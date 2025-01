Tanja Walden, Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe, kümmert sich um Senioren im Umkreis von Pliezhausen

Tanja Walden ist unsere neue Lebenshelferin in Pliezhausen. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Pliezhausen, 31.01.2025. In ganz Deutschland engagieren sich Hunderte von Lebenshelfern im Rahmen der SeniorenLebenshilfe. Sie verfolgen das gemeinsameZiel, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihrem eigenen Zuhause möglich zu machen. Als neue Lebenshelferin ist nun auch Tanja Walden ein wertvoller Teil des Helferteams und steht Senioren in und um Pliezhausen als Alltagshilfe zur Verfügung.

Die SeniorenLebenshilfe unterstützt vor der Pflegebedürftigkeit

Seniorinnen und Senioren, die pflegebedürftig sind, werden in Deutschland von den Pflegekassen unterstützt. Diese übernehmen Materialkosten oder bezahlen einen Pflegedienst für Hausbesuche. Die älteren Menschen jedoch, die noch recht selbstständig zu Hause leben können und nur etwas Hilfe beim Einkaufen, auf dem Weg zum Arzt oder bei der Hausarbeit benötigen, bekommen von der Pflegekasse nicht die Hilfe, die sie brauchen.

Diese Versorgungslücke hat die SeniorenLebenshilfe erkannt. Benjamin Braun und seine Frau Carola Braun gründeten vor mehr als 10 Jahren ihr Unternehmen, um Senioren eine vorpflegerische Hilfe aus einer Hand anbieten zu können. Ihre Lebenshelferinnen und Lebenshelfer begleiten ältere Menschen in ihrem eigenen Zuhause: Sie erledigen Einkäufe, kümmern sich um den Haushalt und bieten sowohl eine Freizeitbegleitung als auch einen Fahrdienst an. So können sich Senioren entspannt an eine vertraute Bezugsperson gewöhnen, anstatt immer wieder neue Dienstleister kennenlernen zu müssen. Die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe machen „alles außer Pflege“ selbst.

Was die Lebenshelfer der SeniorenLebenhilfe leisten: Unterstützung „im Leben“

Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe arbeiten ganzheitlich. Sie kümmern sich um all die Dinge, die Senioren für ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause benötigen. Dafür sprechen sie alles Wichtige mit ihren Senioren ab und richten sich nach deren Bedürfnissen und Wünschen.

Oft übernehmen sie den Haushalt, erledigen Einkäufe und organisieren die Post. Sie begleiten ihre Senioren zum Arzt, besuchen mit ihnen Veranstaltungen oder ermutigen sie zum Ausüben liebgewonnener Hobbys. Vor allem haben sie immer ein offenes Ohr. Dieser Seniorenservice aus einer Hand wird nicht nur von den Senioren selbst geschätzt, auch die Angehörigen erfahren Entlastung und können somit die Zeit mit ihren Liebsten entspannter genießen.

Tanja Walden engagiert sich als Lebenshelferin rund um Pliezhausen

Frau Tanja Walden, dreifache Mutter, entdeckte nach jahrelanger Tätigkeit im datentechnischen Bereich, dass nicht nur das Geld in ihrem Berufsleben stimmen muss, sondern ihr ihre Tätigkeit auch einen größeren Lebenssinn bieten sollte. Der Tod ihres Vaters machte Frau Walden ihre wichtigsten Werte – Nächstenliebe und Toleranz – stärker bewusst. So entstand in ihr das Bedürfnis, nicht nur privat ihre Kinder wertschätzend und mit Liebe zu begleiten, sondern auch in einem sozialen Beruf echten Sinn zu stiften.

Dies brachte Frau Walden dazu, sich dem Team der SeniorenLebenshilfe anzuschließen. Seit Beginn des Jahres 2025 unterstützt sie nun als Lebenshelferin Seniorinnen und Senioren in der Region Reutlingen/Tübingen dabei, ihren Lebensabend würdevoll und in liebevoller Gesellschaft zu gestalten. Mit viel Herz und Aufrichtigkeit nimmt sich Frau Walden ihren Senioren und deren Angehörigen an und schafft für sie einen Unterstützungsraum für Menschlichkeit, Naturverbundenheit sowie bestmögliche körperliche und mentale Gesundheit.

Hinter der SeniorenLebenshilfe: die Salanje GmbH

Der Träger der SeniorenLebenshilfe ist die Salanje GmbH. Das Unternehmen wurde 2012 von den Eheleuten Carola und Benjamin Braun gegründet und ermöglicht es Seniorinnen und Senioren, unterstützende Lebenshelfer in ihrer Nähe zu finden. Mit deren Hilfe können Senioren ihren Alltag einfacher und zufriedenstellender bewältigen.

Dem Team der SeniorenLebenshilfe gehören mittlerweile Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer an. Sie sind selbstständig im Rahmen eines Franchisevertrags tätig und gestalten mit den Senioren zusammen ein entspanntes Arbeitsumfeld, wovon alle Beteiligten profitieren.

In der Berliner Zentrale kümmert sich ein ausgewähltes Team um die Belange der Senioren und die der Lebenshelfer und sorgt dafür, dass es allen miteinander gutgeht. Der Bedarf an Seniorenbetreuung in Deutschland ist sehr hoch – daher werden immer wieder neue Lebenshelferinnen und Lebenshelfer gesucht. Wer Interesse an dieser wertvollen, selbstständigen Tätigkeit hat, erhält in der Zentrale weitere Informationen.

