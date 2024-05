Einfuhrverbot für russisches Uran kann preistreibend wirken

In den USA hat der Senat ein Einfuhrverbot für russisches Uran verabschiedet.

Dieses Gesetz wurde einstimmig angenommen. 90 Tage nach dem Inkrafttreten gibt es keine Uranimporte mehr aus Russland, wobei es noch Ausnahmen bis Januar 2028 gibt. Mögliche Ausnahmeregelungen beziehen sich auf Exportgrenzen, die zwischen dem Handelsministerium und Russland in einem Antidumpingabkommen festgelegt wurden. Ohne diese Ausnahmeregelungen könnte der Anreicherungs-Spotpreis um geschätzte 20 Prozent nach oben gehen. Reagiert Russland mit einem Exportverbot, wären die Ausnahmeregelungen hinfällig.

Diese Nachricht führte sogleich zu einem Ruck nordamerikanischer Uranbergbauaktien nach oben. Schließlich kommt aus Russland rund ein Viertel des angereicherten Urans in die USA. Da wäre es kein Wunder, wenn die Kosten für angereichertes Uran und auch die Urangesellschaften im Wert steigen. Die von den USA eingesparten Dollar sollen für die inländische Uranindustrie verwendet werden. Denn die Versorgung der amerikanischen Kernreaktoren liegt im Interesse der nationalen Sicherheit und der wirtschaftlichen Interessen der Vereinigten Staaten. Den Import von russischem Öl hatten die USA bereits verboten. Der kürzlich verabschiedete Nuclear Fuel Security Act und das neue Gesetz werden der US-amerikanischen Uranindustrie einen Schub verleihen. Über die positiven Fundamentaldaten bezüglich der Uranbranche freuen sich natürlich die Uranunternehmen.

Allen voran gehört dazu sicher Uranium Energy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ – mit seinen Uranprojekten in den USA und in Kanada. Uranium Energy treibt das Uranprojekt in Wyoming in Sachen Wiederaufnahme der Produktion voran, gleiches gilt für ein Projekt in Südtexas.

Ebenfalls zu den gut aufgestellten Urangesellschaften gehört Cosa Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources-corp/ – mit seinen Uranprojekten im Athabasca Becken in Saskatchewan, Kanada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -).

