nicht jedem überträgt – dass man uns hier vertraut hat, ehrt uns sehr.“

Kreative Exzellenz in unterschiedlichsten Gestaltungsdisziplinen

Wie breit das Portfolio der Peter Schmidt Group aufgestellt ist, zeigen vier weitere auszeichnete Projekte: die neue Hausschrift für E.ON im Bereich Typografie, die Illustrationen für Delta Cafés, das Packaging Design für den „Hope Bear“ von Sandy Hook Promise sowie das großformatige Mixed Media Brand Book für Bechtle.

Damit setzen sich die kreativen Erfolge der Peter Schmidt Group im Sommer 2025 fort: Bereits beim Corporate Design Preis 2025 – dem einzigen Wettbewerb in Deutschland, der sich originär der Gestaltung von Markenauftritten widmet – war die Agentur sechsmal erfolgreich. Bereits hier überzeugten die Arbeiten für E.ON, Bechtle, Weleda ebenso wie „The Revived“.

Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas und Teil von TEAMBBDO The Marketing Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon, Mailand und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Unter dem Motto „Amplified Imagination. With character, craft and curiosity.“ verbindet die Peter Schmidt Group für Kunden wie Mercedes-Benz, Deutsche Telekom, E.ON, Henkel, Linde oder die Deutsche Bank technologische Expertise mit gestalterischer Exzellenz. Mit der eigenständigen Unit „PSG Imagine“ bietet sie Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Brand Innovation, Digital Experience und Service Design.

