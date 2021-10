Inspiration Days – Inspiration für Schulen

Europas größtes digitales Live-Event für Berufsorientierung mit spannenden und namhaften Speakern und Akteuren der Bildungsbranche. Hier trifft sich die Schule der Zukunft!

Nur noch wenige Wochen bis zu Europas größtem digitalen Live-Event für Berufsorientierung, den teech Inspiration Days!

Vom 24. bis 26. November 2021 treffen sich wieder namhafte Speaker und Persönlichkeiten auf der teech-Plattform, um Schüler*innen aus ganz Deutschland von ihren spannenden Werdegängen, Errungenschaften, Träumen, Rückschlägen und Niederlagen zu berichten. Authentisch, persönlich und ganz nahbar!

Der Veranstalter teech freut sich uns auf bekannte Persönlichkeiten wie Max von der Groeben, Thomas Sattelberger oder Detlef D! Soost, die schon im Mai bei der Auftaktveranstaltung dabei waren – und natürlich auch auf neue Gäste, die für das Format begeistert werden konnten, wie Heike Drechsler, Ali Mahlodji oder Misha Lemeshko. Was haben diese Persönlichkeiten gemeinsam? Sie wollen über 100.000 Schülerinnen und Schüler inspirieren und ihnen erzählen, dass es nicht immer leicht ist, den eigenen Weg zu finden und seine Träume zu verfolgen – aber, dass man es schaffen kann, wenn man an sich glaubt und nicht aufgibt!

Neben den Talks bieten die teech Inspiration Days auch Lehrer-Workshops, die Lehrkräfte inspirieren, neue Lernmethoden oder digitale Tools auszuprobieren. Wie können New Work-Methoden in den Unterricht integriert werden? Wie gestalten wir den digitalen Wandel an der Schule? Und kann man Glück „lernen“ und „lehren“? Unterschiedliche Bildungsakteure und Bildungsaktivisten teilen ihr Wissen mit dem Lehrerkollegium.

Spannende Talkrunden können vor allem am Nachmittag verfolgt werden. In diesem Format unterhalten sich Lehrkräfte, Schüler*innen, Bildungsexpert*innen und Eltern auf Augenhöhe über die „Schule und Bildung der Zukunft“. Heinz-Peter Meindinger, der seit vielen Jahren Präsident des Deutschen Lehrerverbands ist, und viele weitere Akteure der Bildungslandschaft sind ebenfalls vertreten.

Schirmherr der Veranstaltung ist Damian Boeselager, Gründer und Vorstands-Vorsitzender der Volt-Partei sowie Mitglied im europäischen Parlament.

„Spannende Lebensgeschichten machen Lust auf das, was kommt. Ich freue mich sehr, dass die Inspiration Days genau das zum Kern ihres Programms machen und so Selbstvertrauen, Entdeckergeist und Begeisterung vermitteln.“ so Boeselager.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

teech Education GmbH

teech Education GmbH

Frau Wafaa Yalcin

Pallaswiesenstr. 172

64293 Darmstadt

Deutschland

fon ..: 0177-3610406

web ..: https://teech.de/

email : wafaa@teech.de

Wer wir sind und was wir tun!

teech ist eine komplett in Deutschland gehostete und entwickelte Plattform, die das digitale Klassenzimmer abbildet.

Die Plattform teech ist daher DSGVO-konform und gewährleistet höchste Sicherheitsstandards und kann somit für den Schulunterricht genutzt werden. Es bedarf keiner aufwendigen Hard- und Software- Installation oder regelmäßige Updates, um teech zu verwenden. Innerhalb von 24 Stunden ist die Plattform einsatzbereit und auf allen Endgeräten verwendbar.

Mit dem digitalen Klassenzimmer unterstützt teech den hybriden Unterricht. Darüber hinaus möchte teech in Zusammenarbeit mit interessierten Schulen neue Unterrichtsansätze und Lernkonzepte etablieren. Schulübergreifende Kooperationsmöglichkeiten und Schulprojekte sollen vereinfacht werden bis hin zur Möglichkeit den Unterricht zu internationalisieren.

Erste dezentrale Schulprojekte, wie ein digitales Live-Event für Berufsorientierung (teech Inspiration Days) das bereits im halbjährlichen Turnus veranstaltet wird oder schulübergreifende Bildungsangebote (teech circles), wurden bereits etabliert.

Das Unternehmen entwickelt die Plattform teech ständig weiter und arbeitet strategisch mit unterschiedlichen Partnern aus der Ed-Tech- und Bildungsbranche, um ein breites Portfolio für das Lebenslage Lernen anzubieten.

