Drei Jahre KAJ Hotel Networks: Inhaber Karsten Jeß zieht positive Bilanz

Der Gründer hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, unterschiedliche Dienstleister und Hersteller aus der Zulieferindustrie für die Hotellerie miteinander zu vernetzen.

„Nach einigen Berufsjahren auf beiden Seiten wuchs immer mehr die Erkenntnis, dass Anbieter innovativer Produkte oder Dienstleistungen oft Schwierigkeiten haben, in der Hotellerie Fuß zu fassen. Genau hier setzt unser Konzept an. Wir sorgen für eine enge Vernetzung zwischen der Hotellerie und meinen Partnern. Heute darf ich mit 17 tollen Partnern in das Jahr 2022 starten und freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit“, so Karsten Jeß, Inhaber von KAJ Hotel Networks.

Darüber hinaus umfassen die Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks unter anderem einen gemeinsamen Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.

KAJ Hotel Networks richtet sich vor allem an Zulieferer, die ihr Produkt oder ihre Dienstleistung auf dem deutschen Hotelmarkt anbieten wollen. Das Portfolio der Vertriebsorganisation KAJ Hotel Networks umfasst klassische Aspekte einer Handelsvertretung und zusätzlich ausgesuchte Marketingleistungen. Die Zulieferindustrie sowie die Hoteliers sollen von einer Auswahl an exklusiven und führenden Partnern profitieren sowie durch eine individuelle Beratung durch erfahrene Experten.

Die Partner von KAJ Hotel Networks verfügen über unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen, die Hoteliers umfangreich unterstützen können. Inhaber und Gründer Karsten Jeß arbeitet derzeit mit 17 Partnern aus unterschiedlichen Bereichen der Zulieferindustrie für die Hotellerie. Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Belurra, Blycolin, BlueStewo, Code2Order, Emerus, FinestLinen GmbH, Hasenkampf, icecreek, Martens & Prahl/Hoga Protect, RB Hoteleinrichtungen, Robotise, Qausal, Standard Premium Services, Sea of Spa, sharemagazines, Wirelane und Swissfeel.

