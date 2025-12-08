In Celle eröffnet die SeniorenLebenshilfe einen neuen Standort – Tanya Yasit unterstützt als Lebenshelferin

Tanya Yasit ist unsere neue Lebenshelferin in Celle. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Celle, 08.12.2025. Seit über zehn Jahren greifen Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe älteren Menschen in ihrem Alltag unter die Arme. Hunderte Seniorenbetreuer:innen engagieren sich deutschlandweit für ein eigenständiges Leben von Senior:innen zu Hause. Als erste Lebenshelferin in Celle und Umland ist nun auch Tanya Yasit mit an Bord des Teams der SeniorenLebenshilfe und packt überall da an, wo wirklich soziale Hilfe gebraucht wird.

Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe bieten vorpflegerische Begleitung an

Nicht alle Senior:innen in Deutschland können einen Pflegedienst nutzen. Auch wenn Pflegedienste in der Seniorenversorgung zum Einsatz kommen, handeln sie nur in ihrem eingeschränkten Wirkungsspektrum. Für die täglichen Aufgaben des Seniorenalltags, wie das Erledigen der Hausarbeit oder der Einkäufe, für organisatorische Belange oder die Freizeitgestaltung, reicht das Unterstützungsangebot dieser Dienstleister leider nicht aus. Verwandte und Bekannte können erfahrungsgemäß nicht immer zuverlässig und vielseitig zur Stelle sein.

Diese Versorgungslücke erkannte das Ehepaar Carola und Benjamin Braun und gründete als Ergänzungsservice zur häuslichen Altenpflege die SeniorenLebenshilfe. Die ausgebildeten Lebenshelfer:innen dieses Unternehmens sind geschult in den Themen älterer Menschen und helfen am eigenen Wohnort aus, was schnelle Anfahrtswege ermöglicht. Lebenshelfer:innen bringen die notwendige Empathie, großes Engagement und vor allem genügend Zeit für ihre Senior:innen. Sie setzen sich dafür ein, dass ältere Menschen einen würdevollen und selbstbestimmten Lebensabend zu Hause verbringen können.

Unterstützungsangebote der SeniorenLebenshilfe kennenlernen

Die Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe stehen älteren Menschen als Haushaltshilfen, Einkaufsbegleitung, Fahrdienst und Freizeitpartner zur Verfügung. Besonders außer Haus sind die Lebenshelfer:innen wichtige Stützen, damit Senior:innen mit einem sicheren Gefühl zum Arzt oder anderen Zielen gelangen. Auch Büroarbeiten und schwierige Gespräche mit Behörden oder Dienstleistern übernehmen Lebenshelfer:innen zuverlässig und flexibel.

Diese vorpflegerische Betreuung ist mehr als nur ein gewöhnlicher Seniorenservice. Jede:r Lebenshelfer:in konzentriert sich darauf, einen engen, vertrauensvollen Kontakt aufzubauen und sich optimal auf individuelle Bedürfnisse und Besonderheiten einzustellen. Außerdem erleichtert es Angehörige sehr, dass sie sich dank der entlastenden Begleitung der Lebenshelfer:innen wieder mehr auf wahre Qualitätszeiten mit ihren Liebsten konzentrieren können.

Damit in der Zusammenarbeit zwischen Lebenshelfer:in und Senior:in die Chemie passt, organisiert die SeniorenLebenshilfe vorab ein unverbindliches Kennenlerntreffen der Beteiligten und berät empathisch und achtsam.

Frau Tanya Yasit engagiert sich als erste Lebenshelferin für Senior:innen in Celle

Der alleinerziehenden Mutter zweier Kinder fiel es schon immer leicht, sich um Menschen, die ihr am Herzen liegen, liebevoll und empathisch zu kümmern. Sie pflegte ihren Vater, sorgte fürsorglich für ihre Oma und ist immer für ihre beiden Kinder da. Auch beruflich wollte sie für die ihr Anvertrauten stets ein offenes Ohr haben, ihnen die Unterstützung geben, die sie wirklich brauchen, und sie zu einer gesunden Lebensweise und einem täglichen Lächeln im Gesicht animieren.

Für Frau Yasit taten sich im Laufe ihrer bisherigen Berufsjahre im Zahnmedizinischen Wirkungsbereich zu wenig Handlungsmöglichkeiten auf, um nach eigenen Werten hilfesuchende Senior:innen im Alltag zu begleiten. Deshalb arbeitet sie nun als selbstständige Lebenshelferin im Landkreis Celle und bietet älteren Menschen einen vielseitigen und bedürfnisorientierten Betreuungsservice an. Ihre Senior:innen schätzen die enge, fast freundschaftliche Verbindung zu ihrer Seniorenhelferin und profitieren sogar gelegentlich von Frau Yasits Leidenschaft fürs Backen und Tortendekorieren.

Informatives über die SeniorenLebenshilfe als Franchiseunternehmen

Die Eheleute Carola und Benjamin Braun gründeten vor über 10 Jahren die Salanje GmbH – mit dem Ziel, auf liebevolle und bedürfnisorientierte Weise die zunehmende Versorgungslücke von Senior:innen bestmöglich zu schließen. Das Franchiseunternehmen SeniorenLebenshilfe entstand als Marke der Salanje GmbH.

Alle Lebenshelfer:innen der SeniorenLebenshilfe sind selbständige Franchisenehmer, die deutschlandweit ältere Menschen von ihrem Wohnort aus im Alltag begleiten. Da sie selbstständig arbeiten, bringen sie für die Betreuung der Senior:innen ein großes Maß an Eigenverantwortung, Flexibilität, Engagement, Organisationstalent und Liebe für ihre Tätigkeit mit.

Da der Betreuungsbedarf älterer Menschen im eigenen Zuhause trotz Hunderter engagierter Lebenshelfer:innen weiter wächst, werden im Team der SeniorenLebenshilfe immer wieder neue Lebenshelfer:innen gesucht. Interessierte, die sich die Tätigkeit als Seniorenbetreuer:innen im Rahmen einer Selbstständigkeit vorstellen können, erhalten alle wichtigen Informationen dazu in der Berliner Zentrale des Unternehmens.

Kontakt

Tanya Yasit

Witzlebenstraße 67

29233 Celle

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

