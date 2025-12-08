SeniorenLebenshilfe in Lenningen: Senior:innen werden in ihrem Alltag von Lebenshelferin Claudia Fink betreut

Claudia Fink ist unsere neue Lebenshelferin in Lenningen. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Lenningen, 08.12.2025. Bis ins hohe Alter selbstbestimmt und mit Würde zu Hause leben zu können, das wünschen sich viele Senior:innen von Herzen. In ganz Deutschland setzt sich die SeniorenLebenshilfe schon seit mehr als zehn Jahren dafür ein, älteren Menschen eine kompetente und liebevolle Alltagshilfe anbieten zu können. Nun ist auch Frau Claudia Fink als vielseitige und bedürfnisorientierte Seniorenhelferin in Lenningen in dieser Mission tätig.

Umfassende vorpflegerische Unterstützung ergänzend zur Altenpflege

Liegt ein Pflegegrad vor, haben Senior:innen in Deutschland die Möglichkeit, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die über die Pflegekasse abgerechnet werden können. Pflegedienste bieten beispielsweise Unterstützung bei der täglichen Körperpflege und die regelmäßige Ausgabe von Medikamenten an. Trotz vielfältiger Hilfsangebote für Senior:innen bleiben jedoch viele Unterstützungsfelder kaum berücksichtigt: Wer begleitet ältere Menschen beim Einkaufen, erledigt ihre Post oder fährt sie mehrmals die Woche zu ihren Ärzten?

Da nicht immer Verwandte oder Nachbarn für die alltäglichen Angelegenheiten der Senior:innen zur Verfügung stehen, schließt die SeniorenLebenshilfe diese Versorgungslücke. Sie entlastet die Angehörigen, ermöglicht Hilfe, die adäquat gebraucht und gewünscht wird, und sorgt dafür, dass ältere Menschen immer von derselben Person besucht und begleitet werden. So können sie sich auf eine feste Bezugsperson konzentrieren. Das ermöglicht ein tieferes Aufeinandereingehen und schafft einen vertrauensvollen, engen Arbeitskontakt, aus dem sich über die Zeit sogar eine Freundschaft entwickeln kann.

Hilfe im Haushalt, beim Einkaufen, unterwegs und in der Freizeit

Der Seniorenservice der SeniorenLebenshilfe beinhaltet viele Hilfen. Diese entlasten Senior:innen in ihrem Alltag und geben ihnen das Gefühl, mit ihren Herausforderungen nicht allein zu sein. In der Regel unterstützen Lebenshelfer:innen im Haushalt, erledigen Einkäufe, planen wichtige Termine und setzen sich mit Behörden auseinander. Sie begleiten zu Fuß oder mit dem eigenen Auto zu wichtigen Terminen und organisieren eine ansprechende Freizeit. So fühlen sich Senior:innen in ihrem Alltag weiterhin lebendig und verbunden.

Damit die Chemie stimmt, organisiert die SeniorenLebenshilfe vor Beginn der Zusammenarbeit ein unverbindliches Kennenlerntreffen für die Beteiligten. Hier stehen die individuellen Bedürfnisse und Besonderheiten der Senior:innen im Mittelpunkt. Außerdem können beide Seiten herausfinden, ob sie sich miteinander wohlfühlen.

Frau Claudia Fink engagiert sich als erste Lebenshelferin in Lenningen und Umgebung

Claudia Fink, Mutter zweier Söhne, hat über drei Jahrzehnte Berufserfahrung gesammelt und es dennoch gewagt, sich noch einmal vollständig neu zu orientieren. Hintergrund ist ihr Sehnen nach einem wertschätzenden Arbeitsumfeld, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und eine liebevolle, zugewandte Zusammenarbeit möglich ist. Genau dieses Umfeld bietet sie nun als Lebenshelferin für Senior:innen an.

Ursprünglich kommt Frau Fink aus der Druckbranche, in der sie jedoch erleben musste, dass Arbeitsbedingungen immer weniger Raum für Menschlichkeit ließen. Dabei ist Frau Fink in ihrem Privatleben als aufgeschlossene, freundliche und kontaktfreudige Person bekannt und beliebt. Um diesen positiven Eigenschaften auch beruflich Ausdruck verleihen zu können, engagiert sie sich seit Dezember 2025 als Lebenshelferin – sehr zum Vorteil „ihrer“ Senior:innen.

Wissenswertes über die SeniorenLebenshilfe der Salanje GmbH

Die SeniorenLebenshilfe unterstützt ältere Menschen in ihrem Alltag. Sie ist eine Marke der Salanje GmbH und arbeitet als Franchiseunternehmen mit Hunderten Lebenshelfer:innen zusammen. Diese betreuen mit viel Herz und Erfahrung ihre lebenserfahrenen Senioren:innen von ihrem Wohnort aus und sind schnell zur Stelle, wenn sie gebraucht und gewünscht werden.

Das Unternehmen ist jederzeit daran interessiert, eine hohe Qualität in der Betreuung zu bieten und bildet daher ihre handverlesenen Lebenshelfer:innen selbst aus. Besonderen Wert legt die SeniorenLebenshilfe auf die guten Beziehungen zwischen Lebenshelfer:innen und Senior:innen. Bei Fragen steht das Team der Berliner Zentrale beratend zur Seite.

Deutschlandweit werden Seniorenhelfer:innen gesucht, und Interessierte für diese wertschätzende Arbeit sind herzlich willkommen. Alle wichtigen Informationen zur Tätigkeit der Lebenshelfer:innen sind über das Berliner Büro der SeniorenLebenshilfe erhältlich.

Kontakt

Claudia Fink

Tobelstraße 2

73252 Lenningen

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Apex schließt sein Programm 2025 zur Neuauswertung und Neubeprobung von eingelagertem historischem Bohrkernmaterial aus dem Seltenerdmetallprojekt Rift in Elk Creek, Nebraska ab comfort by sanibel erhält wiederholt PLUS X AWARD