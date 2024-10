Sven Rieckmann auf der Bühne der Professional Printing Innovation Days

Wie können Marken durch Print Nähe aufbauen – und warum ist dies gerade jetzt wichtig? Hierüber spricht Sven Rieckmann, ECD der Peter Schmidt Group, auf den Professional Printing Innovation Days.

„Print geht immer“ – dies ist das Motto der diesjährigen Professional Printing Innovation Days von Konica Minolta und der Initiative WE.LOVE.PRINT des Fachverbands Medienproduktion. Am 29. und 30. Oktober, im Headquarter von Konica Minolta in Langenhagen, gehen Expert*innen aus Produktion und Kommunikation der Frage nach, welche Bedeutung Print hat, wenn sich Kommunikationswege und Lebensmodelle grundlegend verändern.

Mit dabei: Sven Rieckmann, Executive Creative Director der Peter Schmidt Group, einer der aktuell erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas, die seit 1972 für herausragende Print-Lösungen steht: von Packaging bis Editorial Design, für den Massenmarkt oder in Form hochwertiger Liebhaberprodukte.

Sven Rieckmann: „In einer immer digitaler werdenden Welt, die von Reizüberflutung geprägt ist, fällt gerade Print eine zukunftsweisende Rolle zu: als bewusstes und multisensorisches Erlebnis mit tieferer Wirkung. Im richtigen Zusammenspiel mit anderen Kanälen können Marken mit Print ihren Zielgruppen emotional wesentlich näher kommen.“ Wie genau, erläutert er in seiner Keynote „Print reloaded“, ab 14:20 Uhr an beiden Veranstaltungstagen.

Mehr Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es hier.

Über die Veranstaltung

Die „WE.LOVE.PRINT meets Professional Printing Innovation Days“ bieten Besuchern neben dem Kennenlernen der Brancheninitiative, ihren Schwerpunkten und den Gesichtern dahinter, praxisnahe Einblicke in Themen rund um Drucktechnologien, Weiterverarbeitung und innovative Softwarelösungen. So bietet diese Veranstaltung Mehrwerte, Anregungen und kreativen Ideen für ein profitables Druckgeschäft, Gelegenheit zum Networking und Austausch mit Expert*innen, Interessierten, Anwender*innen und Praxisprofis.

Über die Peter Schmidt Group

Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas und Teil von TEAMBBDO The Marketing Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Unter dem Motto „Amplified Imagination. With character, craft and curiosity.“ verbindet die Peter Schmidt Group für Kunden wie Mercedes-Benz, E.ON, Henkel, Linde oder die Deutsche Bank technologische Expertise mit gestalterischer Exzellenz. Mit der eigenständigen Unit „PSG Imagine“ bietet sie Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Brand Innovation, Digital Experience und Service Design.

