Für „Motivation Handwerk“: Ralf Moeller, Friedrich Merz und Jörg Dittrich machten sich für das Handwerk stark!

Hollywood trifft Handwerk: Ralf Moeller bei Tischlerei-Besuch in Berlin!

Mit seiner Initiative „Motivation Handwerk“, die Ralf Moeller mit Hans Schäfer Workwear initiiert hat, begeistert er junge Leute für das Handwerk! Jetzt war der Hollywood-Star mit einer starken Delegation bei der Berliner Tischlerei Wehner und rührte fleißig die Werbetrommel fürs Handwerk.

Bei dem Besuch der Berliner Tischlerei hatte Ralf Moeller Unterstützung von dem Kanzlerkandidaten der Union Friedrich Merz, ZDH-Präsident Jörg Dittrich, CDU-Generalsekretär Dr. Carsten Linnemann sowie Carola Zarth, Präsidentin der Handwerkskammer Berlin. Und es wurde fleißig gehobelt und gesägt. Denn beim Besuch legten der Hollywood-Schauspieler und Friedrich Merz mit Handsäge und Hobel Hand an und tauschten sich mit den Lehrlingen des Betriebs über die Herausforderungen und Chancen einer Ausbildung im Handwerk aus.

Kanzlerkandidat Friedrich Merz kommentierte die Aktion: „Motivation Handwerk muss ich sagen, finde ich richtig klasse. Dass jemand aus einem ganz anderen Metier kommt und sich hinstellt und sagt: Ich möchte dafür werben, dass junge Menschen sich dem Handwerk zuwenden. Mich fasziniert das Handwerkliche. Daran habe ich wirklich große Freude. Aber ich will auch Motivation mitgeben an die junge Generation, sich nicht nur den akademischen Berufen zuzuwenden. Ich freue mich über die Motivation von dem, was ihr hier macht, und schließe mich gerne an.“

„Was für ein Tag hier in dieser hochmodernen Berliner Tischlerei. Hier wird nicht nur Holz verarbeitet – hier wird Zukunft gebaut. Mit Know-how, digitaler Technik und echter Handwerkskunst. Das ist Wirtschaft zum Anfassen, das ist Innovation und das ist Deutschlands Stärke! Es ist ein starkes Zeichen, wenn Politik nicht nur über das Handwerk spricht, sondern sich selbst ein Bild von der Realität macht. Denn wer verstehen will, was unser Land zusammenhält, der muss dorthin gehen, wo angepackt wird – und das ist hier!“, betont Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Ralf Moeller sagte: „Mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat Deutschland nicht nur einen großen Unterstützer des Handwerks, sondern auch einen erfahrenen Wirtschaftsmann, der „Made in Germany“ wieder zu dem machen wird, was es mal war! Diese hochkarätige Unterstützung unseres „Motivation Handwerk“-Netzwerks, das ich mit Andreas Grewe, Hans Schäfer Workwear, initiiert habe, ist grandios. Es zeigt, wie wertvoll das Handwerk für unsere Wirtschaft und Produktivität ist und setzt die vielen Handwerksberufe ins Rampenlicht. Das Handwerk ist kreativ und bietet Aufstiegschancen, aber es fehlt am Nachwuchs!“

Mit der Initiative „Motivation Handwerk“ setzen sich Ralf Moeller und Andreas Grewe, Hans Schäfer Workwear, für die Nachwuchsförderung im Handwerk ein, um mehr junge Menschen für handwerkliche Berufe zu begeistern. Dafür besucht Ralf Moeller deutschlandweit einige der Handwerksbetriebe, die sich bei der Initiative „Motivation Handwerk“ beworben haben. Nach Besuchen bei dem Steinmetz Steininger in München, den „Handwerk-Schwestern“ Franzi und Elana Dangel in Stuttgart und dem Maurer- und Betonbaumeister Kai Schmidt in Hamburg selektierte die „Motivation Handwerk“-Jury jetzt die Berliner Tischlerei Wehner GmbH & Co KG von Geschäftsführer Christian Hanke.

