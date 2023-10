Eine neue Initiative: „Motivation Handwerk“ von Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear

Der Schauspieler Ralf Moeller und der Arbeitskleidunghersteller Hans Schäfer Workwear starten eine neue Initiative „Motivation Handwerk“ die dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll.

Düsseldorf 24.10.2023. Mit „Motivation Handwerk“ startet der deutsche Schauspiel-Gladiator und Bodybuilding Ikone Ralf Moeller mit Hans Schäfer Workwear eine Initiative, um dem großen Fachkräftemangel im Handwerk entgegenzuwirken. Der Startschuss fiel bei der A+A in Düsseldorf, der Weltleitmesse für sicheres und gesundes Arbeiten. Die Initiative soll junge Leuten für handwerkliche Berufe motivieren und Zukunftsaussichten im Handwerk aufzeigen. Für Ralf Moeller, dessen Vater Schlosser war, ein wichtiges Anliegen, denn er engagiert sich schon seit 2008 im Rahmen der Kampagne „Starke Typen“ der Bundesregierung für die Motivation von jungen Leuten und um sie für Karriere, Fitness und Gesundheit zu begeistern. Aktuell glänzt er in der ARD-Doku „Motorsägen Masters“. Für „Motivation Handwerk“ wird der Hollywood-Star Handwerker unterschiedliche Gewerke besuchen, um den spannenden und kreativen Arbeitsalltag im Handwerk zu zeigen. Der erste Termin steht schon am 27. Oktober 2023 mit den „Handwerkschwestern“ Franzi & Elena Dangel. Die Klempnerinnen sind unter ihren Kollegen und in den sozialen Medien bereits kleine Stars. Aber nicht nur dass, Betriebe können sich auf der Website für eine „Motivation Handwerk“ Aktion mit Ralf Moeller 2024 bewerben. Die drei Sieger, die persönlich besucht werden, kürt eine Fach-Jury.

Hans Schäfer Workwear und Ralf Moeller lieben Herausforderungen, daher gibt es bei der A+A Arbeitsschutzmesse in Düsseldorf eine ungewöhnliche Challenge: ein Klimmzug-Contest an einer Hans Schäfer Arbeitshose. Hans Schäfer Workwear beweist damit aber neben der herausragenden Qualität und Langlebigkeit seiner modischen Arbeitshosen auch, dass Freizeit- und Arbeitskleidung heute nicht mehr klar zu trennen sind. Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear verbindet aber mehr als nur der Spaß an Herausforderungen. Wer wie Ralf Moeller aus der „Malocher-Stadt“ Recklinghausen kommt, der weiß ehrlich gute Kleidung zu schätzen. Hans Schäfer verliert dabei nicht den Blick für die modischen Aspekte seiner Produkte.

Dadurch ist Hans Schäfer nicht nur die Marke der Wahl für Arbeits-, sondern auch für Freizeitkleidung. Ein wichtiger Punkt, die Arbeits- und Freizeitwelten wachsen in puncto Kleidung zusammen. Die Erfahrung aus dem einen Bereich kommt dem anderen zugute. Freizeit- und Arbeitskleidung muss neben der Langlebigkeit heute funktional und bequem sein und dabei gut aussehen. Bei Hans Schäfer Workwear gibt es keine Sollbruchstellen oder sonstige Sperenzchen. Dadurch ist Hans Schäfer nicht nur modische Arbeits- und Freizeitkleidung, sondern vor allem wirklich nachhaltig. Während sich Ralf Moeller in Sachen nachhaltiger Ernährung mit positiven Wirkungen für Mensch und Natur engagiert, achtet Hans Schäfer Workwear genau auf seine Liefer- und Produktionsketten. Die Materialien sind zertifiziert und wenn möglich aus Europa. Desweiteren kann Hans Schäfer Workwear ausgezeichnete Beschäftigungsbedingungen und die Erfüllung ökologischer Auflagen durch seiner Produktionspartner garantieren. Zusammen mit der extremen Langlebigkeit der Produkte ist das Nachhaltigkeit, die Sinn ergibt.

Mehr zu den Bewerbungen unter: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/

Über Hans Schäfer Workwear – robust. clever. zuverlässig.

Dort, wo kraftvoll angepackt wird, kommt es nicht nur auf professionelles Geschick an. Auch die Arbeitskleidung muss besonderen Anforderungen genügen. Hans Schäfer Workwear richtet sich mit seiner vielseitigen Kollektion an echte Macher des Mittelstandes. Der renommierte – in 4. Generation familiengeführte – Traditionsbetrieb aus der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg entwickelt, produziert und verkauft mit seiner mehr als hundertjährigen Erfahrung in der Textilbranche Arbeitskleidung der Extraklasse. Jacken, Hosen, Hemden, Overalls, Shirts und vieles mehr – jedes Kleidungsstück wird mit größter Sorgfalt designt und hergestellt, um den Anforderungen verschiedener Berufe gerecht zu werden. Wenn es um Qualität und Funktionalität geht, kennt Hans Schäfer Workwear keine Kompromisse.

Über Ralf Moeller

Der heutige Hollywoodstar begann seine Bodybuilding-Karriere bereist mit 17 und holte zahlreiche Titel: 1984 Deutscher Meister und 1986 Mr. Universum. Hartes Training, hohe Ziele gepaart mit einem gesunden Lebensstil waren die Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg. Heute mit 64 fühlt sich Ralf Moeller stark und mega fit auch dank veganer Ernährung.

Seine Filmkarriere startete 1989 mit „Cyborg“, es folgten Filme und Blockbuster wie Ridley Scotts „Gladiator“ und „The Tourist“ mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Für den Superbowl 2022 drehte er mit Arnold Schwarzenegger und Selma Hayek einen coolen BMW Spot, als nächstes steht er für „Kung Fury 2“ mit Arnold Schwarzenegger vor der Kamera. In drehfreien Zeiten widmet der erfolgreiche Bodybuilder, Schauspieler, Regisseur und Geschäftsmann seine Ressourcen für verschiedene gesellschaftspolitische und soziale Projekte, wie für die Regierungsinitiative „Starke Typen“ zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten oder für PETA.

