Manhattan Associates gewinnt den Google Cloud Business Applications Partner of the Year Award

Manhattan Associates Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen den Google Cloud Business Applications Partner of the Year Award 2025 für Supply Chain und Logistik erhalten hat.

Atlanta / Düsseldorf, 16. April 2025 – Manhattan Associates Inc. gibt bekannt, dass das Unternehmen den Google Cloud Business Applications Partner of the Year Award 2025 für Supply Chain und Logistik erhalten hat. Die prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht Manhattans Rolle als Innovator innerhalb des Google Cloud-Ökosystems, ihr Engagement für den Kundenerfolg und ihre bahnbrechende Anwendung von agentischer und generativer KI (GenAI) innerhalb der Manhattan Active® Suite im vergangenen Jahr.

„Mit den Google Cloud Partner Awards werden Partner ausgezeichnet, die durch die Bereitstellung innovativer Lösungen und ein hohes Maß an Fachwissen einen überdurchschnittlichen Wert für Kunden geschaffen haben“, sagte Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem, Google Cloud. „Wir sind stolz darauf, Manhattan Associates als Gewinner des Google Cloud Partner Awards 2025 bekannt zu geben und ihren Einfluss auf den Kundenerfolg im vergangenen Jahr zu feiern.“

„Wir fühlen uns geehrt, mit dem Google Clouds 2025 Business Applications Partner of the Year Award für Supply Chain und Logistik ausgezeichnet zu werden“, sagte Sanjeev Siotia, Executive Vice President und CTO, Manhattan Associates. „Dieser Award belegt die enge Zusammenarbeit zwischen Manhattan und Google Cloud, da wir gemeinsam daran arbeiten, unseren gemeinsamen Kunden modernste Cloud-Infrastruktur, Datenanalysen, agentische und GenAI-Funktionen zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft fortzusetzen und die Zukunft von belastbaren, KI-gesteuerten Lieferketten und Omnichannel-Handel voranzutreiben.“

Das Herzstück der KI-gestützten Innovationen von Manhattan ist Manhattan Active® Assist, ein intelligenter, kontextbezogener GenAI-Assistent, der die Interaktion der Benutzer mit den Manhattan Active-Lösungen grundlegend verändert. Manhattan Assist ist in allen Manhattan Active-Abonnements enthalten. Es bietet eine Zusammenfassung in natürlicher Sprache darüber, wie Anwendungen derzeit konfiguriert sind, und gibt sofortige, präzise Antworten auf Fragen zu Produktfunktionalität, API-Strukturen und mehr, über mehrere Personas, Rollen und Funktionen hinweg.

Manhattan Active® Maven ist das agentische KI-Angebot des Unternehmens – ein KI-gestützter Agent, der mit Informationen zu Bestellung, Zahlung, Standort des Geschäfts und Produktverfügbarkeit ausgestattet ist, um einen personalisierten, kontextbezogenen Kundenservice zu bieten, vergleichbar mit einem menschlichen Agenten. Manhattan Active Maven basiert auf einer agentischen KI-Plattform und Google Gemini-Modellen. Es ist einfach zu implementieren und fügt sich nahtlos in Websites und mobile Anwendungen ein, um Kundenservice-Anfragen umzuleiten und dabei die Kundenzufriedenheit und -treue zu erhöhen.

„Manhattan Active Assist und Manhattan Active Maven demonstrieren die reale Leistungsfähigkeit von KI in der Lieferkette und Logistik und ermöglichen ein noch nie dagewesenes Maß an Personalisierung, Produktivität und Kosteneinsparungen. Die fortgesetzte Partnerschaft von Manhattan mit Google Cloud ermöglicht es uns, skalierbare, robuste und innovative Lösungen zu liefern, die den komplexen Herausforderungen moderner Lieferketten-Netzwerke gerecht werden“, so Siotia abschließend.

Kürzlich haben Manhattan und Google Cloud gemeinsam den zweiten Unified Commerce Benchmark veröffentlicht – die branchenweit einzige Analyse des Unified Commerce im Fachhandel, die auf realen Einkäufen, Retouren und Kundeninteraktionen über digitale und physische Kanäle basiert. Die Ausgabe von 2025 zeigt, welche Eigenschaften die erfolgreichsten Einzelhändler verbinden. Darüber hinaus enthält sie konkrete Best Practices für den Einzelhandel und entscheidende Möglichkeiten zur Steigerung des Kundennutzens durch modernisierte Abläufe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manhattan Associates

Frau Stefanie Haase

Fürstenwall 172

40217 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0)1520 1024491

web ..: https://www.manh.com/de-de

email : sthaase@manh.com

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

Pressekontakt:

STROOMER Communications

Herr Torben Sachau

Rellinger Straße 64a

20257 Hamburg

fon ..: +49 40 85 30 33 292

email : torben.sachau@stroomer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Berliner GlobalDots nimmt Bugcrowd-Plattform in Cloud-Service-Portfolio auf Zusammenarbeit fördert Innovation & Effizienz in der Hotellerie: KAJ Hotel Networks erweitert Partnernetzwerk