Handwerker können sich weiterhin bewerben bei „Motivation Handwerk“ für einen der begehrten Besuche, damit noch mehr Betriebe vorgestellt werden können!

Mehr zu den Bewerbungen unter: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/

Über die Tischlerei Wehner GmbH & CO KG

Als Spezialisten für alles „rund um’s Holz“ fertigt der 1818 gegründete Berliner Traditionsbetrieb mit seinen 31 Mitarbeitern vor allem Holzfenster und -türen sowie Massivholztreppen. Der Bau von Holzfenstern nach Denkmalschutz-Vorgaben ist eines der Spezialgebiete des Ausbildungsbetriebes. Die Tischlerei Wehner hat maßgeblich viele historische Häuser der Region nach neuesten Gesichtspunkten renoviert, ohne dass sie ihre ursprüngliche Gestalt zu verloren haben. Zu der Angebotspalette zählen auch Innentüren, Möbel, Fußbodenarbeiten und Sonderanfertigungen.

Über Motivation Handwerk

Mit „Motivation Handwerk“ haben Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear eine große Herausforderung angenommen, aber auch schon viele Verbündete wie den deutschen Handwerkspräsidenten Jörg Dittrich gefunden. So hat Ralf Moeller im Rahmen der Initiative mit der Deutschen Handwerkszeitung den Podcast „Motivation Handwerk verstehen“ gestartet, bei dem er sich mit Entscheidern, Experten und Handwerks-Influencern austauscht. Gemeinsam mit einem starken Netzwerk aus Kammern und Fachmedien möchte die Initiative „Motivation Handwerk“ auf die Chancen junger Menschen in der Branche aufmerksam machen und Lösungsansätze für den Nachwuchsmangel aufzeigen. Für diesen branchenübergreifenden Ansatz wurden Hans Schäfer Workwear und Ralf Moeller von der Deutschen Wirtschaft bereits für den „Innovator des Jahres“-Award nominiert.

Über Hans Schäfer Workwear – robust. clever. zuverlässig.

Dort, wo kraftvoll angepackt wird, kommt es nicht nur auf professionelles Geschick an. Auch die Arbeitskleidung muss besonderen Anforderungen genügen. Hans Schäfer Workwear richtet sich mit seiner vielseitigen Kollektion an echte Macher des Mittelstandes. Der renommierte – in 4. Generation familiengeführte – Traditionsbetrieb aus der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg entwickelt, produziert und verkauft mit seiner mehr als hundertjährigen Erfahrung in der Textilbranche Arbeitskleidung der Extraklasse. Jacken, Hosen, Hemden, Shirts und vieles mehr – jedes Kleidungsstück wird mit größter Sorgfalt designt und hergestellt, um den Anforderungen verschiedener Berufe gerecht zu werden. Wenn es um Qualität und Funktionalität geht, kennt Hans Schäfer Workwear keine Kompromisse.

Über Ralf Moeller

Der heutige Hollywoodstar begann seine Bodybuilding-Karriere bereits mit 17 und holte zahlreiche Titel: 1984 Deutscher Meister und 1986 Mr. Universum. Hartes Training, hohe Ziele gepaart mit einem gesunden Lebensstil waren die Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg. Heute mit 64 fühlt sich Ralf Moeller stark und mega fit auch dank veganer Ernährung.

Seine Filmkarriere startete 1989 mit „Cyborg“, es folgten Filme und Blockbuster wie Ridley Scotts „Gladiator“ und „The Tourist“ mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Für den Superbowl 2022 drehte er mit Arnold Schwarzenegger und Selma Hayek einen coolen BMW Spot, als nächstes steht er für „Kung Fury 2“ mit Arnold Schwarzenegger vor der Kamera. In drehfreien Zeiten widmet der erfolgreiche Bodybuilder, Schauspieler, Regisseur und Geschäftsmann seine Ressourcen für verschiedene gesellschaftspolitische und soziale Projekte, wie für die Regierungsinitiative „Starke Typen“ zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten oder für PETA.



