Neuer Standort im Landkreis Leipzig: Maria Stober unterstützt als neue Lebenshelferin die SeniorenLebenshilfe

Brandis, 21.11.25. Die SeniorenLebenshilfe nimmt eine neue Lebenshelferin in ihr Team auf: Seniorinnen und Senioren aus Brandis und Umgebung können von nun an Frau Maria Stober kennenlernen. Sie engagiert sich für ältere Menschen, die ihren Lebensabend zu Hause verbringen möchten und dafür nach einer kompetenten und liebevollen Unterstützung im Alltag suchen.

Senioren Hilfe anbieten, bevor sie Pflege benötigen: Die vorpflegerische Begleitung der SeniorenLebenshilfe

Schwere Einkaufstaschen, Fahrten zum Arzt oder das wöchentliche Putzen der Wohnung machen Senioren gewöhnlich zuerst bewusst, dass ihre Einschränkungen im Alltag vielfältiger werden und sie allein nicht mehr alles so leicht bewältigen. Oft ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht an einen Pflegegrad zu denken und die einzige Unterstützung, die diese Senioren bekommen, konzentriert sich auf hilfsbereite Nachbarn oder Verwandte, die allerdings auch nicht immer Zeit dafür finden. Außerdem ist es vielen älteren Menschen unangenehm, regelmäßig um Hilfe aus der Familie oder dem Freundeskreis zu bitten. Um an dieser Stelle Abhilfe zu schaffen, gründete vor mehr als zehn Jahren das Ehepaar Carola und Benjamin Braun die SeniorenLebenshilfe. Dieses Unternehmen bietet Senioren eine vorpflegerische Betreuung aus einer Hand an, die sich auf die echten Herausforderungen und individuellen Bedürfnisse älterer Menschen einstellt.

Hilfsangebote für Senioren: Die SeniorenLebenshilfe bringt vielseitige Unterstützung

„Wir machen alles außer Pflege“, fasst die Gründerin der SeniorenLebenshilfe das Dienstleistungsangebots ihres Unternehmens treffend zusammen. Lebenshelferinnen und Lebenshelfer bieten vorpflegerische Unterstützung im Alltag für ältere Menschen an. Sie kümmern sich um den Haushalt, die Einkäufe und organisatorische Dinge. Zudem begleiten sie ihre Senioren außer Haus und fahren sie mit dem eigenen Auto zum Arzt oder zu Verwandten. Sie verbringen die Freizeit mit „ihren“ Senioren und ermutigen sie zu erfüllenden Aktivitäten, die sich positiv auf deren Wohlergehen auswirken.

Das Hilfsangebot einer Lebenshelferin oder eines Lebenshelfers richtet sich immer nach dem Senior selbst. Dieser spricht mit seinem Seniorenbegleiter alle Aufgaben im Detail ab. Wünsche und Bedürfnisse werden dabei stets wertschätzend beachtet. Auch die Angehörigen spüren die enorme Entlastung, die ein vielseitiger Seniorenservice den Beteiligten bietet. Damit die Chemie zwischen den Lebenshelfern und den Senioren stimmt, organisiert die SeniorenLebenshilfe vor Beginn der Alltagsbegleitung ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerntreffen.

Frau Maria Stober setzt sich als engagierte Lebenshelferin in Brandis für Senioren ein

Die dreifache Mutter behält nicht nur bei ihren Koch- und Back-Abenteuern in der privaten Küche alles im Blick und sieht über den Tellerrand hinaus, auch beruflich kommen ihr Organisations- und Koordinationstalent und ihr Weitblick ihren Mitmenschen zugute. Nachdem Frau Stober viele Berufsjahre lang Erfahrungen im Umgang mit hilfesuchenden Menschen sammeln konnte, wandte sie sich nun den Ältesten unserer Gesellschaft zu. Als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe betreut sie seit 2025 Senioren bedürfnisgerecht in ihrem Alltag und achtet dabei insbesondere auf Würde und Selbstbestimmung.

Frau Stober lauscht gern den bedeutungsvollen Erzählungen ihrer lebenserfahrenen Senioren,plaudert hier und da über Reiseerfahrungen und hat immer ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Das liebevolle Miteinander in ihrer Seniorenbetreuung ist ihr ebenso wichtig wie die Zusammenarbeit mit externen Helfern. Außerdem unterstützt sie Seniorinnen und Senioren dabei, sich selbst zu helfen, damit sie sich lange Zeit möglichst unabhängig im eigenen Zuhause bewegen können. Auch Angehörige schätzen Frau Stobers vertrauensvollen Seniorenservice aus einer Hand sehr und fühlen sich ebenfalls gut beraten.

Mehr über die SeniorenLebenshilfe und ihren Träger

Die SeniorenLebenshilfe besteht als Marke der Salanje GmbH seit 2012. Dieses Franchiseunternehmen hat seinen Sitz in Berlin und arbeitet mittlerweile mit Hunderten Lebenshelferinnen und Lebenshelfern zusammen, die an ihrem Wohnort Senioren im Alltag begleiten. Die geschulten Seniorenhelfer der SeniorenLebenshilfe kennen sich gut in den Themen der Senioren aus, haben Erfahrung in der Betreuung von älteren Menschen und bringen viel Empathie und Feingefühl mit, um eine achtsame und würdevolle Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Mit allen wichtigen Anliegen können sich Senioren und Lebenshelfer an das familiäre Team des Unternehmens wenden. Neue Lebenshelferinnen und Lebenshelfer werden immer und überall deutschlandweit gebraucht, daher sind Interessenten jederzeit bei der SeniorenLebenshilfe herzlich willkommen.

