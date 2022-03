Duftende Deko-Inspiration für die ersten Warmen Abende mit BAOBAB COLLECTION

Die Küsten des Atlantiks und des Pazifiks sind Orte der Inspiration für die Kollektion Waves, die in der ersten eigenen Baobab Collection Gravur-Werkstatt hergestellt wurden.

Die von Hand auf das Glas eingravierten Wellenmotive sind namensgebend für diese sommerlich-anmutende Kollektion. Es sind die Orte wie Malibu in Kalifornien, Belharra in Baskenland oder Nazaré an der Küsten Portugals, dessen gigantischen Wellen von Surfern aus der ganzen Welt aufgesucht werden.

Meeresblau, zartes Grün und Korallenrosa sind die Farben sonniger Strände, die mit sommerlichen Düften Lust auf woanders machen. Die leuchtenden Pastellfarben der Waves Kerzen mit ihren sonnigen Akkorden von Zitronenblättern, sizilianischen Blutorangen, Magnolien und Meersalz schenken jedem Interieur die Sanftheit des Sommers.

Sowohl die Namen als auch die Düfte der Waves Kollektion sind eine Reise zu den Stränden, die Surfer ihr Zuhause nennen und auf der Suche nach wilden Sensationen auf den größten Wellen der Welt sind.

Alle Baobab Collection Kerzen der Waves Kollektion sind in den Größen Max 10, Max16, Max 25 und Max35 verfügbar. Die Zahlen geben die jeweiligen Höhen der Kerzen an. Ab März erhältlich.

Kerze Belharra:

Belharra ist der Name einer mythischen Welle im Baskenland (Südwestfrankreich), die mehr als 20 Meter hoch werden kann. Sie taucht 3 Kilometer von der Küste entfernt auf und wird durch besondere Wetterbedingungen und einen felsigen Grund in 15 Metern Tiefe gebildet. Auch für Taucher ist der Meeresabgrund zu einem beliebten Ort für Taucher geworden.

Farbe: Transparentes Meeresblau

Duft: Meersalz – Neroli – Weißer Moschus

Kerze Nazaré:

Nazaré ist ein kleines portugiesisches Küstenstädtchen, dessen gigantische Wellen von Surfern aus der ganzen Welt aufgesucht werden. Sie können bis zu 30 Meter hoch werden und entstehen durch einen 5 Kilometer tiefen Unterwasser-Canyon.

Farbe: Zartes Grün

Duft: Pfefferminze – Zitronenblätter – Tonkabohnen

Kerze Malibu:

Die 48 Kilometer lange Stadt Malibu ist die Hauptstadt des Surfens in den Vereinigten Staaten. Sandstrände, Häuser von Berühmtheiten und farbenprächtige Sonnenuntergänge machen Malibu zu einem märchenhaften Ort, wo der Duft von bunten Cocktails und Meeresgischt Hand in Hand gehen.

Farbe: Korallenrosa

Duft: Timur – Sizilianische Blutorangen -Magnolien

_Kerzen UVP:_

Max 10: 105EUR / CHF 110

Max 16: 155EUR / CHF 162

Max 24: 305EUR / CHF 320

Maxi Max: 610EUR / CHF 640

Die Waves Collection ist ab März 2022 im Handel erhältlich.

Über Baobab Collection:

Genau wie die mächtigen Affenbrotbäume, die über die afrikanische Savanne wachen, zeichnen sich auch die Kerzen und Duftverteiler unserer Marke durch ihre imposante Größe und originellen Designs aus. Sie sind wahrhaft außergewöhnliche Objekte, die ein olfaktorisches und ästhetisches Erlebnis bieten.

Baobab Collection erblickte das Licht der Welt erstmals 2002 in der zauberhaften Landschaft Tansanias, einem Land, das reich an intensiven Farben und betörenden Düften ist. Unsere Inspiration für die Kollektionen von Duftkerzen und Duftverteilern finden wir auf dem afrikanischen Kontinent, doch geschaffen werden die neuen Kollektionen in Belgien, einer Hochburg für schicke und minimalistische Dekoration.

Baobab Collection erweckt mit ihren Kerzenkreationen Geschichten zum Leben, die nur darauf warten erzählt zu werden: eine Einladung zu einer Sinnesreise, bei der die Ästhetik und der himmlische Duft der Objekte miteinander verschmelzen. All unsere Materialien werden sorgfältig ausgewählt und unsere Kerzen und Duftverteiler werden nur von den besten europäischen Kunsthandwerkern mit viel Liebe hergestellt.

