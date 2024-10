Herr Kevin Baumert wird Lebenshelfer in Dresden – SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Unterstützungsangebot

Kevin Baumert ist unser neuer Lebenshelfer in Dresden. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Dresden, 30.10.2024. Deutschlandweit bietet die SeniorenLebenshilfe ihr vorpflegerisches Unterstützungsangebot für Senioren an: Sie stellt älteren Menschen erfahrene und einfühlsame Lebenshelferinnen und Lebenshelfer zur Seite. Nun engagiert sich auch Kevin Baumert als Lebenshelfer in Dresden für das Ziel, älteren Menschen trotz Einschränkungen und Herausforderungen im Alter ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen.

Die SeniorenLebenshilfe engagiert sich vorpflegerisch – Versorgungslücke wird geschlossen

Nicht jeder Senior in Deutschland hat einen Pflegegrad und damit die Möglichkeit, einen Pflegedienst zu beauftragen. Außerdem benötigen viele ältere Menschen bereits vor einer eventuellen Pflegebedürftigkeit Hilfe im Alltag, die sie hier und da entlastet. Schon gewöhnliche Alltagsaufgaben – wie das Putzen der Wohnung, das Einkaufen und Tragen schwerer Einkaufstaschen, auch das Fahren zu Terminen und Verabredungen – werden für Senioren oft schwierig. Bekannte und Verwandte stehen nicht immer helfend zur Verfügung, und die Hilfesuchenden haben ein schlechtes Gewissen, ihre Liebsten mit ihren Belangen zu belasten.

Damit auch Seniorinnen und Senioren würdevoll die Hilfe bekommen, die sie benötigten und wünschen, gründete das Ehepaar Carola und Benjamin Braun im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe. In ganz Deutschland gehen Lebenshelferinnen und Lebenshelfer älteren Menschen achtsam und an ihren aktuellen Bedürfnissen orientiert zur Hand. Sie bauen vertrauensvolle, oft sogar freundschaftliche Beziehungen auf und bereichern mit ihrer wertvollen Arbeit den Seniorenalltag. Auch die Angehörigen empfinden mehr Sicherheit bei dem Gedanken, dass die älteren Menschen gut versorgt sind.

Hausarbeit, Einkäufe, Fahrdienst, Freizeit und Bürotätigkeiten

Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe übernehmen vielfältige Aufgaben. Sie unterstützen zuerst einmal Senioren darin, ihren Haushalt zu bewältigen. Sie übernehmen auf Wunsch das Putzen und Waschen der Wäsche, aber auch die Pflege von Zimmerpflanzen und kleine handwerkliche Tätigkeiten sind im Leistungsangebot der Lebenshelfer enthalten. Seniorinnen und Senioren bekommen Unterstützung in der Kommunikation mit Behörden und brauchen sich nicht allein mit kleingedruckten Anträgen zu quälen.

Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sind mit ihren Autos unterwegs: Mit ihrem persönlichen „Fahrdienst“ können ältere Menschen so problemlos zu ihren Arztterminen oder Verabredungen mit Freunden gelangen. Auch für ihre erfüllende Freizeit ist gesorgt. Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer machen Ausflüge mit ihren Senioren, begleiten sie zu Familientreffen oder unterstützen sie dabei, ihre Hobbys so lange wie möglich aktiv und mit Freunde auszuüben.

Damit dieses würdevolle und wertschätzende Miteinander eine gute Basis hat, lernen sich Lebenshelfer und Seniorin oder Senior vorab unverbindlich kennen und finden heraus, ob die persönliche Chemie stimmt.

Kevin Baumert unterstützt als Lebenshelfer in Dresden ältere Menschen

Als Sozialassistent und mit reichlich theoretischem Wissen und praktischen Erfahrungen in der Altenpflege engagiert sich Kevin Baumert in Dresden für ältere Menschen, die noch lange Zeit in ihrem eigenen Zuhause glücklich leben wollen. Bereits nach seinem Fachabitur bemerkte Herr Baumert im Freiwilligen Sozialen Jahr, wie erfüllend es für ihn ist, Senioren angemessen zu betreuen.

Als Familienmensch sind ihm besonders ein liebevolles Miteinander sowie die Gesundheit und das Glück seiner Mitmenschen wichtig. Sein Engagement, das er lange Zeit dem Fußball gewidmet hatte, zeigt er heute in seiner helfenden Arbeit als Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe. „Seine“ Seniorinnen und Senioren profitieren nicht nur von seiner kompetenten Fürsorge und seinem Arbeitseifer, sondern auch von seinem empathischen und optimistischen Wesen.

Die SeniorenLebenshilfe – eine Marke der Salanje GmbH

Vor über 10 Jahren gründete das Ehepaar Carola und Benjamin Braun die Salanje GmbH als Träger der SeniorenLebenshilfe. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, in ganz Deutschland Senioren eine umfangreiche, flexible und bedürfnisorientierte Unterstützung aus einer Hand zu bieten. So können Senioren lange Zeit eigenständig in ihrem eigenen Zuhause leben.

Die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe arbeiten selbstständig und unterstützen mit dem Unternehmen zusammen Senioren von ihrem Wohnort aus. Ermöglicht kurze Fahrtwege und ein flexibles Reagieren im Notfall. Da Lebenshelfer nach eigenem Zeitplan arbeiten und sie sich so auf die Herausforderungen und Wünsche ihrer Senioren einstellen können, entsteht für beide Seiten eine gewinnbringende Beziehung.

Deutschlandweit werden sehr viele Lebenshelfer gebraucht. Jeder, der sich für diese wertvolle Tätigkeit im Rahmen einer Selbstständigkeit interessiert, kann sich gern in der Berliner Zentrale vom Team der SeniorenLebenshilfe informieren lassen.

