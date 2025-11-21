Neue Lebenshelferin bietet Seniorenservice in Oberkrämer: Jennifer Sulima betreut ältere Menschen im Alltag

Oberkrämer, 21.11.25. Die SeniorenLebenshilfe verfolgt seit mehr als 10 Jahren das Ziel, Senioren ein würdevolles Leben zu Hause zu ermöglichen. Damit ältere Menschen ihr Zuhause nicht aufgrund von zunehmenden Einschränkungen verlassen müssen, bieten deutschlandweit Lebenshelferinnen und Lebenshelfer einen kompetenten Alltagsservice an. Nun eröffnet die SeniorenLebenshilfe mit der Lebenshelferin Jennifer Sulima ihren neuen Helfer-Standort in Oberkrämer.

Hilfe schon vor der Pflegebedürftigkeit: Warum das so wichtig ist

Nicht alle Seniorinnen und Senioren in Deutschland haben Anspruch auf Hilfe durch einen Pflegedienst. Außerdem kann ein Pflegedienst nicht die umfassende Unterstützung anbieten, die ältere Menschen in ihrem Alltag benötigen. Das Organisieren des Haushalts, Fahrten zum Arzt oder die Gestaltung der Freizeit werden mitunter für Senioren – ohne die Hilfe anderer – mehr und mehr zur Herausforderung. Früher oder später greifen ältere Menschen dann auf verschiedenste externe Dienstleister zurück, die ihnen oft nicht gerecht werden können.

Als gelernte Krankenschwester erkannte Carola Braun, dass ältere Menschen liebevolle Unterstützung aus einer Hand benötigen, um sich sicher und gut umsorgt zu fühlen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Benjamin Braun gründete sie daher im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe. Deutschlandweit arbeitet dieses Unternehmen mit Hunderten Lebenshelferinnen und Lebenshelfern zusammen, die „ihre“ Senioren zu Hause vielseitig und kompetent begleiten.

Die Dienstleistungen der Lebenshelfer im Überblick

Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe verfolgen in ihrer Arbeit einen ganzheitlichen Ansatz: Sie kümmern sich um die alltäglichen Aufgaben der Senioren und beachten dabei zugleich deren mentales und emotionales Wohlergehen. Sie unterstützen im Haushalt, begleiten beim Einkaufen und sie fahren ihre Senioren mit dem Auto zum Arzt. Herausfordernde Sekretariatsarbeiten, das Koordinieren von Terminen und auch die Auseinandersetzung mit Behörden – all das gehört auf Wunsch ebenfalls zum Tätigkeitsbereich der Lebenshelferinnen und Lebenshelfer. Zusätzlich profitieren ältere Menschen von einem vertrauten Seniorenpartner an ihrer Seite, der mit ihnen ihre Freizeit gestaltet und begleitet.

Wie der umfassende Service der SeniorenLebenshilfe für jeden Senior im Speziellen aussieht, hängt von den Vorstellungen, Herausforderungen und Wünschen des Seniors ab. Auch die Angehörigen sind dankbar für die Entlastung, die sie durch die Unterstützung der Lebenshelfer erfahren. Sie wissen ihre Liebsten allzeit in guten Händen, können sich auf die schönen Momente mit ihren Verwandten konzentrieren und finden in den Helfern selbst kompetente und einfühlsame Ansprechpartner.

Frau Jennifer Sulima wird erste Lebenshelferin für Senioren in Oberkrämer

Die erfahrene Kauffrau im Einzelhandel findet seit Oktober 2025 ihre berufliche Erfüllung in der vielseitigen und individuell gestalteten Tätigkeit als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe in Oberkrämer. Nichts macht der ledigen Mutter mehr Freude, als Menschen hilfsbereit und empathisch in ihrem Alltag unter die Arme zu greifen. Anstatt weiterhin ausschließlich in Supermarktgängen und an der Verkaufskasse auf die Bedürfnisse von Senioren einzugehen, kümmert sich Frau Sulima als Lebenshelferin nun kompetent und liebevoll um vielerlei Bereiche des Seniorenalltags.

Neben der körperlichen Gesundheit der ihr Anvertrauten achtet Frau Jennifer Sulima

besonders auf das mentale und emotionale Wohl ihrer Seniorinnen und Senioren. Sie

bereichert mit ihrer fürsorglichen Anwesenheit, ihrem leidenschaftlichen Wesen und

stets mit tiefen, aufbauenden Gesprächen. Sie sorgt dafür, dass sich ihre Senioren

verstanden, weiterhin selbstbestimmt und in wohltuende Gemeinschaften eingebunden

fühlen.

Die Salanje GmbH – der Träger hinter der SeniorenLebenshilfe

Die Seniorenlebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen, dem mehrere Hundert Lebenshelferinnen und Lebenshelfer angehören. Dieses Unternehmen wurde als Marke der Salanje GmbH vor mehr als 10 Jahren von den Eheleuten Carola und Benjamin Braun gegründet. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, Senioren ein erfüllendes Leben in ihren eigenen vier Wänden zu ermöglichen und ihnen dafür die notwendige Unterstützung anzubieten.

Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe sind als Franchisenehmer tätig. Sie arbeiten unabhängig, selbstständig und von ihrem Wohnort aus. Die damit verbundenen kurzen Anfahrtswege lassen mehr Zeit für Betreuung und echte Fürsorge. Der Bedarf an Seniorenbegleitung ist in Deutschland sehr hoch, daher ist jeder herzlich willkommen, der sich dem Wohlergehen älterer Menschen widmen möchte. Wer sich eine Alltagshilfe für Senioren im Rahmen einer beruflichen Selbstständigkeit vorstellen kann, erhält alle wichtigen Informationen dazu in der Berliner Zentrale des Unternehmens.

Kontakt

Jennifer Sulima

Dorfaue 49 c

16727 Oberkrämer

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

