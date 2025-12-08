-
SeniorenLebenshilfe in Lenningen: Senior:innen werden in ihrem Alltag von Lebenshelferin Claudia Fink betreut
Claudia Fink ist unsere neue Lebenshelferin in Lenningen. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.
Lenningen, 08.12.2025. Bis ins hohe Alter selbstbestimmt und mit Würde zu Hause leben zu können, das wünschen sich viele Senior:innen von Herzen. In ganz Deutschland setzt sich die SeniorenLebenshilfe schon seit mehr als zehn Jahren dafür ein, älteren Menschen eine kompetente und liebevolle Alltagshilfe anbieten zu können. Nun ist auch Frau Claudia Fink als vielseitige und bedürfnisorientierte Seniorenhelferin in Lenningen in dieser Mission tätig.
Umfassende vorpflegerische Unterstützung ergänzend zur Altenpflege
Liegt ein Pflegegrad vor, haben Senior:innen in Deutschland die Möglichkeit, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die über die Pflegekasse abgerechnet werden können. Pflegedienste bieten beispielsweise Unterstützung bei der täglichen Körperpflege und die regelmäßige Ausgabe von Medikamenten an. Trotz vielfältiger Hilfsangebote für Senior:innen bleiben jedoch viele Unterstützungsfelder kaum berücksichtigt: Wer begleitet ältere Menschen beim Einkaufen, erledigt ihre Post oder fährt sie mehrmals die Woche zu ihren Ärzten?
Da nicht immer Verwandte oder Nachbarn für die alltäglichen Angelegenheiten der Senior:innen zur Verfügung stehen, schließt die SeniorenLebenshilfe diese Versorgungslücke. Sie entlastet die Angehörigen, ermöglicht Hilfe, die adäquat gebraucht und gewünscht wird, und sorgt dafür, dass ältere Menschen immer von derselben Person besucht und begleitet werden. So können sie sich auf eine feste Bezugsperson konzentrieren. Das ermöglicht ein tieferes Aufeinandereingehen und schafft einen vertrauensvollen, engen Arbeitskontakt, aus dem sich über die Zeit sogar eine Freundschaft entwickeln kann.
Hilfe im Haushalt, beim Einkaufen, unterwegs und in der Freizeit
Der Seniorenservice der SeniorenLebenshilfe beinhaltet viele Hilfen. Diese entlasten Senior:innen in ihrem Alltag und geben ihnen das Gefühl, mit ihren Herausforderungen nicht allein zu sein. In der Regel unterstützen Lebenshelfer:innen im Haushalt, erledigen Einkäufe, planen wichtige Termine und setzen sich mit Behörden auseinander. Sie begleiten zu Fuß oder mit dem eigenen Auto zu wichtigen Terminen und organisieren eine ansprechende Freizeit. So fühlen sich Senior:innen in ihrem Alltag weiterhin lebendig und verbunden.
Damit die Chemie stimmt, organisiert die SeniorenLebenshilfe vor Beginn der Zusammenarbeit ein unverbindliches Kennenlerntreffen für die Beteiligten. Hier stehen die individuellen Bedürfnisse und Besonderheiten der Senior:innen im Mittelpunkt. Außerdem können beide Seiten herausfinden, ob sie sich miteinander wohlfühlen.
Frau Claudia Fink engagiert sich als erste Lebenshelferin in Lenningen und Umgebung
Claudia Fink, Mutter zweier Söhne, hat über drei Jahrzehnte Berufserfahrung gesammelt und es dennoch gewagt, sich noch einmal vollständig neu zu orientieren. Hintergrund ist ihr Sehnen nach einem wertschätzenden Arbeitsumfeld, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und eine liebevolle, zugewandte Zusammenarbeit möglich ist. Genau dieses Umfeld bietet sie nun als Lebenshelferin für Senior:innen an.
Ursprünglich kommt Frau Fink aus der Druckbranche, in der sie jedoch erleben musste, dass Arbeitsbedingungen immer weniger Raum für Menschlichkeit ließen. Dabei ist Frau Fink in ihrem Privatleben als aufgeschlossene, freundliche und kontaktfreudige Person bekannt und beliebt. Um diesen positiven Eigenschaften auch beruflich Ausdruck verleihen zu können, engagiert sie sich seit Dezember 2025 als Lebenshelferin – sehr zum Vorteil „ihrer“ Senior:innen.
Wissenswertes über die SeniorenLebenshilfe der Salanje GmbH
Die SeniorenLebenshilfe unterstützt ältere Menschen in ihrem Alltag. Sie ist eine Marke der Salanje GmbH und arbeitet als Franchiseunternehmen mit Hunderten Lebenshelfer:innen zusammen. Diese betreuen mit viel Herz und Erfahrung ihre lebenserfahrenen Senioren:innen von ihrem Wohnort aus und sind schnell zur Stelle, wenn sie gebraucht und gewünscht werden.
Das Unternehmen ist jederzeit daran interessiert, eine hohe Qualität in der Betreuung zu bieten und bildet daher ihre handverlesenen Lebenshelfer:innen selbst aus. Besonderen Wert legt die SeniorenLebenshilfe auf die guten Beziehungen zwischen Lebenshelfer:innen und Senior:innen. Bei Fragen steht das Team der Berliner Zentrale beratend zur Seite.
Deutschlandweit werden Seniorenhelfer:innen gesucht, und Interessierte für diese wertschätzende Arbeit sind herzlich willkommen. Alle wichtigen Informationen zur Tätigkeit der Lebenshelfer:innen sind über das Berliner Büro der SeniorenLebenshilfe erhältlich.
Kontakt
Claudia Fink
Tobelstraße 2
73252 Lenningen
Kontaktvermittlung über:
SeniorenLebenshilfe
Salanje GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Pressekontakt:
Benjamin Braun
T: 030 83221100
E: presse@senleb.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
SeniorenLebenshilfe
Herr Benjamin Braun
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Deutschland
fon ..: 080083221100
web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de
email : info@senleb.de
Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.
Pressekontakt:
SeniorenLebenshilfe
Herr Benjamin Braun
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
fon ..: 080083221100
web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de
email : info@senleb.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Apex schließt sein Programm 2025 zur Neuauswertung und Neubeprobung von eingelagertem historischem Bohrkernmaterial aus dem Seltenerdmetallprojekt Rift in Elk Creek, Nebraska ab comfort by sanibel erhält wiederholt PLUS X AWARD
SeniorenLebenshilfe in Lenningen: Senior:innen werden in ihrem Alltag von Lebenshelferin Claudia Fink betreut
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Justiz am Limit: Warum Wirtschaftsmediation für Unternehmen die strategisch bessere Wahl ist
- Urlaub auf dem Bauernhof an der Nordsee – Natur, Meer und echte Landleben-Erlebnisse
- Smarte Wäscherei-Lösungen für Geschäftskunden in München
- „Die gehasstesten Rohstoffe“ – warum Rick Rule hier auf Einkaufstour geht!
- Humanoid Global veröffentlicht Überblick über sein Portfolio
- Melanie Reimann wird erste Lebenshelferin in Ottersweier – SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Betreuungsangebot
- Computer- und PC Entsorgung in Osnabrück – ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung
- TV-Werbung für Friseursalons: Mit Addressable TV gezielt neue Kundschaft gewinnen und sichtbar werden.
- sanibel erhält erneut den PLUS X AWARD als Fachhandelsmarke des Jahres 2025 / 2026
- comfort by sanibel erhält wiederholt PLUS X AWARD
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.