Ralf Leidinger setzt auf Stars in Stripes in schwarz und weiß

Maler Ralf Leidinger aus Pirmasens (Rheinland-Pfalz) ist Künstler aus Leidenschaft und mit viel Herzblut und Liebe fürs Detail.

Er ist der Herr der Pinsel! Künstler Ralf Leidinger aus Pirmasens (Rheinland-Pfalz) ist Maler aus Leidenschaft und Berufung. Sein Name steht für faszinierende, beeindruckende, vielseitige Kunst mit sehr viel Liebe fürs Detail.

Bereits mit drei Jahren entdeckte Ralf Leidinger die Liebe zur Malerei. „Tiere und Landschaften haben mich damals fasziniert“, betont der vielseitige Künstler, der unter anderem auch schon Häuserfassaden und Frauenkörper bemalte. Hellauf begeistert sind Kunden und Galerien, darunter die renommierte Galerie Walentowski in Werl (Nordrhein-Westfalen) von Leidingers-Promi-Bildern. Sie zeigen unter anderem den Sänger und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, Udo Lindenberg, Heino, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe and The Cat, Wolfgang Amadeus Mozart, Salvador Dali die dritte Dimension, die Auto-Luxus-Marke Porsche und vieles andere mehr. Auch der berühmte „Ottifant“ wurde schon von Ralf Leidinger gemalt, sehr zur Freude von Otto Waalkes.

Doch nicht nur die Bilder von Ralf Leidinger sind ein Blickfang, auch seine Skulpturen sind ein echter Hingucker.

Beim Malen hat Ralf Leidinger für sich eine Nische entdeckt – die Kunst der Streifen, ein Alleinstellungsmerkmal. Der Künstler: „Ich widme mich ganz der Malerei auf Leinwand, arbeite bewusst nur mit zwei Farben – schwarz und weiß, Gut und Böse, Yin und Yang. Damit sorge ich für ein Gleichgewicht, für eine Balance. Ich möchte die Menschen beim Betrachten meiner Werke zum Denken anregen und sie glücklich machen. Das ist mein Anspruch“, betont Ralf Leidinger.

Die Kunden von Maler Ralf Leidinger leben in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ein Werk von Ralf Leidinger ist auch zu bewundern im Museum von Helgoland.

Im September 2023 gibt es in der früheren Herz-Jesu-Kirche in Neunkirchen (Saarland) im heutigen Arthouse Saar eine Vernissage mit Bildern und Skulpturen. Ein Besuch lohnt sich.

Weitere Informationen:

www.leidinger-art.com

Der Künstler und Maler Ralf Leidinger aus Pirmasens (Rheinland-Pfalz) wurde 1965 geboren. Mit seiner Kunst bedient er eine Nische und besitzt ein Alleinstellungsmerkmal.

