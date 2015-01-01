Neue Chancen für digitale Zulieferer – KAJ Hotel Networks fördert gezielt Start-ups aus der Hotellerie

Vernetzung trifft Innovation: Mit flexiblen Marketing- und Netzwerk-Lösungen stärkt Inhaber Karsten Jeß junge Unternehmen wie RESERViSiON, Horeca HERO und onboard.

KAJ Hotel Networks sieht in der Förderung von Start-ups einen wichtigen Hebel für die zukünftige Entwicklung der Zuliefererindustrie in der Hotellerie. Seit der Gründung seines Netzwerks legt der ehemalige Hotelier großen Wert darauf, nicht nur etablierte Partner zu vernetzen, sondern gerade jungen, innovativen Unternehmen eine Bühne zu bieten, die unter anderem mit digitalen sowie nachhaltigen Lösungen Betriebe dabei aktiv unterstützen, den Hotelalltag zukunftsfähig zu gestalten.

Ein Beispiel dafür ist die RESERViSiON GmbH. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio: Neben „RESERViSiONbook&dine“, das Tischreservierungen direkt auf der Hotel- oder Gastronomie-Website ermöglicht und im eigenen Corporate Design läuft, gibt es mit RESERViSiONvoucher eine Lösung für Gutscheine sowie RESERViSiONordering für Take-Away und Delivery. Die Software behält dabei alle Daten im Haus des Betriebs und sorgt für eine effiziente Planung der Tischbelegung über Schnittstellen zu Kassen- und Property-Management-Systemen. „Unser System lässt sich mit vielen kleinen Stellschrauben und ohne viel Aufwand perfekt auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen“, erklärt Gründer & Geschäftsführer Tobias Poth. Ergänzt wird das Portfolio durch RESERViSiONbreakfast, eine digitale Frühstücksliste, mit der Hotels ihre Gästebuchungen noch smarter verwalten können – initiiert in enger Kooperation mit den 25hours Hotels, um echte Kundenbedürfnisse direkt in die Entwicklung einfließen zu lassen.

Ein weiterer Partner im Netzwerk von KAJ Hotel Networks ist die onboard GmbH: „Wir möchten Unternehmen dabei helfen, die wachsenden Herausforderungen im Personalbereich erfolgreich zu meistern“, sagt Johannes Troger, Geschäftsleitung von onboard. Sein Team hat eine Software entwickelt, die Recruiting und HR-Management so gestaltet, dass beide Bereiche wieder Spaß machen sollen. Durch die Kooperation mit KAJ Hotel Networks erreicht onboard nun genau die Zielgruppe, die digitale HR-Lösungen braucht: Hotellerie-Zulieferer, aber auch Hotels selbst, die ihr Recruiting professionalisieren wollen.

Nicht zuletzt ist auch Horeca HERO – eine Compliance-Komplettlösung von Gastronomen für Gastronomen – Teil dieses Innovationsökosystems: Christian Vogler, CEO von Horeca HERO betont: „Dank der Zusammenarbeit mit KAJ Hotel Networks können wir den Horeca HERO dort platzieren, wo er gebraucht wird: bei den Entscheidungsträgern in der Hotellerie, die nach praxisnahen, digitalen Lösungen suchen.“ Mit dieser Unterstützung erreicht Horeca HERO genau die Entscheider, die von seiner Software profitieren und gleichzeitig bleibt KAJ seiner Mission treu, digitale Vorreiter sichtbar zu machen.

Für Karsten Jeß ist die Arbeit mit Start-ups kein reines Marketingargument, sondern strategischer Bestandteil seines Netzwerks: „Innovation gelingt nur im Zusammenspiel. Darüber hinaus wollen wir mehr sein als eine klassische Vertriebsorganisation. Wir offerieren jungen Unternehmen flexible Marketing- und Netzwerk-Lösungen. Genau das ist unsere Stärke.“ Aus der Sicht der Start-ups bedeutet die Zusammenarbeit mit KAJ nicht nur Zugang zu wichtigen Hoteliers, sondern auch konkrete Unterstützung: Sichtbarkeit, Reichweite, partnerschaftliche Beratung und enge Begleitung bei der Marktentwicklung.

Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Astrein Exzellent, A-Z Dienstleistungen, Beyond Bookings, BlueStewo, FinestLinen, GH Hotel Interior Group, Hasenkampf GmbH, Horeca Hero, Jean&Len, Martens & Prahl/Hoga Protect, Move3DVR, NektarNatura, Onboard GmbH, Uniformen Hinnersmann, Qausal GmbH, RESERViSiON GmbH, Druckerei E. Sauerland, sharemagazines, SmartMix, Sourcify, Swissfeel, Teammade, Venergie GmbH, Waldemar und Winares GmbH.

Über KAJ Hotel Networks:

KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.

Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.



