comfort by sanibel präsentiert die neue Generation der Wasseraufbereitung A25

Montagefreundlichkeit in allen Schritten

Die neue Generation der comfort by sanibel Wasseraufbereitung A25 ist die umfassende Systemlösung für Trinkwasser- und Heizungswasseraufbereitung sowie Filtration.

Als Systemverbund entwickelt, aber auch komponenterweise im Smart-Home verwendbar, lassen sich die Anlagen vom Fachmann schnell installieren. Neu ist die Anschluss-Revolution – der neue CBS-Lock-Flansch, der eine werkzeugfreie und sichere Montage für alle neuen comfort Produkte bietet. Dieser bietet die Möglichkeit, Leckageschutz, Wasserenthärtung und Wasserfilter an einem Anschluss zu verbinden. Weiterhin wurde das gesamte Produktportfolio neu designt und technisch revolutioniert.

Montagefreundlichkeit in allen Schritten

Wie bei allen comfort by sanibel Produkten überzeugen insbesondere die Wasserenthärtungsanlagen SOFTWATER_UNO (1-3 WE) und SOFTWATER_DUO (1-8 WE) durch ihre einfache Montage. Die Geräte werden anschlussfertig geliefert und können innerhalb kürzester Zeit auf den CBS-Lock-Flansch DN 20 bis 32 montiert werden. Das patentierte Schlauch-System der SOFTWATER A25 Anlagen ermöglicht eine noch schnellere und unkompliziertere Montage. Der patentierte Sandwichflansch bietet zudem die Möglichkeit, die Produkte Leckageschutzmodul A25, Wasserfilter A25 und Rückspülautomatik A25 zu kombinieren. Dank des innovativen Stecksystems von comfort by sanibel ist der Anschluss verwindungssicher.

Dies sind echte Mehrwerte für eine garantiert sichere, zeitsparende und montagefreundliche Installation. Bei der Einrichtung der Anlage erhalten die Nutzer eine schrittweise Anleitung über das Touchscreen-Menü. Nach der Messung der Rohwasserhärte und der Eingabe der gewünschten Weichwasserhärte stellt sich die Verschneidung der SOFTWATER_UNO/DUO automatisch auf den gewählten Wert ein. Über das Touchscreen mit LED-Statusanzeige können jederzeit Informationen wie Statistiken zum Wasserverbrauch, Logbuch, Wartungsintervalle und Wartungsdurchführungen abgerufen werden.

Ein Highlight haben die Entwickler bei der Heizungswasseraufbereitung gesetzt:

An die neue Heizungswasser-Füllarmatur FüllCombi BA oder den nachträglich montierbaren Anschlussblock wird mittels eines steckbaren 2-Schlauch Systems die Heizungswasseraufbereitung comfort-Anschlussmodul BASIC oder PLUS flexibel angeschlossen. Diese Neuerung spart Platz, kann gerade bei engeren Raumsituationen flexibel platziert werden und ist bei Verwendung des Anschlussmoduls PLUS voll vernetzt.

Neben der Festinstallation ist es auch ideal als mobile Füllstation nutzbar, um bei den Kunden das Heizungswasser in Kombination mit der Füllkombi BA oder dem Anschlussblock zu behandeln.

Für sämtliche Produkte sind umfangreiche Installationsanleitungen und Videos im Internet abrufbar.

Innovatives Design und smarte Technik

comfort by sanibel Wasseraufbereitungsprodukte wurden optisch auf ein neues Level gebracht und präsentieren sich in einer zeitlosen Kombination aus weiß und grau. Ein besonders wichtiger Aspekt war für die Entwickler das Thema Sicherheit. Systemeigene comfort Module kontrollieren rund um die Uhr, ob die Anlagen störungsfrei laufen oder nicht. Bei festgestelltem Wasserverlust durch Leckagen oder Salzmangel laufen bei den Kunden und oder Fachbetrieben Störmeldungen auf, sodass zeitnah reagiert werden kann. Alle Komponenten kommunizieren innersystemisch in Echtzeit, so dass Regelkreisläufe auch während Urlaubszeiten automatisch geschlossen werden. Das garantiert den reibungslosen Betrieb auch ohne menschliche Kontrolle. Alle Produkte (sofern eingerichtet) können über die comfort by sanibel connect APP gesteuert und kontrolliert werden.

Die neuen comfort by sanibel Wasserfilter lassen sich einfach durch den Leckageschutz A25 erweitern. Ausgewählte Modelle wie z.B. die Hauswasserstation HWS A25 können mit der Rückspülautomatik ergänzt werden. Über die App lassen sich sämtliche Parameter justieren und es stehen verschiedene Protokolle zur Auswahl.

Smarte Kontrolle bei der comfort by sanibel Heizungswasseraufbereitung: Egal ob Erst- oder Nachbefüllung: Sämtliche Parameter wie Füllvolumen, Füllzeiten, Druck und Ausgangsqualität werden abgesichert und dokumentiert.

Erweiterte Garantie und Nachkaufmöglichkeit

Der Hersteller verspricht Kunden fünf Jahre Gewährleistungshaftung für die Produkte sowie Nachkaufmöglichkeiten für Ersatzteile bis zu zehn Jahren nach Erwerb.

An mehr als 450 Standorten in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden können Kunden sich persönlich vom Motto von comfort by sanibel überzeugen: „MIT SICHERHEIT COMFORT – HEUTE, MORGEN, IN DER ZUKUNFT.“

Weitere Informationen – zu comfort by sanibel: https://comfort-by-sanibel.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Studio BE GmbH & Co. KG / Agentur für visuelle Kommunikation

Herr Tobias Beuning

Bövemannstraße 1

48268 Greven

Deutschland

fon ..: +49-(0)2571-963-0

web ..: https://www.studio-be.de

email : t.beuning@studio-be.de

Über comfort by sanibel:

comfort by sanibel ist die Marke von 23 Großhandelsunternehmen der Haustechniksparte mit über 450 Standorten deutschlandweit und darüber hinaus. Das comfort by sanibel Sortiment umfasst die gesamte Haustechnik mit den Bereichen Wasser, Gas, Wärme und Luft. Der Fokus liegt auf hoch-wertige, wartungsarme und effiziente Komponenten, die einfach zu installieren und zu betreiben sind. Die comfort by sanibel Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt und erfüllen höchste Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit. Produziert werden die comfort by sanibel Produkte von namhaften Markenlieferanten.

Pressekontakt:

Studio BE GmbH & Co. KG / Agentur für visuelle Kommunikation

Herr Tobias Beuning

Bövemannstraße 1

48268 Greven

fon ..: +49-(0)2571-963-0

web ..: https://www.studio-be.de

email : t.beuning@studio-be.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Transformationsfonds optimal nutzen – ZEQ bietet gezielte Workshops für Kliniken an Black Gold gibt Beginn von Bohrungen im Illinois-Becken bekannt