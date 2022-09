BOHOMANIA, die neuen Baobab Collection Winter 2022 Kreationen: inspiriert vom urbanen Nomade-Chic

Freigeist und Nomaden- Chic sind die Inspiration von BOHOMANIA – der neuen Baobab Collection.

Erneut bedienen sich die Handwerker der belgischen Manufaktur der Origami Technik, um sublimierte Gläser zu kreieren, die sich Dank Ihrer sanften Farbwelt in jedes Interieur perfekt einfügen.

Die Inspiration:

In den 70er Jahren stellte der Bohème Stil, „Boho“ ein freies künstlerischen Denken dar, das weit entfernt von den Ansichten eines wohlhabenden Bürgertums war. Autoren und Künstler forderten einen Lebensstil ohne Zwänge, der es ihnen ermöglichte, deren Freigeist zu entwickeln und zu leben. Für die Winter Kollektion 2022, greift Baobab Collection auf die Essenz dieses Lebensgeistes in all seinen Formen auf und präsentiert die BOHOMANIA Kollektionen, inspiriert von den vielfaltigen Boho Stils, die die Liebe zur Kunst und Unkonventionaliät verkörpern: Boho Chic, Boho Glam, Boho Minimalistic, Boho Indies, Retro-Boho.

Die Kollektion:

Inspiriert von der Liebe zu farbenfrohen Kreationen und die Verbundenheit mit Kunst und Natur, heißen die drei Protagonisten der ersten Kollektion BOHOMANIA Lazlo, Kilan und Gyula, deren Dekor mit Hilfe der japanischen Origami Falt-Technik kreiert wurde. Sie verströmen blumige und würzige Aromen von Thymian, Hyazinthe, Mandelblüte, Leder und Moss.

Die Technik:

Für die Glasverzierung wurde japanisches Pergament mit natürlichen Pigmenten gefärbt und in Origami-Technik gefaltet. Die beim Falten entstandenen Motive werden hochauflösend fotografiert und auf biologisch abbaubaren Film mit natürlichen Farbstoffen gedruckt. Im letzten Schritt wird der Film um die Gläser gelegt und unter hohen Temperaturen geschrumpft, sodass der Film sich mit dem Glas verschmilzt.

Die Düfte:

Lazlo: Thymian – Weihrauch – Leder, frischer Kräuterduft mit holzigen Noten welcher einen anschmiegsamen Kokonartigen Effekt erbringt

Kilan: Weihrauch – Zedernholz – Bernstein, holziger Duft der zu Meditation einlädt

Gyula: Hyazinthe – Mandelblüte – Moos, subtiler blumiger Duft, der einen Hauch von Zartheit versprüht

_Kerzen UVP_

Max10: 84EUR /CHF86

Max16: 230EUR/ CHF238

Max24: 230EUR/ CHF245

Max35: 480EUR/ CHF503

_Diffusoren UVP_

Diffusor 500ml: 125EUR/ CHF133

Totem 2L: 370EUR/ CHF390

Totem 5L: 720EUR/ CHF756

Die Bohomania Kollektion ist ab_ Oktober 2022_ im Handel erhältlich.

Über Baobab Collection:

Genau wie die mächtigen Affenbrotbäume, die über die afrikanische Savanne wachen, zeichnen sich auch die Kerzen und Duftverteiler unserer Marke durch ihre imposante Größe und originellen Designs aus. Sie sind wahrhaft außergewöhnliche Objekte, die ein olfaktorisches und ästhetisches Erlebnis bieten.

Baobab Collection erblickte das Licht der Welt erstmals 2002 in der zauberhaften Landschaft Tansanias, einem Land, das reich an intensiven Farben und betörenden Düften ist. Unsere Inspiration für die Kollektionen von Duftkerzen und Duftverteilern finden wir auf dem afrikanischen Kontinent, doch geschaffen werden die neuen Kollektionen in Belgien, einer Hochburg für schicke und minimalistische Dekoration.

Baobab Collection erweckt mit ihren Kerzenkreationen Geschichten zum Leben, die nur darauf warten erzählt zu werden: eine Einladung zu einer Sinnesreise, bei der die Ästhetik und der himmlische Duft der Objekte miteinander verschmelzen. All unsere Materialien werden sorgfältig ausgewählt und unsere Kerzen und Duftverteiler werden nur von den besten europäischen Kunsthandwerkern mit viel Liebe hergestellt.

