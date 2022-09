Die Bodo Schäfer Akademie stellt sich neu auf.

Die Akademie entwickelt sich weiter und organisiert jetzt unter vier neue Kompetenzsparten: Money, Life, Business und Invest.

Eines der größten Unternehmenswerte der Bodo Schäfer Akademie ist „Konstant lernen und Wachsen“. Stillstand ist keine Option. Darum transformiert sich die Bodo Schäfer Akademie ab sofort zur BS Akademie GmbH und stellt sich auf 4 starke Säulen: Money, Life, Business und Invest.

BS Money: Das richtige Money-Mindset

Finanzielle Freiheit beginnt immer mit: Reich denken. Welche tiefen Überzeugungen wir mit Geld verknüpfen oder ob wir gelernt haben zu sparen, entscheidet über die Größe unserer Erfolge. Moneycoach Bodo Schäfer verrät auf diesem Kanal die Geheimnisse der Reichen und gibt die richtigen Impulse, um reich zu denken, zu fühlen und zu handeln.

BS Life: Die beste Version Deines Selbst

Kennst Du Deine einzigartige Fähigkeit? Verstehst Du, warum Du Dich so fühlst wie Du es tust? Und spürst Du nicht auch tief in Deinem Herzen: Da gibt es noch mehr in mir zu entdecken? Die Grenzen in Deinem Kopf bauen wir uns immer selbst. Mit BS Life kannst Du Deine wahre Kraft erkunden. Es erwartet Dich: ein starkes Ich, tiefes Glück und pure Energie. @bs_akademie_life

BS Business: Du bist Unternehmer

Hast Du eine große Idee? Aber Du weißt nicht, wie Du daraus ein Business aufbauen kannst? Oder möchtest Du vielleicht Deine kühnsten Umsatz-Träume knacken? Mit BS Business bekommst Du auf Instagram Impulse von echten Vollblut-Unternehmern. „Business as usual“ war gestern – jetzt heißt es „scale up your business“. @bs_akademie_business

BS Invest: Wie ein Investor handeln

Du musst noch kein Millionär sein, um wie ein Investor zu denken. Aber Fakt ist: Ohne dass Investor-Mindset, wirst Du niemals reich werden. Auf Instagram zeigt Dir das Team der BS Invest, welche Möglichkeiten es gibt Dein Geld zu Investieren. Von Aktien über Immobilien oder Krypto – lass uns gemeinsam die Investor-Welt entdecken und verstehen. @bs_akademie_invest

Über Bodo Schäfer und die Bodo Schäfer Akademie

Bodo Schäfer ist Europas Money Coach Nummer 1, Bestseller-Autor und Vollblut-Unternehmer. Seine Bücher verkauften sich bereits 18 Millionen Mal in über 30 Sprachen – weltweit.

Mit Leidenschaft gibt Bodo heute seine Erfahrungen, sein Wissen und seine Erfolgs-Systeme weiter. Als Verlag veröffentlicht die Bodo Schäfer Akademie in enger Zusammenarbeit mit Bodo Schäfer Hörbücher, Praxis-Handbücher, Planungssysteme und Journale zu den Themen Erfolg und finanzielle Freiheit. Darüber hinaus bietet die Bodo Schäfer Akademie Online-Kurse und Online-Live-Seminare in den Themenfeldern Money, Life, Business und Investment.

