Vernetzung für den Erfolg: KAJ Hotel Networks fördert Synergien zwischen Hoteliers und Lieferanten

In der Hotellerie sind starke Partnerschaften und der kontinuierliche Wissenstransfer entscheidend für nachhaltigen Erfolg. Gründer Karsten Jeß fördert mit seinem Engagement diesen Dialog.

KAJ Hotel Networks hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine einzigartige Plattform zu schaffen, die Hoteliers und unterschiedliche Lieferanten auf Augenhöhe zusammenbringt. Durch gezielte Vernetzung entstehen wertvolle Allianzen, die weit über den individuellen Nutzen hinausgehen.

Die Partnerschaft zwischen KAJ Hotel Networks und der Astrein Exzellent Gebäudemanagement International GmbH ist ein erfolgreiches Praxisbeispiel hierfür: „Die Partnerschaft zwischen KAJ Hotel Networks und Astrein Exzellent verkörpert hohe Professionalität und nachhaltige Vernetzung. Sie verbindet Hoteliers und uns als professionellen Reinigungspartner in einer einzigartigen Kooperation. KAJ fördert den Austausch zwischen Hoteliers auf Entscheiderebene und Lieferanten mit einem Fokus auf frühzeitige Synergien sowie Vertrauen“, betont Alexandra Tilp, Geschäftsleitung Astrein Exzellent Gebäudemanagement International GmbH.

Volker Ebert, Geschäftsführer von Martens & Prahl HOGA PROTECT, unterstreicht die Bedeutung dieser Plattform: „Gemeinsam können Best Practices geteilt, innovative Ansätze entwickelt und anwendbare Lösungen gefunden werden. Hoteliers erhalten gezielte Empfehlungen von geprüften Partnern, die sich in der Praxis bewährt haben. Dadurch wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch das Risiko minimiert, auf unpassende Anbieter zu stoßen. Martens & Prahl HOGA PROTECT ist Spezial-Versicherungsmakler für die Hotellerie und weiß, dass Erfolg nicht nur von guten Produkten, sondern auch von starken Partnerschaften lebt – und mit KAJ Hotel Networks als Schnittstelle profitieren beide Seiten von einer Zusammenarbeit, die auch auf Qualität und Vertrauen basiert.“

Jens Rosenbaum, Geschäftsführer von Swissfeel Deutschland, hebt hingegen die Breite und Tiefe der Kompetenzen innerhalb des Netzwerks hervor: „KAJ Hotel Networks ist ein Spiegelbild der Non-Food-Zulieferbranche. Untereinander vernetzt und durch viele gemeinsame Projekte ständig trainiert, bilden diese Kooperationspartner ein hochsolides Fundament für das tägliche operative Geschäft sowie für strategische Planungen. Leistungen, die täglich von der Hospitality-Branche für ihre Gäste erbracht werden, sind darüber hinaus oft das Ergebnis vieler einzelner Gewerke verschiedenster Zulieferer. Denn kaum eine andere Branche muss einen größeren Querschnitt an Leistungsvielfalt aufbieten, um seinen Gästen das fertige Produkt zur Verfügung stellen zu können.“

Auch im Bereich des Online-Marketings bietet das Netzwerk wertvolle Chancen. „KAJ Hotel Networks ist für uns eine Auszeichnung und eine Chance zugleich. Es bietet uns die Möglichkeit, mit führenden Hoteliers und Partnern in den Austausch zu treten, Synergien zu schaffen und gegenseitig von Erfahrungen sowie Best Practices zu profitieren. So helfen wir Hoteliers durch innovative und erprobte Marketinglösungen erfolgreich zu bleiben – immer mit dem Ziel, voneinander zu lernen und gemeinsam die Branche voranzubringen,“ ergänzt Ramona Bischhoff, Geschäftsführerin von Teammade.

Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Alberts Water, Astrein Exzellent, A-Z Dienstleistungen, Beyond bookings, BlueStewo, Coperama, FinestLinen, Hasenkampf, Horeca Hero, Jean&Len, Mara Solutions, Martens & Prahl/Hoga Protect, Move3DVR, NektarNatura, RB Hoteleinrichtungen, RoomPal, Qausal, sharemagazines, Druckerei E. Sauerland, SmartMix, Swissfeel, Teammade, Waldemar und Wirelane.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KAJ Hotel Networks

Herr Karsten Jeß

Dorfstrasse 7

27419 Klein Meckelsen

Deutschland

fon ..: +49 171 – 6307732

web ..: http://kaj-hotel-networks.de

email : karsten.jess@kaj-hotel-networks.de

Über KAJ Hotel Networks:

KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.

Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HotelPartner Revenue Management startet Zusammenarbeit mit Hochschule für Tourismus