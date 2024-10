sanibel erhält den PLUS X AWARD 2024/2025 als „Fachhandelsmarke des Jahres“

Seit 1982 steht sanibel für zeitgemäßes Bad-Design, innovative Bad-Komponenten und hochwertige Accessoires. Aktuell wurde sanibel im Rahmen des „PLUS X AWARDS“, dem weltweit größten Innovationspreis für Markenqualität, als „Fachhandelsmarke des Jahres 2024/2025“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die positive Reputation von sanibel im Fach- und Großhandel sowie bei Handwerkern und Endverbrauchern.

Der von der unabhängigen Jury des „PLUS X AWARDS“ verliehene Titel „Fachhandelsmarke des Jahres 2024/2025“ bestätigt die Spitzenstellung von sanibel im Bad- und Sanitärbereich. Kern dieser Auszeichnung ist die langjährige, enge Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Fachgroßhändlern und Fachhandwerkern. Die Besonderheiten der Marke sanibel sind die hervorragende Produktqualität, das durchgängige Sortiment, die verkaufsfördernden Unterlagen, das nachhaltige Verpackungskonzept sowie die Fokussierung auf Mehrwerte für die Partner.

Seit über 40 Jahren zählt sanibel zu den erfolgreichsten Marken innerhalb der GSH, einem Zusammenschluss von 23 eigenständigen, mittelständischen Großhandelsunternehmen. sanibel bietet höchste Markenqualität, zeitgemäßes Design und modernste Funktionalität, die Badezimmer zu Lebensräumen erwecken. Darüber hinaus profitieren die Kunden von einer „5 Jahre sanibel Garantie“ sowie einer 10-jährigen Nachkaufmöglichkeit von Ersatzteilen, was den hohen Ansprüchen von Endverbrauchern, Wiederverkäufern, Installateuren, Planern und Architekten gerecht wird.

Designstark und funktional

Mit 4 Badserien und 2 weiteren Ergänzungssortimenten erfüllt sanibel die individuellen Wünsche seiner Kunden. Die Serie sanibel 1001 bietet budgetbewussten Käufern langlebige Qualität und Funktionalität. Dagegen punktet die Linie sanibel 3001 mit perfekt aufeinander abgestimmten und komfortablen Produkten. Die Serie sanibel 5001 setzt auf erfrischendes, ästhetisches Design – von Badmöbeln über Keramiken bis hin zu Armaturen und Accessoires. sanibel CARE bietet barrierefreie und generationengerechte Produkte, die insbesondere auf die Bedürfnisse von Familien und Senioren abgestimmt sind. Das Portfolio wird durch sanibel SELECT erweitert, eine Linie von Bad-Möbeln, Spiegelschränken, Bad-Heizkörpern und Dusch-WCs, welche sich flexibel mit allen sanibel Serien frei kombinieren lassen. Zudem stellt sanibel PRO für Fachhandwerker alle erforderlichen Tagesbedarfsartikel, vom Montagezubehör bis hin zu Ersatzteilen, bereit.

Vor Ort präsent – hohe Lieferfähigkeit

Kunden haben die Möglichkeit, in mehr als 200 Ausstellungen in Deutschland, Luxemburg und in den Niederlanden das Markenversprechen „MEHR BAD. MEHR FREUDE. FÜR ALLE.“ live vor Ort zu erleben und sich umfassend beraten zu lassen. sanibel überzeugt durch eine hohe Lieferfähigkeit und Verfügbarkeit aller Produkte, was eine schnelle Umsetzung von Badezimmerprojekten ermöglicht.

„Wir sind stolz, diese bedeutende Auszeichnung erhalten zu haben, die unsere kontinuierlichen Weiterentwicklungen von Qualität und Kundennähe anerkennt“, sagt Herr Kuhmann, Geschäftsleitung der GSH. „Diese Auszeichnung ist ein Antrieb für uns, weiterhin innovative Lösungen im Bad- und Sanitärbereich anzubieten.“

Über sanibel:

sanibel gehört zu den führenden Marken der GSH mit Sitz in Greven. Die GSH besteht aus 23 eigenständigen Großhandelsunternehmen im Sanitär- und Heizungsbereich und verfügt über mehr als 400 Standorte deutschlandweit und darüber hinaus. Die von sanibel angebotenen Sanitär- und Badprodukte werden von renommierten Markenlieferanten produziert und stehen für höchste Qualität und Langlebigkeit.

