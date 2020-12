Mit Zuversicht in das dritte Jahr: Gründer von KAJ Hotel Networks setzt weiter auf ein persönliches Netzwerk

Karsten Jeß gründete Anfang 2019 das Unternehmen mit dem Ziel, eine innovative Plattform für Hoteliers und die Zulieferindustrie zu schaffen. Trotz Corona-Krise konnte das Netzwerk ausgebaut werden.

Zu Beginn startete Karsten Jeß mit neun Partnern. Heute umfasst das Netzwerk von KAJ Hotel Networks 15 Partner aus unterschiedlichen Bereichen der Zulieferindustrie für die Hotellerie. Von einem Schweizer Hersteller für waschbare Matratzen bis hin zu hochwertigen Pflegeprodukten aus Israel oder deutsche Anbieter von zukunftsweisender Technologie für die Branche: „Neben etablierten Unternehmen aus Deutschland und Start-ups mit klugen, bezahlbaren Lösungen für den Hotelalltag, konnten wir auch internationale Anbieter für unser Netzwerk gewinnen. Dabei liegt der Fokus auf einen regelmäßigen, persönlichen Austausch, um vor allen den Hoteliers Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, die fair und transparent sind. Dabei unterstützen wir die Zulieferer aktiv, Kontakte zu den entsprechenden Entscheidern der Branche herzustellen. Gerade in der diesjährigen Krise hat sich deutlich gezeigt, wie wichtig der persönliche Kontakt in Bezug auf den Vertrieb ist. Dabei spielt vor allem Vertrauen eine wichtige Rolle. Somit blicken wir mit Zuversicht in das neue Jahr – auch wenn dies für alle nicht einfach werden wird. Gerade in unserer Branche“, so Karsten Jeß, Gründer von KAJ Hotel Networks.

Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Belurra, Blycolin, BlueStewo, Code2Order, Coperama, FinestLinen GmbH, Hasenkampf, icecreek, Martens&Prahl/Hoga Protect, RB Hoteleinrichtungen, Qausal, Standard Premium Services, Sea of Spa, sharemagazines und Swissfeel.

Bereits in den 80er-Jahren startete Karsten Jeß seine Karriere in der Hotellerie und baute sich dabei ein vielfältiges und großes Netzwerk innerhalb der Branche auf. Im vergangenen Jahr erarbeitete der erfahrene Hotelier ein zukunftsfähiges Konzept für die Zuliefer- und Dienstleistungsindustrie der Hotellerie, um Hoteliers auch maßgeschneiderte Leistungen mit persönlicher, individueller Beratung anbieten zu können.

Die Vertriebsorganisation KAJ Hotel Networks umfasst unter anderem klassische Aspekte einer Handelsvertretung. Hoteliers profitieren darüber hinaus von einer Auswahl an exklusiven und führenden Dienstleistern sowie von einer individuellen Beratung durch erfahrene Experten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KAJ Hotel Networks

Herr Karsten Jeß

Dorfstrasse 7

27419 Klein Meckelsen

Deutschland

fon ..: +49 171 – 6307732

web ..: http://kaj-hotel-networks.de

email : karsten.jess@kaj-hotel-networks.de

Über KAJ Hotel Networks:

KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.

Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.



Pressekontakt:

l&t communications – PR for lifestyle and travel

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstrasse 25

83457 Bayerisch Gmain

fon ..: 0049 8651 7641422

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Online Discount Großhandel beliefert nun auch Bäckereien