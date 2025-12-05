-
Einfachmarketing erhält Kununu Top Company Award 2026
Einfachmarketing wird als einer der besten Arbeitgeber im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.
Wien – 5. Dezember 2025_– EInfachmarketing, ein innovatives Marketing-Startup aus Wien, Österreich, hat den renommierten Top Company Award 2026 von Kununu erhalten. Diese Auszeichnung wird an Arbeitgeber verliehen, die von ihren Mitarbeitenden besonders positiv bewertet werden. Das Top Company-Siegel 2026 hebt die Top 5 Prozent der beliebtesten Arbeitgeber:innen auf Kununu hervor und signalisiert eine hohe Zufriedenheit sowie eine wertschätzende Unternehmenskultur.
Die Auszeichnung von Kununu ist ein bedeutender Meilenstein für Einfachmarketing, das sich durch seine einzigartigen Marketingansatz und sein Engagement für Mitarbeiterzufriedenheit auszeichnet. Das Unternehmen bietet das führende Marketing Abo im deutschsprachigen Raum an, das die besten Marketing-Talente und -Technologien mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) sowie Startups verbindet. Diese innovative Herangehensweise hat nicht nur den Erfolg der Kunden von Einfachmarketing gefördert, sondern auch ein positives Arbeitsumfeld geschaffen.
Leonhard Pleschberger, CEO von Einfachmarketing, äußerte sich zu dieser Anerkennung: „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Engagement und die Leidenschaft unseres Teams. Wir sind stolz darauf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Kreativität und Innovation fördert und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt.“
Einfachmarketing hat sich als Vorreiter im Bereich Marketing as a Service etabliert und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten sind. Die Anerkennung durch Kununu unterstreicht die Bedeutung einer starken Unternehmenskultur und eines engagierten Teams für den Erfolg eines Unternehmens.
Das Top Company-Siegel von Kununu ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Verpflichtung für Einfachmarketing, weiterhin hohe Standards in der Mitarbeiterzufriedenheit und im Kundenservice zu halten. Diese Anerkennung motiviert das Unternehmen, seine Bemühungen fortzusetzen, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben und gleichzeitig innovative Marketinglösungen anzubieten.
Einfachmarketing freut sich darauf, seine Position als führender Anbieter von Marketinglösungen weiter auszubauen und gleichzeitig ein inspirierendes Arbeitsumfeld für seine Mitarbeitenden zu schaffen. Die Auszeichnung als Top Company 2026 ist ein weiterer Schritt in Richtung einer erfolgreichen Zukunft für das Unternehmen und seine Kunden.
Mehr Informationen zu Einfachmarketing finden sie auf der Website.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Einfachmarketing 10X OG
Herr Leonhard Pleschberger
Marxergasse 24/2
1030 Wien
Österreich
fon ..: 06601880001
web ..: https://www.einfachmarketing.at
email : presse@einfachmarketing.at
Entdecke mit Einfachmarketing das führende Marketing Abo im deutschsprachigen Raum. Marketing as a Service für KMUs und Startups.
Pressekontakt:
Einfachmarketing 10X OG
Herr Leonhard Pleschberger
Marxergasse 24/2
1030 Wien
fon ..: 06601880001
email : presse@einfachmarketing.atDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Der Schlaf entscheidet: Erfolgreiche Privathotellerie setzt bei dem Hotelbett auf Qualität statt Kompromiss Neue Chancen für digitale Zulieferer – KAJ Hotel Networks fördert gezielt Start-ups aus der Hotellerie
Einfachmarketing erhält Kununu Top Company Award 2026
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Computer und PC Entsorgung in Bonn: ProCoReX Europe GmbH unterstützt Digitalprojekte in Bonn
- Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Wintermord auf Norderney“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag
- Future Fuels beginnt mit der Beantragung von Bohrgenehmigungen in Hornby; Marketing Update
- FUTR erweitert sein Geschäft für automatisierte Zahlungen und legt den Grundstein für ein intelligentes Finanzsystem mit der Einführung von Payments 2.0
- Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage versetzt „Kupferbullen“ in den Galopp!
- Rechtsanwalt in Oldenburg – Verkehrs- und Strafrecht unter einem Dach
- Lunchbox statt Restaurant: Warum Brotdosen derzeit ein echtes Comeback erleben
- Gesundheitsprodukte im Test: Wissenschaftliche Hintergründe und echte Erfahrungen
- Endeavour Silver schließt Angebot von vorrangigen Wandelanleihen im Nennwert von 350 Mio. US$ ab
- MAX Power ernennt Neil McMillan zum neuen Aufsichtsratvorsitzenden
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.