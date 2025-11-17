SeniorenLebenshilfe eröffnet neuen Standort: Simone Kurpiela unterstützt Senioren in Wettin-Löbejün

Simone Kurpiela ist unsere neue Lebenshelferin in Wettin-Löbejün. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Wettin-Löbejün, 17.11.2025. Viele Senioren sehnen sich danach, möglichst lange Zeit im eigenen Zuhause wohnen bleiben zu können und gleichzeitig die notwendige Hilfe zu bekommen, die sie brauchen und sich wünschen. Nun setzt sich auch Simone Kurpiela als neue Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe in Wettin-Löbejün für diese Idee ein und bietet älteren Menschen einen vielseitigen Seniorenservice an.

Warum die vorpflegerische Betreuung der SeniorenLebenshilfe gebraucht wird

In Deutschland sind viele Senioren auf vorpflegerische Hilfe angewiesen. Besonders wenn noch keine Pflegebedürftigkeit vorliegt, werden oft Verwandte oder Nachbarn angefragt, unterstützend unter die Arme zu greifen: Sie fahren die Senioren zum Arzt, putzen die Fenster, pflegen den Garten, gehen einkaufen oder quälen sich durch aufwendige Antragsschreiben an die Pflegekasse. Nicht immer steht so eine bereitwillige Hilfe zur Verfügung. Außerdem möchten viele ältere Menschen ihren Liebsten nicht gern zur Last fallen.

Damit sich Senioren mit den Herausforderungen ihres Alltags nicht verstecken müssen und sie auch nicht vereinsamen, haben es sich die Eheleute Carola und Benjamin Braun zur Aufgabe gemacht, diese vorpflegerische Versorgungslücke zu schließen. Sie gründeten im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe und bieten seitdem vielseitige Hilfen aus einer Hand an.

Das hat den großen Vorteil, dass die Hilfesuchenden sich nicht immer wieder an wechselnde Dienstleister gewöhnen müssen. Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer fungieren als Haushaltshilfen, Einkaufsbegleiter, Fahrdienste und Freizeitgestalter und sind auch für die Angehörigen zuverlässige Ansprechpartner.

Welcher Seniorenservice ist mit einem Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe möglich?

Wenn die Hausarbeit immer schwieriger und die Einkaufstaschen immer schwerer werden, das Bettenbeziehen zur Herausforderung geworden ist und der Weg zum Arzt anstrengend wird, benötigen ältere Menschen Unterstützung. Lebenshelferinnen und Lebenshelfer kennen sich gut mit den Lebensumständen von Senioren aus und wissen, an welcher Stelle sie wie zur Hand gehen können, damit die Würde der älteren Menschen gewahrt bleibt.

Letztendlich entscheiden immer die Seniorinnen und Senioren, was ihre Helfer übernehmen dürfen und welche Tätigkeiten sie weiterhin selbst erledigen wollen. Ihr Lebenshelfer stellt für sie eine kompetente Stütze an ihrer Seite dar, die alles entspannt im Blick behält und immer zur Stelle ist, wenn sie gebraucht wird. Neben Haushalt und Einkauf kümmern sich Lebenshelferinnen und Lebenshelfer um das Koordinieren von Terminen, sie bieten einen Fahrdienst für Senioren an, setzen sich mit Behörden auseinander, stellen Anträge oder organisieren Familienfeiern. Außerdem verbringen Freizeit mit ihren Senioren und sind vertrauenswürdige Gesprächspartner in jeder Lebenslage.

Simone Kurpiela setzt sich als Einheimische für Senioren in Wettin-Löbejün ein

Der gelernten Facharbeiterin für Schreibtechnik und Systemgastronomin ist nicht nur das Wohlergehen ihrer Familie sowie das der Tier- und Pflanzenwelt wichtig. Sie fand im Zuge ihrer beruflichen Laufbahn auch Schritt für Schritt ihren Weg in die Welt der Gesundheits- und Alltagsversorgung von Senioren. Frau Kurpiela engagierte sich jahrelang als Pflegeberaterin und erkannte, wie groß der Bedarf an Menschlichkeit, Rückhalt und kraftgebender Unterstützung bei älteren Menschen tatsächlich ist, und was es braucht, um hilfebedürftigen Menschen echte Lebensqualität bieten zu können.

In Wettin-Löbejün engagiert sich Simone Kurpiela nun als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe für einen vielfältigen und menschlichen Seniorenservices, der einen weitgehend sorgenfreien Alltag schafft. Frau Kurpiela arbeitet bedürfnisorientiert und flexibel im Kontakt mit ihren Seniorinnen und Senioren. Dabei lässt sie „ihre“ Senioren auch gern an ihrer Leidenschaft für Natur und Tierschutz teilhaben.

Wer steht hinter der SeniorenLebenshilfe?

Die SeniorenLebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen, hinter dem die Salanje GmbH steht. Diese organisiert für ältere Menschen Unterstützungsangebote und setzt sich ganzheitlich für Senioren ein. Jeder Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe arbeitet selbstständig mit seinen festen Senioren zusammen, zu denen er enge und vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen aufbaut. Er begleitet sie vom eigenen Wohnort aus, was kurze Anfahrtswege gewährleistet und damit schnelle Hilfe im Notfall ermöglicht.

Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer werden in allen wichtigen Themen ihres Aufgabenfeldes geschult, im Arbeitsprozess begleitet und betreut. Außerdem setzt sich ein familiäres Team der SeniorenLebenshilfe bei Bedarf vermittelnd sowohl für Senioren als auch für Lebenshelfer ein.

Da deutschlandweit sehr viele Lebenshelferinnen und Lebenshelfer gebraucht werden, sind alle Interessenten für diese bedeutsame Tätigkeit herzlich willkommen. Sie erhalten die notwendigen Informationen in der Berliner Zentrale des Unternehmens.

Kontakt

Simone Kurpiela

Bitterfelder Straße 11

06193 Wettin-Löbejün OT Löbejün

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

