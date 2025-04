Zusammenarbeit fördert Innovation & Effizienz in der Hotellerie: KAJ Hotel Networks erweitert Partnernetzwerk

Ausgesuchte Zulieferer setzen auf eine aktive Kooperation, um Hoteliers gezielt unterstützen zu können. Gründer Karsten Jeß konnte nun sechs neue Partner für die Branche gewinnen.

KAJ Hotel Networks setzt seinen Wachstumskurs fort – von intelligenter Cocktailzubereitung über digitale Compliance-Lösungen bis hin zu Energieeffizienzmaßnahmen. Das Netzwerk soll eine Plattform schaffen, die Synergien fördert sowie Hoteliers den einfacheren Zugang zu wegweisenden Produkten und Dienstleistungen erleichtert.

„In der Partnerschaft mit KAJ sehen wir eine wertvolle Gelegenheit, unser Netzwerk weiter auszubauen. Die Philosophie von KAJ, Zusammenarbeit und Austausch zu fördern, verkörpert exakt unsere Werte“, so Johannes Hegger, Geschäftsführer der GH HOTEL INTERIOR GROUP. Das Unternehmen ist spezialisiert auf individuelle Interior-Lösungen für Hotels und profitiert nun von der Möglichkeit, sich mit anderen Experten auszutauschen und neue Kundenkreise zu erschließen.

Auch Horeca HERO setzt auf die Reichweite des Netzwerks. Das Unternehmen bietet eine digitale Compliance-Lösung für die Hotellerie und Gastronomie, die papierlos in 20 Sprachen verfügbar ist. Christian Vogler, Geschäftsführer von Horeca HERO, sieht in KAJ Hotel Networks einen wertvollen Kooperationspartner und Türöffner.

Ein weiteres innovatives Unternehmen im KAJ-Netzwerk ist SmartMix Cocktails. Hotels wird somit eine gleichbleibende Getränkequalität geboten, unabhängig vom Fachkräftemangel. „Karsten Jeß bringt uns direkt an den Tisch der Entscheider. Dank seines Netzwerks erreichen wir Hotels, die smarte Lösungen gegen den Fachkräftemangel suchen. Und genau da setzt das Konzept von SmartMix Cocktails an“, ergänzt Co-Founder Joleik Schaffrath.

Auch die Winares GmbH nutzt die Partnerschaft, um ihre Marktdurchdringung zu steigern. Als Weltmarktführer für Butterportionierung am Frühstücksbüffet sieht das Unternehmen große Chancen in der Kooperation mit KAJ Hotel Networks. Der Geschäftsführer der Winares GmbH Dr. Uwe Schilling freut sich neben der aktiven Zusammenarbeit bzw. dem erweiterten Zugang zu Hotels und Hotelgruppen vor allem auf den engeren Austausch innerhalb des Netzwerks.

Ein weiteres neues Mitglied ist die Nektar Natura GmbH. „KAJ Hotel Networks sorgt für eine ideale Plattform, gebündelt mit weiteren Partnern, unsere Präsenz zu erhöhen und unsere Lösung zielgerichtet an die Entscheider im Hospitality-Sektor zu platzieren“, so Timm Backhaus, COO des Unternehmens.

Im Bereich Energieeffizienz baut das Netzwerk ebenfalls seine Kompetenzen aus: Die Venergie GmbH hilft Hotels, ihre Energiekosten zu senken und nachhaltiger zu wirtschaften. Durch die Mitgliedschaft im Netzwerk kann Venergie GmbH seine Expertise und innovativen Lösungen zur Energieeffizienz gezielt anbieten. Das steigert nicht nur Sichtbarkeit, sondern laut Carsten Hemme, Geschäftsführer der Venergie GmbH, auch die Nachhaltigkeit der Hotellerie insgesamt.

Mit der Erweiterung des Netzwerks unterstreicht KAJ Hotel Networks weiterhin seine Rolle als zentrale Plattform für Innovation und Kooperation in der Hotellerie. Durch gebündelte Marketingleistungen, gemeinsame Online-Präsenzen und die Teilnahme an Fachmessen sorgt KAJ Hotel Networks dafür, dass seine Partner optimal positioniert sind, ihre Lösungen direkt an die Entscheider der Branche herangetragen werden und regelmäßig ein Austausch mit den Hoteliers stattfindet.

Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Alberts Water, Astrein Exzellent, A-Z Dienstleistungen, Beyond bookings, BlueStewo, FinestLinen, GH Hotel Interior Group, Hasenkampf, Horeca Hero, Jean&Len, Mara Solutions, Martens & Prahl/Hoga Protect, Move3DVR, NektarNatura, RoomPal, Qausal, Druckerei E. Sauerland, sharemagazines, SmartMix, Sourcify, Swissfeel, Teammade, Venergie GmbH, Waldemar und Winares GmbH.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KAJ Hotel Networks

Herr Karsten Jeß

Dorfstrasse 7

27419 Klein Meckelsen

Deutschland

fon ..: +49 171 – 6307732

web ..: http://kaj-hotel-networks.de

email : karsten.jess@kaj-hotel-networks.de

Über KAJ Hotel Networks:

KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.

Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Berliner GlobalDots nimmt Bugcrowd-Plattform in Cloud-Service-Portfolio auf HotelPartner Revenue Management erweitert Führungsteam: David Reissenegger übernimmt Business Development