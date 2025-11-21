Die SeniorenLebenshilfe ist nun in Kalbsrieth vertreten: Herr Emanuele Musillo wird Lebenshelfer für Senioren

Emanuele Musillo ist unser neuer Lebenshelfer in Kalbsrieth. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Kalbsrieth, 21.11.25. Seit über zehn Jahren engagiert sich die SeniorenLebenshilfe für einen erfüllenden Lebensabend älterer Menschen. Ihre Lebenshelfer:innen unterstützen Senior:innen in ihrem Zuhause, damit diese an ihrem Wohlfühlort bleiben können und zugleich mit den zunehmenden Herausforderungen des Alltags besser zurechtkommen. Von nun an gehört auch Emanuele Musillo zum Team der SeniorenLebenshilfe im Kyffhäuserkreis.

Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe gehen vorpflegerisch zur Hand

Das Konzept der Pflegebedürftigkeit ist vielen Menschen in Deutschland bekannt. Pflegebedürftige Senior:innen lassen sich beispielsweise durch Pflegedienste unterstützen. Allerdings reicht diese Form der Hilfe im Alter bei Weitem nicht aus. Auch schon vor der Pflegebedürftigkeit benötigen viele Senior:innen Unterstützung bei der Hausarbeit, im Supermarkt oder auf dem Weg zum Arzt. Nicht immer können Sie auf Angehörige oder Nachbarn zählen.

Diese Versorgungslücke erkannten vor mehr als 10 Jahren die Eheleute Carola und Benjamin Braun. Sie gründeten die SeniorenLebenshilfe, um älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu geben. Hunderte Lebenshelfer:innen bieten eine umfassende vorpflegerische Betreuung aus einer Hand an, damit Senioren:innen sich nicht immer wieder an wechselnde Dienstleister gewöhnen müssen. So entwickeln sich oft langjährige stabile und vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen.

Haushaltshilfe, Einkaufsservice, Freizeitbegleitung: Was Lebenshelfer:innen leisten können

Haushaltshilfe, Einkaufs- und Arztbegleitung, Fahrdienst und die Unterstützung bei der Freizeitgestaltung sind typische Dienstleistungsangebote für Senior:innen. Diese Tätigkeitsbereiche gehören zum vielseitigen Betreuungsservice der SeniorenLebenshilfe. Ganz nach den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der älteren Menschen kümmern sich die Lebenshelfer:innen um die Wohnräume, gehen bei Bedarf einkaufen, erledigen Büroarbeiten und kommunizieren mit Ämtern. Außerdem begleiten sie die ihnen Anvertrauten auch außer Haus zu wichtigen Terminen oder Freizeitaktivitäten.

Damit die Lebenshelfer:innen ihren Anvertrauten wirklich gerecht werden und sich bestmöglich auf sie einstellen können, braucht es eine Seniorenhilfe aus einer Hand, die auf Vertrauen und Empathie basiert. Die Senioren:innen lernen daher auch vor Beginn der Alltagsunterstützung ihre Lebenshelfer:innen in einem unverbindlichen Treffen in Ruhe kennen und sprichen alle Vorstellungen und speziellen Bedürfnisse genau ab. Oft entwickeln sich diesen engen und vertrauensvollen Kontakten langjährige Freundschaften.

Herr Emanuele Musillo engagiert sich als Lebenshelfer in Kalbsrieth und Umgebung

Dem gelernten Flugzeugabfertiger aus Kalbsrieth liegt das gesundheitliche und emotionale Wohl seiner Mitmenschen sehr am Herzen. Er suchte beruflich einen Weg, einerseits seiner sozialen Leidenschaft nachzugehen, Senior:innen zuverlässig, würdevoll und vielseitig in ihrem Alltag zu begleiten und zugleich frei nach eigenen Vorstellungen und Werten sein Arbeitsleben zu gestalten. Diese Balance fand er in seiner Tätigkeit als Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe, mit der er sich seit 2025 für Senioren im Kyffhäuserkreis engagiert.

In vielen Berufsjahren der Kundenbetreuung und als Führungskraft im Dienstleistungsbereich sammelte der zweifache Familienvater umfangreiche Erfahrungen in der Unterstützung und stärkenden Förderung von hilfesuchenden Menschen. Er lernte Deeskalationsstrategien kennen, hörte seinen Kund:innen und Mitarbeitenden aufmerksam zu und bemerkte, wie bedeutsam es vor allem für Senior:innen ist, sich in ihrem Alltag gut versorgt, aber auch selbstbestimmt und frei zu fühlen. Dies bietet der sportbegeisterte Emanuele Musillo seinen Senior:innen nun über seinen Seniorenservice an und motiviert so zu erfüllenden Erlebnissen, während er stets ihr ganzheitliches Wohlbefinden im Auge behält.

Informationen zur SeniorenLebenshilfe und zur Salanje GmbH

Die Salanje GmbH vereint zahlreiche Angebote für ältere Menschen unter einem Dach, darunter die SeniorenLebenshilfe. Für das Franchiseunternehmen engagieren sich deutschlandweit Lebenshelfer:innen auf selbstständiger Basis und machen es mit ihrer Seniorenunterstützung älteren Menschen möglich, dass diese möglichst lange in ihrem Zuhause weiterleben können und dort angemessen und würdevoll versorgt werden.

Da der vielseitige und umfassende Seniorenservice der SeniorenLebenshilfe sehr gefragt ist, werden weiterhin motivierte Lebenshelfer:innen gesucht, die von ihrem Wohnort aus unterstützend tätig werden und das Helferteam bereichern. Interessierte Personen, die sich diese wertvolle Arbeit mit Senior:innen vorstellen können, sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Fragen dazu an die Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe zu wenden.

Kontakt

Emanuele Musillo

Neue Anlage 108

06556 Kalbsrieth

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

