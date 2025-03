Neuer Standort für die SeniorenLebenshilfe: Senioren in Magdeburg erhalten jetzt Unterstützung im Alltag

Andreas Nürnberg ist unser neuer Lebenshelfer in Magdeburg. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Magdeburg, 14.03.2025. Im hohen Alter noch selbstbestimmt und würdevoll zu Hause leben zu

können – das wünschen sich viele Seniorinnen und Senioren in Deutschland. Seit über 10 Jahren

setzt sich die SeniorenLebenshilfe mit Hunderten ihrer Lebenshelferinnen und Lebenshelfer für

diesen Wunsch ein. Herr Andreas Nürnberg ist nun ebenfalls als Seniorenbegleiter in

Magdeburg tätig und unterstützt kompetent und liebevoll von seinem Wohnort aus.

Vorpflegerische Hilfe ergänzend zur Pflege: Lebenshelfer unterstützen vielseitig

Wenn ein Pflegegrad vorliegt, haben Senioren in Deutschland Anspruch auf Dienstleistungen, die

sie über die Pflegekasse abrechnen können. Zu diesen Leistungen gehören einerseits die

Körperpflege, aber auch eine medizinische Betreuung. Allerdings ist nicht jeder Senior

pflegebedürftig und benötigt in seinen eigenen vier Wänden dennoch Unterstützung im Alltag,

die Nachbarn und Verwandte auf Dauer und in dem benötigten Umfang nicht mehr ausreichend

leisten können.

Damit Angehörige entlastet werden und die Betroffenen die Hilfe bekommen, die sie wirklich

brauchen und sich wünschen, bietet die SeniorenLebenshilfe einen Service aus einer Hand an.

Eine Seniorin bzw. ein Senior wird dabei immer von derselben Lebenshelferin oder demselben

Lebenshelfer besucht und kann sich entspannt an diese eine Bezugsperson gewöhnen. Der enge,

vertrauensvolle Kontakt, der sich dabei über die Zeit entwickelt, macht es auch den

Lebenshelfern leichter, sich auf „ihre“ Senioren einfühlsam einzustellen.

Hausarbeit, Einkaufsdienst, Büroarbeiten und Freizeitgestaltung

Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe erledigen vielerlei Tätigkeiten,

die Seniorinnen und Senioren in ihrem Alltag entlasten. Zuerst einmal organisieren sie den

Haushalt der älteren Menschen: Sie putzen, waschen, kochen und versorgen die Haustiere und

den Garten. Bei Bedarf kommunizieren Lebenshelfer mit Ämtern, unterstützen beim Einkaufen

und bieten ihren Senioren einen flexiblen Fahrdienst mit dem eigenen Auto an. Für alle Wege

außer Haus stellen sie zudem eine sichere Stütze an der Seite der älteren Menschen dar.

Damit Senioren nicht vereinsamen und einen erfüllenden Lebensabend genießen können, setzen

sich Lebenshelferinnen und Lebenshelfer vor allem auch für die Gestaltung der Freizeit ein. Sie

organisieren für sie Spieleabende, machen ansprechende Ausflüge mit ihnen und haben bei

Kaffee und Kuchen ein offenes Ohr für ihre Gegenüber. Damit für solch ein würde- und

liebevolles Miteinander die Chemie stimmt, wird vor Beginn der Zusammenarbeit ein

unverbindliches Kennenlerntreffen organisiert.

Herr Andreas Nürnberg ist als Lebenshelfer für Senioren da

Als leidenschaftlicher Reisender erkundete Herr Andreas Nürnberg auch die Berufswelt auf

unterschiedlichen Wegen. Besonders angezogen fühlte er sich von dem Tätigkeitsfeld der

Altenpflege. Er machte eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer und eroberte unterschiedliche

Alten- und Pflegeeinrichtungen. Sein aufrichtiger Charakter und das Bedürfnis, bestmöglich

helfen zu können, ließen Herrn Nürnberg sich nicht mit halbherzigen Unterstützungsangeboten

zufriedengeben. Um einen signifikanten Beitrag für einen Wohlfühlalltag von Senioren leisten zu

können, wagte Herr Nürnberg den Weg in die Selbstständigkeit.

Selbstbestimmt, an seinen Werten und an den ehrlichen Bedürfnissen seiner Senioren orientiert

bietet er nun einen Haushalts- und Begleitservice für ältere Menschen an, der vielgestaltig im

Alltag unterstützt und finanziell tragbar ist. Als aufgeschlossener Lebenshelfer bringt Herr

Nürnberg ausreichend Erfahrung, Flexibilität, Neugier und Herz mit zu seinen Senioren nach

Hause und bereichert mit seinem Engagement das Team der SeniorenLebenshilfe in Magdeburg.

Wissenswertes über das Franchiseunternehmen SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe organisiert für ältere Menschen Unterstützungsangebote. Wie auch die

Kapuna Seniorenhilfe e. V. ist sie eine Marke der Salanje GmbH. Lebenshelferinnen und

Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe arbeiten als selbstständige Franchisenehmer an ihrem

Wohnort. Das ermöglicht ihnen, schnell bei „ihren“ Seniorinnen und Senioren zu sein und

aufgrund guter Ortskenntnis geeignete Freizeit- und Versorgungsangebote zu finden.

Die Qualität der Seniorenbetreuung ist jederzeit gesichert. Lebenshelfer sind geschulte

Betreuungskräfte, die viel Erfahrung in der Begleitung älterer Menschen mitbringen und sich

besonders empathisch auf Senioren und ihre Lebensumstände einstellen.

Da in ganz Deutschland immer wieder Seniorenhelfer gesucht werden, sind alle Interessenten

herzlich willkommen, die sich eine wertschätzende Arbeit mit Senioren im Rahmen einer

Selbstständigkeit vorstellen können. Alle wichtigen Informationen zu dieser bedeutungsvollen

Tätigkeit erhalten angehende Lebenshelferinnen und Lebenshelfer in der Berliner Zentrale der

SeniorenLebenshilfe.

Kontakt

Andreas Nürnberg

Robert-Mayer-Straße 10

39124 Magdeburg

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

