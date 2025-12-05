Einfachmarketing erhält Kununu Top Company Award 2026

Einfachmarketing wird als einer der besten Arbeitgeber im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.

Wien – 5. Dezember 2025_– EInfachmarketing, ein innovatives Marketing-Startup aus Wien, Österreich, hat den renommierten Top Company Award 2026 von Kununu erhalten. Diese Auszeichnung wird an Arbeitgeber verliehen, die von ihren Mitarbeitenden besonders positiv bewertet werden. Das Top Company-Siegel 2026 hebt die Top 5 Prozent der beliebtesten Arbeitgeber:innen auf Kununu hervor und signalisiert eine hohe Zufriedenheit sowie eine wertschätzende Unternehmenskultur.

Die Auszeichnung von Kununu ist ein bedeutender Meilenstein für Einfachmarketing, das sich durch seine einzigartigen Marketingansatz und sein Engagement für Mitarbeiterzufriedenheit auszeichnet. Das Unternehmen bietet das führende Marketing Abo im deutschsprachigen Raum an, das die besten Marketing-Talente und -Technologien mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) sowie Startups verbindet. Diese innovative Herangehensweise hat nicht nur den Erfolg der Kunden von Einfachmarketing gefördert, sondern auch ein positives Arbeitsumfeld geschaffen.

Leonhard Pleschberger, CEO von Einfachmarketing, äußerte sich zu dieser Anerkennung: „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Engagement und die Leidenschaft unseres Teams. Wir sind stolz darauf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Kreativität und Innovation fördert und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt.“

Einfachmarketing hat sich als Vorreiter im Bereich Marketing as a Service etabliert und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten sind. Die Anerkennung durch Kununu unterstreicht die Bedeutung einer starken Unternehmenskultur und eines engagierten Teams für den Erfolg eines Unternehmens.

Das Top Company-Siegel von Kununu ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Verpflichtung für Einfachmarketing, weiterhin hohe Standards in der Mitarbeiterzufriedenheit und im Kundenservice zu halten. Diese Anerkennung motiviert das Unternehmen, seine Bemühungen fortzusetzen, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben und gleichzeitig innovative Marketinglösungen anzubieten.

Einfachmarketing freut sich darauf, seine Position als führender Anbieter von Marketinglösungen weiter auszubauen und gleichzeitig ein inspirierendes Arbeitsumfeld für seine Mitarbeitenden zu schaffen. Die Auszeichnung als Top Company 2026 ist ein weiterer Schritt in Richtung einer erfolgreichen Zukunft für das Unternehmen und seine Kunden.

Mehr Informationen zu Einfachmarketing finden sie auf der Website.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Einfachmarketing 10X OG

Herr Leonhard Pleschberger

Marxergasse 24/2

1030 Wien

Österreich

fon ..: 06601880001

web ..: https://www.einfachmarketing.at

email : presse@einfachmarketing.at

Entdecke mit Einfachmarketing das führende Marketing Abo im deutschsprachigen Raum. Marketing as a Service für KMUs und Startups.

