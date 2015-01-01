Innovation im Gastgewerbe: Effizienz, Nachhaltigkeit und Motivation für die Hotellerie von morgen

KAJ Hotel Networks vereint digitale Einkaufsmodelle, smarte Reinigungstechnik, nachhaltige Hygiene und praxisnahe Weiterbildung.

Steigende Gästeansprüche, Fachkräftemangel und wirtschaftlicher Druck fordern neue Ideen und Lösungen für die Hotellerie. KAJ Hotel Networks zeigt, wie Innovation im Netzwerk gelingt: Mit Partnern aus Einkauf, Technik, Lifestyle und Weiterbildung eröffnet Gründer Karsten Jeß Hoteliers neue Wege, ihre Betriebe zukunftssicher und erfolgreich aufzustellen.

Digitale Einkaufsmodelle

Mit der Mission, den Einkaufsprozess in Hotellerie und Gastronomie zu digitalisieren und zu vereinfachen, bietet Sourcify modulare Lösungen für jede Betriebsgröße. Vom „Basic-Paket“ für Einzelhotels und Restaurants über umfangreichere Leistungen größere Häuser und Hotelgruppen – die flexiblen Tools ermöglichen effiziente Prozessoptimierung. „Unsere Gebühren richten sich nach User-Anzahl und Funktionsumfang – unabhängig vom Einkaufsvolumen. Damit erhält jeder Betrieb ein Paket, das perfekt zu seinen Bedürfnissen passt“, betont Fabian Rosenwick, CEO der Sourcify GmbH.

Smarte Reinigungstechnik

Gerade bei großen Bodenflächen wie Foyers oder Veranstaltungsräumen stoßen herkömmliche Reinigungslösungen oft an ihre Grenzen. BlueStewo setzt hier auf das neue Gerät „AiO“, bei dem es sich um ein akkubetriebenen All-in-One-Profi handelt, der Unterhalts- und Grundreinigung in einem Gerät vereint. Mit 57 cm Arbeitsbreite, 40-Liter-Tanks, Edelstahlabsaugleiste und mehrstufigem vorantrieb sorgt er zuverlässig auch auf strukturierten Böden für hygienische Sauberkeit. „Ein echter Problemlöser, der Rückstände und hartnäckige Verschmutzungen schnell entfernt. Sollte der AiO zu groß sein, bieten wir kompaktere Alternativen“, so Blue Stewo-Geschäftsführer Wolf Goger.

Nachhaltige Hygiene- und Duftkonzepte

Nachhaltigkeit ohne Abstriche an Qualität – das ist die Philosophie von Jean&Len. Das Unternehmen setzt neben hochwertiger Kosmetik auf Duftkonzepte für die Hotellerie, um auch die Atmosphäre angenehmer zu gestalten. Ergänzt wird das Sortiment nun durch ein neues Home-Spray, das mit innovativen Düften in stabilen Sprayflaschen eine Marktlücke schließt. Angela Sorek, B2B Sales & Partnership Manager bei Jean&Len, erklärt: „Wir denken Hotellerie ohne ‚Gedøns‘. Statt sperriger Kanister bieten wir beispielsweise Nachfüllbeutel und reduzieren damit Plastikmüll und Produktverluste. Ein Sprühstoß genügt übrigens, um sofort eine Atmosphäre zu schaffen, die Gäste begeistert.“

Praxisnahe Weiterbildung

Neben Technik und Produkten braucht die Branche auch neue Impulse für Führung, Motivation und Verkauf. Qausal, ausgezeichnet als „Top Dienstleister“ und „Top Arbeitgeber“, hat dafür ein professionelles Webinar-Studio eröffnet, das digitales Lernen auf ein neues Level hebt. Interaktive Seminare und Trainings zu Leadership, Resilienz und Sales bieten praxisnahe Inhalte in Studioqualität. „Unsere Formate schaffen Motivation, stärken Teams und sichern nachhaltigen Wissenstransfer – vom Coaching bis zu Mystery Checks“, ergänzt“ Dirk Rögner-Bäcker, Geschäftsführer von Qausal.

Innovation im Netzwerk: Mit diesen vier Partnern zeigt KAJ Hotel Networks exemplarisch, wie Innovation im Gastgewerbe in der Praxis wirkt: Digitale Prozesse, effiziente Technik, nachhaltige Produkte und motivierte Mitarbeitende ergeben ein Gesamtpaket, das Hoteliers in die Lage versetzt, die Herausforderungen der Branche aktiv zu meistern und ihre Gäste zu begeistern.

Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Astrein Exzellent, A-Z Dienstleistungen, Beyond Bookings, BlueStewo, FinestLinen, GH Hotel Interior Group, Hasenkampf GmbH, Horeca Hero, Jean&Len, Martens & Prahl/Hoga Protect, Move3DVR, NektarNatura, Onboard GmbH, Uniformen Hinnersmann, Qausal GmbH, Reservision GmbH, Druckerei E. Sauerland, sharemagazines, SmartMix, Sourcify, Swissfeel, Teammade, Venergie GmbH, Waldemar und Winares GmbH.

Über KAJ Hotel Networks:

KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.

Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.



